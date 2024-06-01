Масована ракетна атака: на Львівщині шість влучань, є постраждалі.

У ніч на суботу, 1 червня, ворог здійснив масовану атаку на Україну, залучивши понад 50 ракет та більш ніж 40 БпЛА. За даними міністра енергетики Германа Галущенка, метою обстрілу росіян були енергетичні об’єкти у низці областей – зокрема, вибухи лунали на півдні, сході та в західних областях України.

Комплексна атака розпочалася ще ввечері 31 травня, коли приблизно о 22:00 в повітряний простір України розпочали заходити ворожі безпілотники. Приблизно до 01:30 російські дрони фіксували у небі над Херсонщиною, Миколаївщиною, Київщиною, Вінниччиною, Житомирщиною та Кіровоградщиною. Також загроза застосування ворожих БпЛА була на Хмельниччині.

Приблизно о 01:35 росіяни підняли шість стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Паралельно з рухом російських літаків області України атакувала нова партія безпілотників Росії. БпЛА атакували Харківську, Донецьку, Дніпропетровську, а також Миколаївську, Кіровоградську та Вінницьку область. БпЛА також зафіксували на Хмельниччині, Тернопільщині та Івано-Франківщині. Вже після 04:00, коли росіяни активно застосовували ракети по Україні, повітряні Сили попередили про рух дрона у напрямку львівського Стрия.

Голова Львівської ОВА Максим Козицький розповів, що під час повітряної тривоги, яка тривала з 3:29 до 6:10, шість крилатих ракет влучили у три обʼєкти критичної інфраструктури у Львівській області, є руйнування.

Зенітні ракетні підрозділи, авіація та мобільні вогневі групи ПвК «Захід» у своїй зоні відповідальності (Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, Тернопільська, Хмельницька та Чернівецька області) знищили 18 ракет та шість ударних дронів Shahed.

«Під час тривоги оборонці неба знищили цілі і над Львівською областю. Системи життєзабезпечення на Львівщині працюють у штатному режимі», – зазначив голова ЛОВА.

Як розповіли у ДСНС, рятувальники оперативно ліквідували всі пожежі на обʼєктах критичної інфраструктури.

«На Львівщині внаслідок атаки травмовано чотири людини», – сказано в повідомленні ДСНС. Постраждалих госпіталізували в стані середньої тяжкості.

В Івано-Франківській області внаслідок російського обстрілу зайнялася пожежа на об’єкті критичної інфраструктури. У прес-службі ДСНС повідомили, що ворожий удар спричинив пожежу площею 400 м². Внаслідок обстрілу постраждалих немає, а пожежу оперативно ліквідували.

У прес-службі ДТЕК повідомили, що внаслідок масованого удару росіян пошкоджені щонайменше дві теплоелектростанції. На ТЕС серйозно пошкоджене обладнання. Де саме розташовані станції, у ДТЕК не уточнили з міркувань безпеки.

«Енергетики в ці хвилини працюють над ліквідацією наслідків атаки. Це вже шоста масована атака на теплоелектростанції ДТЕК за 2,5 місяці», – повідомили у прес-службі ДТЕК.

Внаслідок масованого обстрілу росіян в Україні знову запровадять графіки погодинних відключень для промислових та побутових споживачів. Графіки будуть діяти по всій Україні з 18:00 до 23:00 та застосовуватимуться в разі перевищення лімітів споживання, повідомили у прес-службі «Укренерго».







