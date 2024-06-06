Уряд Німеччини розробив план на випадок війни з Росією.

Він, зокрема, передбачає відновлення обов'язкового військового призову.

Уряд Німеччини підготував військовий план у разі ймовірного конфлікту з Росією. Про це пише популярна німецька газета Bild з покликом на документ. Новий план регулює всі сфери соціального життя та економіки Німеччини. Встановлюються спеціяльні правила для громадян, компаній, шпиталів, супермаркетів. Передовсім же план стосується армія, яка мала б захищати Німеччину від російської аґресії.

Серед положень плану — перекидання військ НАТО на східний фланг країни, переобладнання пивниць, підземних паркінгів та станцій метро на бомбосховища, а також переорієнтування виробництв на оборонні потреби.

Передбачається також термінова евакуація населення із кількох районів країни. Крім того, медустанови мають бути готовими до «раптового напливу великої кількості пацієнтів протягом тривалого часу».

Bild пише, що у разі війни з Росією у Німеччині буде відновлено обов'язкову військову службу. «Це означає, що громадяни можуть бути призвані до армії в будь-який час», – йдеться в матеріалі. Служба зайнятості Німеччини також може зобов'язати повнолітніх громадян працювати у певних сферах, наприклад, у сфері догляду за хворими, поштою чи пекарнями.

У матеріалі видання також йдеться, що у разі війни з Росією у Німеччині може виникнути криза поставок, зокрема, овочів та фруктів. З цієї причини до розробленого плану входять зусилля німецького Міністерства продовольства з розподілу їжі. Уряд зберігатиме пшеницю, жито та овес у секретних місцях, а також створюватиме резерв рису та бобових для забезпечення населення, особливо у міських центрах. Планується, що люди в будь-якому випадку, отримуватимуть один гарячий обід на день.

Напередодні міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що до 2029 року країна має перебувати у стані повної готовності до можливої ​​війни з Росією. Він також закликав повернути обов'язковий військовий призов, який був скасований у Німеччині 2011 року. Водночас він зазначив, що наразі Німеччина має продовжувати підтримувати Україну. За словами Пісторіуса, перемога Москви у війні проти України обійдеться Берліну значно дорожче, ніж військова підтримка Києва.