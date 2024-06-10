Макрон розпустив Національну асамблею Франції.

На виборах до Європарламенту у Франції переконливо перемогло правопопулістське «Національне об'єднання».

 

 

Президент Франції Емманюель Макрон розпустив Національну асамблею – нижню палату парламенту країни – й оголосив позачергові парламентські вибори. Про це повідомила газета Le Monde. Голова французької держави зразу ж оголосив проведення позачергових парламентських виборів, перший тур яких відбудеться 30 червня, другий – сьомого липня. Востаннє президент Франції розпускав нижню палату парламенту 1997 року.

 

Таке рішення Емманюель Макрон ухвалив з огляду на результати виборів до Європарламенту, де впевнену перемогу отримала правопопулістська партія «Національне об'єднання». Вона здобула вдвічі вищу підтримку виборців, аніж правляча партія «Ренесанс».

 

Згідно з попередніми підсумками, за «Національне об'єднання» на чолі з Жорданом Барделлею (Jordan Bardella) проголосувало 32,4%, за «Ренесанс» – 15,2%, за Соціалістичну партію – 14,3%; за «Нескорену Францію» – 8,3%; за «Республіканців» – 7%; за «Зелених» – 5,6%; за «Реконкісту» – 5,1%.

 

«Наприкінці цього дня я не зможу вдати, що нічого не сталося. До цієї ситуації додається лихоманка, яка охопила громадські та парламентські дебати в нашій країні останніми роками. Я розпускаю Національну асамблею», – заявив Макрон увечері в неділю, дев’ятого червня. 

10.06.2024

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
Намисто з білих грибів
Наталя «Конфетка» Шинкарук
З циклу "Ми діти квітів": гіпівський сейшн на Ґауї липня 1980 року (і не тільки) в спогадах Наталі "Конфетки". Імена учасників справжні, події реальні.
08.06.24 | | Минуле
Мир і справедливість
Мирослав МАРИНОВИЧ
Без морального покаяння російського народу справедливого миру не буде, а щоб його таки досягти, «міняти треба парадигму Росії».
07.06.24 | | Дискурси
Відкривання вічностей
Юрко ПРОХАСЬКО
А щодо стрілок, то в їхній завмерлості я завжди вбачав уособлення непорушного часу стрімкого і вічного літа, що тільки-но почалося.
07.06.24 | | Дискурси
Не приходь пустим
Тарас Прохасько
Cправжня причетність до Європи передбачає експорт ідей, які можуть живити ускладнення європейської цивілізації. Ускладнення, що не обтяжує конструкцію, а робить її грандіознішою
06.06.24 | | Дискурси
Фокуси кривого дзеркала
Олеся Ісаюк
Допомога Заходу та санкції проти Росії демонструють, що історичні уроки наші союзники усе ж вивчили. А те, що історія пояснює дохідливо, та бере дорого – це вже інше питання
06.06.24 | | Україна
Звичайний, як грудка землі
Юрій Винничук
Бела Гамваш. В Україні про нього не знають. Він був передусім есеїстом, одним з найвидатніших. І траґав розчин на будові в комуністичній Угорщині
05.06.24 | | Дискурси
Естетична діагностика життя
Львівська мистецька галерея Shum Gallery запрошує долучитися до благодійного онлайн-аукціону "Горизонт", який відбувається в рамках виставки Юрія Смольського. Мета аукціону — придбання FPV дронів для спецпідрозділу "Кракен".
05.06.24 | | Штука
А ми будемо жити
Майкл Мишкало
Наш дух, наша воля і наше Різдво, мова, пісні, тіні предків – це зайве? це нам заважає йти в бій? Чи все навпаки – бо ж саме це бісить орду?
04.06.24 | | Дискурси

© 2024 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.