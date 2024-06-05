Фунти з Чарльзом III нарешті вийшли в обіг.

Чарльз III став лише другим британським монархом, чий портрет з'явився на банкнотах.

У середу, п’ятого червня Банк Англії (Bank of England) запустив у готівковий обіг нові банкноти з портретом короля Чарльза III. Про це повідомила телерадіокомпанія ВВС. Нові банкноти поступово, замінятимуть в обігу попередні, з портретом королеви Елізабет II, яка померла у вересні 2022 року. Це відбуватиметься у міру їхнього зносу, а зносяться вони нескоро, бо зроблені з гнучкого пластику.

Чарльз III став лише другим британським монархом, чий портрет з'явився на банкнотах. Вперше портрет монарха почали друкувати на паперових фунтах щойно 1960 року, коли на троні вже вісім була Елізабет II.

На звороті купюр залишилися попередні портрети визначних осіб: на п'ятифунтовій купюрі — Вінстон Черчілль, на десятці — письменниця Джейн Остін, на двадцятці — художник Джозеф Тернер, на п'ятдесяти фунтах — математик Алан Т'юрінг. Банки Шотландії та Північної Ірландії за угодою з Банком Англії випускають власні шотландські та ірландські фунти, і на їхніх банкнотах ні монарха, ні цих знаменитих англійців немає.

«Це історичний момент: ми вперше змінюємо портрет суверена на наших банкнотах. Ми знаємо, що готівка важлива для багатьох людей, і ми прагнемо надавати банкноти до тих пір, поки люди їх потребуватимуть», - сказав керівник Банку Англії Ендрю Бейлі (Andrew Bailey).

Перші банкноти з Чарльзом III Банк Англії надрукував ще торік, але їх досі не випускали в обіг, доки не були переналаштовані автомати, які приймають готівку.

Тим часом частка закупів за готівку в Об’єднаному Королівстві, як і в багатьох інших країнах, за останні десять років стрімко падала. Ще 2013 року вона становила понад 50%, у 2022 — скоротилася до 15%. Щоправда 2023 року через велику інфляцію вона зросла до 19%.