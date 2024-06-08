На прем'єрку Данії скоєно напад.

Інцидент стався під час активної фази виборів до Європарламенту.

У Копенгаґені було скоєно напад на прем'єр-міністерку Данії Метте Фредеріксен (Mette Frederiksen). Як повідомляє місцеве видання Ekstra Bladet з покликом на канцелярію уряду, у п'ятницю, сьомого червня, невідомий чоловік вдарив її у центрі данської столиці, на площі Култорверт.

Джерело видання стверджує, що голова уряду не отримала поважних травм, але «дуже вражена» тим, що сталося. Чоловіка, який скоїв напад, затримано. Його імені та прізвища не розкривають, мотиви його дій наразі невідомі.

«Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен сьогодні зазнала нападу, вона була побита невідомим чоловіком на площі Култорверт у Копенгагені. Очевидно, що Метте шокована цим нападом. Я повинен сказати, що це вражає всіх нас, хто близький до неї», — написав у соцмережі X міністр довкілля Маґнус Гойніке (Magnus Heunicke).

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн назвала напад на данську прем'єрку «огидним вчинком, який суперечить усьому, у що ми віримо і за що боремося в Європі».

46-річна Метте Фредеріксен обіймає прем'єрську посаду з червня 2019 року. Водночас вона очолює Соціал-демократичну партію Данії. Варто зазначити, що інцидент стався під час активної фази виборів до Європарламенту. У Данії виборчі дільниці відкриються у неділю. Якраз перед нападом пані Фредеріксен брала участь у передвиборчій кампанії своєї однопартійниці Крістел Шалдемусе (Christel Schaldemose), яка балотується у депутати Європарламенту.

Соціал-демократична партія становить ядро ​​коаліційного уряду Данії. Незважаючи на те, що в останні кілька місяців підтримка партії з боку виборців почала знижуватися, СДП, як і раніше, лідирує в опитуваннях.