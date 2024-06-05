Фунти з Чарльзом III нарешті вийшли в обіг.

Чарльз III став лише другим британським монархом, чий портрет з'явився на банкнотах.

 

 

У середу, п’ятого червня Банк Англії (Bank of England) запустив у готівковий обіг нові банкноти з портретом короля Чарльза III. Про це повідомила телерадіокомпанія ВВС.  Нові банкноти поступово, замінятимуть в обігу попередні, з портретом королеви Елізабет II, яка померла у вересні 2022 року. Це відбуватиметься у міру їхнього зносу, а зносяться вони нескоро, бо зроблені з гнучкого пластику.

 

Чарльз III став лише другим британським монархом, чий портрет з'явився на банкнотах. Вперше портрет монарха почали друкувати на паперових фунтах щойно 1960 року, коли на троні вже вісім була Елізабет II.

 

На звороті купюр залишилися попередні портрети визначних осіб: на п'ятифунтовій купюрі — Вінстон Черчілль, на десятці — письменниця Джейн Остін, на двадцятці — художник Джозеф Тернер, на п'ятдесяти фунтах — математик Алан Т'юрінг. Банки Шотландії та Північної Ірландії за угодою з Банком Англії випускають власні шотландські та ірландські фунти, і на їхніх банкнотах ні монарха, ні цих знаменитих англійців немає.

 

«Це історичний момент: ми вперше змінюємо портрет суверена на наших банкнотах. Ми знаємо, що готівка важлива для багатьох людей, і ми прагнемо надавати банкноти до тих пір, поки люди їх потребуватимуть», - сказав керівник Банку Англії Ендрю Бейлі (Andrew Bailey).

 

Перші банкноти з Чарльзом III Банк Англії надрукував ще торік, але їх досі не випускали в обіг, доки не були переналаштовані автомати, які приймають готівку.

 

Тим часом частка закупів за готівку в Об’єднаному Королівстві, як і в багатьох інших країнах, за останні десять років стрімко падала. Ще 2013 року вона становила понад 50%, у 2022 — скоротилася до 15%. Щоправда 2023 року через велику інфляцію вона зросла до 19%.

05.06.2024

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
Побачення з Морем
Наталя «Конфетка» Шинкарук
В спогаді Наталі «Конфетки» описано реальні події гіппівських тусовок червня–липня 1980 року. Імена учасників справжні.
01.06.24 | | Минуле
Вірш для Антанаса Йонинаса
Василь МАХНО
–о дванадцятій плюс-чи-мінус– на вузенькій вуличці, як мізинець, коли проминуть і весни, і зими, коли повернеться князь і доп’ють поети.
01.06.24 | | Дискурси
Повість про еліту
Олеся Ісаюк
Так виглядає, що Басенко у "Початку" змальовував втомлених протистоянням з усім світом інтелектуалів, а суцільно “київські” лаштунки натякають на інтелектуалів українських
01.06.24 | | Україна
Мавританська синагога в Гусятині
Оксана Бойко
Будівля Великої синагоги є не лише пам’яттю про юдейську громаду, а й елементом історичної урбаністичної тканини цього маґдебурзького міста
31.05.24 | | Минуле
Юрко і Гліб
Анатолій Стріляний
«Перепишеш, каже, заповіт?» І перепишу! Із онука на онука. Воює Юрко, а цей сучонок – ухилянт. Глібушком колись його, гадьонка, кликала
31.05.24 | | Дискурси
Уламки з-під Авдіївки. Замість казок сину
Олександр ГОМЕНЮК
Дехто викидає з голови пораненого в ту мить, коли він від’їжджає до шпиталю. Дехто пам’ятає кожного, кого тримав за руку в дорозі. Війна лишає на нас сліди, яких не побачиш ззовні
30.05.24 | | Україна
Щільність поверхневого натягу
Тарас Прохасько
Навіть розуміючи, що втрата певної здатності означає одночасно набуток несподіваної властивості, щоразу сумуєш через відчуття текучої втрати
30.05.24 | | Дискурси
Латиніна сестра Табачніка
Юрій Винничук
Не треба Латиніної чи Табачніка, є свої патріоти, які час від часу вигулькують з темних щілин і починають волати, що обидві імперії однакові, обидві гнітили, і галичани були такі ж пригноблені
29.05.24 | | Дискурси

© 2024 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.