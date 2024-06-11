Очікуючи новий «День Д»

Британцям і англійцям можна знайти нових Монтґомері і Ейзенхауера, а потім з’ясувати де в Криму і на Азові будуть плацдарми Сорд, Голд, Джуно, Омаха і Юта. Огляд подій тижня в Україні.

Ювілей тижня

У голлівудських блок-бастерах така кількість лідерів держав збирається в один час і в одному місці для того, щоб легіон терористів (часто за допомогою «крота» з оточення когось із сильних світу цього) захопив президентів, прем’єрів та вінценосних персон і почав качати права всій планеті. Потім з’являється відставний морський піхотинець (часто з алкогольними і/або сімейними проблемами), який рятує тих високоповажних людей, що залишилися живими, а нутрощами поганців урізноманітнює декорації. На півночі Франції нічого такого драстичного не сталося, а ювілейні заходи, присвячені 80-річчю висадки під час Другої світової війни пройшли в міру пафосно і без порушення регламенту.

Не називаючи прізвища того, хто спричинив в Європі нову війну (президента РФ на такі імпрези не кличуть з 2019 року) формальний господар і президент Франції наголосив про недопустиме для сучасного цивілізованого світу бажання декого «змінювати кордони силою, або переписувати історію». Лідер Сполучених Штатів був трохи конкретнішим: «В Україну вдерся тиран, який прагне панування. Українці воюють з надзвичайною мужністю, потерпають від великих втрат, але ніколи не відступають».

Хед-лайнери зустрічі в Нормандії Макрон і Байден зробили війну в Україні домінантною темою. Але, якщо в другого акцентувалося на геополітиці: «Автократи світу уважно спостерігають за тим, що відбувається в Україні, щоб побачити, чи дозволимо ми цій незаконній агресії відбутися без протидії. Ми не можемо цього допустити, здатися тим, хто залякує, схилятися перед диктаторами – це просто немислимо», то перший натиснув на емоції і подякував українцям за відвагу і прагнення до свободи.

Потім була спільна заява урядів майже двадцяти країн із згаданим лейтмотивом «Кордони неможливо змінювати силою» і запевнення на адресу президента України щодо підтримки на стільки скільки буде потрібно. Сам Зеленський відповідаючи на запитання чи хотів би висадки військ союзників на території України на кшталт того, що було в Нормандії в 1944-м році, відповів, що сподівається на це.

Вибачення тижня

Вітчизняні медіа надали великого розголосу особистій зустрічі Зеленського і Байдена в Парижі. Особливо відзначалося вибачення президента США за зволікання американського Конгресу з виділенням коштів на військову допомогу Україні. Байден перевів стрілки на «деяких дуже консервативних» членів Конгресу, і тепер виходить, що кота за хвіст тягнули парламентарі, а не господар Білого дому. У Парижі американський лідер в чергове запевнив українського колегу «США будуть з вами» і оголосив про виділення Україні нового пакету військової допомоги ще на 225 мільйонів доларів. Згодом у Пентагоні конкретизували, що до пакета допомоги увійдуть ракети для ЗРК HAWK, зенітні ракети Stinger, боєприпаси для систем HIMARS, 155-мм гаубиці, артилерійські снаряди калібру 155 і 105 мм, 81-мм мінометні системи, бронетранспортери М113, ракети BGM-71 TOW, протитанкові комплекси Javelin і АТ-4.

Менше уваги ЗМІ надали тому, що напередодні особистої зустрічі президентів, Байден дав інтерв’ю ABC News на цвинтарі американських вояків в Нормандії, які загинули під час операції «Оверлорд» (в бутність президентом Дональд Трамп не захотів віддати шану загиблим краянам, назвавши їх «невдахами»). На адресу президента РФ Байден сказав: «Я знаю його понад 40 років. Він турбував мене протягом 40 років. Він не порядна людина. Він диктатор і йому доводиться боротися за те, щоб зберегти свою країну і при цьому не припинити цей напад». Українцям ж було адресовано: «Ми не дозволяємо наносити удари на 200 миль вглиб Росії, і ми не дозволяємо наносити удари по Москві, по Кремлю». Тут вже киванням на Конгрес в майбутньому не виправдаєшся.

Схід тижня

Близький Схід для шостого президента України є складною темою. Злостивці пригадуватимуть напівлегендарну поїздку в Оман на початку повномасштабного вторгнення або відмову Саудівської Аравії взяти участь у Саміті миру (відмова між тим пояснюється елементарно – в найближчий вік-енд мусульмани святкують курбан-байрам, і приносити в жертву барана в Швейцарії буде не дуже зручно).

Тепер Зеленський знову відвідав Аравійський півострів і пересудів стосовно цієї поїздки вдалося уникнути. В Катарі президент України зустрівся з шейхом Тамімом бін Хамадом Аль Тані, якого називає «другом» і «Його Високістю». Говорили про повернення на батьківщину викрадених росіянами українських дітей, в чому, за словами Зеленського, Катар нам допомагає. Також зачепили економічні і безпекові питання та участь катарської делегації в згаданому Саміті миру. Очевидно, катарці в Лозанні курбан-байрам таки відсвяткують.

Офіс тижня

Про Папу Римського Франциска тепер говоритимуть не лише, як про оратора, що дозволяє собі говорити про росіян як про нормальних людей, але й як про політика, який не гребує спілкуванням з посадовцями середньої ланки країни, що потерпає від російської агресії. Керівник Офісу президента України з приводу зустрічі з понтифіком звітував, що розповів йому про філософію Формули миру президента Володимира Зеленського і переконав «чому виключно Формула пропонує шлях до справедливого миру». Так само, як його шеф в Катарі з шейхом, в Ватикані Єрмак з Папою говорили про повернення українських дітей, які були примусово вивезені з країни.

Для любителів конспірології цікавим моментом є те, що офіційний Ватикан лише повідомив про цю зустріч без жодних подробиць.