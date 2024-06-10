Макрон розпустив Національну асамблею Франції.

На виборах до Європарламенту у Франції переконливо перемогло правопопулістське «Національне об'єднання».

Президент Франції Емманюель Макрон розпустив Національну асамблею – нижню палату парламенту країни – й оголосив позачергові парламентські вибори. Про це повідомила газета Le Monde. Голова французької держави зразу ж оголосив проведення позачергових парламентських виборів, перший тур яких відбудеться 30 червня, другий – сьомого липня. Востаннє президент Франції розпускав нижню палату парламенту 1997 року.

Таке рішення Емманюель Макрон ухвалив з огляду на результати виборів до Європарламенту, де впевнену перемогу отримала правопопулістська партія «Національне об'єднання». Вона здобула вдвічі вищу підтримку виборців, аніж правляча партія «Ренесанс».

Згідно з попередніми підсумками, за «Національне об'єднання» на чолі з Жорданом Барделлею (Jordan Bardella) проголосувало 32,4%, за «Ренесанс» – 15,2%, за Соціалістичну партію – 14,3%; за «Нескорену Францію» – 8,3%; за «Республіканців» – 7%; за «Зелених» – 5,6%; за «Реконкісту» – 5,1%.

«Наприкінці цього дня я не зможу вдати, що нічого не сталося. До цієї ситуації додається лихоманка, яка охопила громадські та парламентські дебати в нашій країні останніми роками. Я розпускаю Національну асамблею», – заявив Макрон увечері в неділю, дев’ятого червня.