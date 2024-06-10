Центристи утримали лідерські позиції у Європарламенті.

Урсула фон дер Ляєн має всі шанси бути переобраною на посаді президентки Єврокомісії.

 

 

У Європейській Унії наприкінці минулого тижня відбулися  вибори до Європейського парламенту. Виборці 27 країн – членів ЄУ обирали 720 євродепутатів. Згідно з попередніми офіційними результатами, Європейська народна партія (ЄНП), яка об'єднує правоцентристські сили, здобуває впевнену перемогу.

 

Як подає німецький новинний телеканал N-TV, ЄНП може розраховувати на 185 із 720 депутатських місць. Таким чином правоцентристські сили покращили своє становище, адже у Європарламенті нинішнього скликання вони диспонують 176 мандатами.

 

На другому місці так і залишилися лівоцентристи. «Прогресивний альянс соціалістів та демократів» одержить, за попередніми результатами, 137 мандатів (на два менше, ніж в нинішньому скликанні).

 

Третіми йдуть ліберали, попри болісну втрату популярності. Фракції «Оновлюючи Європу» (Renew Europe) дістанеться 80 місць – на 22 менше, ніж за результатами виборів до Європарламенту 2019 року.

 

На четверте і п’яте місця вийшли праві консерватори і праві популісти, яким вдалося дещо покращити свої позиції у законодавчому органі об’єднаної Європи. Партія «Європейські консерватори і реформісти» отримає 73 місця (+4). Націоналістська фракція «Ідентичність і демократія» – 60 (+13).

 

 

Найбільшими невдахами актуальних виборів до Європарламенту стали «Зелені/Європейський вільний альянс». За попередніми офіційними результатами, їм вдасться зберегти лише 52 мандати з 72 у нинішньому скликанні. Таким чином з четвертого місця партія впала до шостого.

 

У будь-якому разі побоювання щодо перемоги ультраправих і євроскептичних сил виявилися явно перебільшеними. Головними політичними силами в Європарламенті, як і раніше, залишатимуться правоцентристи, лівоцентристи і ліберали. Тож саме вони чинитимуть найбільший вплив на формування керівних органів ЄП.

 

«Ми перемогли на європейських виборах. Ми – безперечно, найсильніша партія. Ми – якір стабільності. Центр тримається. Європейська народна партія побудує бастіон проти крайнощів зліва і справа… Моя мета – продовжити цей шлях з тими, хто є проєвропейським, проукраїнським, за верховенство права, і з завтрашнього дня ця робота починається знову», – заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, коментуючи попередні результати виборів. Вона має всі шанси бути переобраною на посаді й очолювати Єврокомісію аж до 2029 року.

10.06.2024

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