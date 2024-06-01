Масована ракетна атака: на Львівщині шість влучань, є постраждалі.

У ніч на суботу, 1 червня, ворог здійснив масовану атаку на Україну, залучивши понад 50 ракет та більш ніж 40 БпЛА. За даними міністра енергетики Германа Галущенка, метою обстрілу росіян були енергетичні об’єкти у низці областей – зокрема, вибухи лунали на півдні, сході та в західних областях України.

 

 

Комплексна атака розпочалася ще ввечері 31 травня, коли приблизно о 22:00 в повітряний простір України розпочали заходити ворожі безпілотники. Приблизно до 01:30 російські дрони фіксували у небі над Херсонщиною, Миколаївщиною, Київщиною, Вінниччиною, Житомирщиною та Кіровоградщиною. Також загроза застосування ворожих БпЛА була на Хмельниччині.

 

Приблизно о 01:35 росіяни підняли шість стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Паралельно з рухом російських літаків області України атакувала нова партія безпілотників Росії. БпЛА атакували Харківську, Донецьку, Дніпропетровську, а також Миколаївську, Кіровоградську та Вінницьку область. БпЛА також зафіксували на Хмельниччині, Тернопільщині та Івано-Франківщині. Вже після 04:00, коли росіяни активно застосовували ракети по Україні, повітряні Сили попередили про рух дрона у напрямку львівського Стрия.

 

Голова Львівської ОВА Максим Козицький розповів, що під час повітряної тривоги, яка тривала з 3:29 до 6:10, шість крилатих ракет влучили у три обʼєкти критичної інфраструктури у Львівській області, є руйнування.

 

Зенітні ракетні підрозділи, авіація та мобільні вогневі групи ПвК «Захід» у своїй зоні відповідальності (Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, Тернопільська, Хмельницька та Чернівецька області) знищили 18 ракет та шість ударних дронів Shahed.

 

«Під час тривоги оборонці неба знищили цілі і над Львівською областю. Системи життєзабезпечення на Львівщині працюють у штатному режимі», – зазначив голова ЛОВА.

 

Як розповіли у ДСНС, рятувальники оперативно ліквідували всі пожежі на обʼєктах критичної інфраструктури.

 

«На Львівщині внаслідок атаки травмовано чотири людини», – сказано в повідомленні ДСНС. Постраждалих госпіталізували в стані середньої тяжкості.

 

В Івано-Франківській області внаслідок російського обстрілу зайнялася пожежа на об’єкті критичної інфраструктури. У прес-службі ДСНС повідомили, що ворожий удар спричинив пожежу площею 400 м². Внаслідок обстрілу постраждалих немає, а пожежу оперативно ліквідували.

 

У прес-службі ДТЕК повідомили, що внаслідок масованого удару росіян пошкоджені щонайменше дві теплоелектростанції. На ТЕС серйозно пошкоджене обладнання. Де саме розташовані станції, у ДТЕК не уточнили з міркувань безпеки.

 

«Енергетики в ці хвилини працюють над ліквідацією наслідків атаки. Це вже шоста масована атака на теплоелектростанції ДТЕК за 2,5 місяці», – повідомили у прес-службі ДТЕК.

 

Внаслідок масованого обстрілу росіян в Україні знову запровадять графіки погодинних відключень для промислових та побутових споживачів. Графіки будуть діяти по всій Україні з 18:00 до 23:00 та застосовуватимуться в разі перевищення лімітів споживання, повідомили у прес-службі «Укренерго».

 


 

 

 


 

01.06.2024

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
Уламки з-під Авдіївки. Замість казок сину
Олександр ГОМЕНЮК
Дехто викидає з голови пораненого в ту мить, коли він від’їжджає до шпиталю. Дехто пам’ятає кожного, кого тримав за руку в дорозі. Війна лишає на нас сліди, яких не побачиш ззовні
30.05.24 | | Україна
Латиніна сестра Табачніка
Юрій Винничук
Не треба Латиніної чи Табачніка, є свої патріоти, які час від часу вигулькують з темних щілин і починають волати, що обидві імперії однакові, обидві гнітили, і галичани були такі ж пригноблені
29.05.24 | | Дискурси
НТШ у світі: діяльність і майбутнє
Уляна Плавущак-Підзамецька
Наукове товариство імені Тараса Шевченка відзначає 150-ліття в Україні та 75-ліття в Канаді. Відбулася 3-тя ювілейна конференція
29.05.24 | | Галичина
120-річчя тріумфу «Мадам Баттерфляй»
Музично-меморіальний музей Соломії Крушельницької у Львові запрошує на виставку «Ще раз Баттерфляй» про історію постановки опери Джакомо Пуччіні «Мадам Баттерфляй» та роль української примадонни Соломії Крушельницької у тріумфі цього твору на світових сценах.
28.05.24 | | Штука
Гра в радість
Юлія Баір
Так, я щаслива. Бо моя країна чинить спротив нелюдам. Бо моя нація – попри сотні років утисків і боротьби – зберігає живими свою ідентичність і мову
28.05.24 | | Дискурси
Театральні перетини Марії Слободівної та Івана Франка
Євген Нахлік
Франко і Слободівна були особисто знайомі та принагідно спілкувалися. Однак до ближчих стосунків не дійшло
28.05.24 | | Минуле
«В неволі, в самоті немає...»
Андрій Содомора
Можливо, саме туга й біль споріднюють людей від найдавніших часів; саме від болю, вчать стародавні, мудріє людина. Мудріє, добріє...
27.05.24 | | Дискурси
Не кіно
Юрко ТИМЧУК
Десь проходив Каннський фестиваль, а десь відбувалися бойові дії, коїлися військові злочини і йшла підготовка до мирної конференції. 
27.05.24 | | Україна

© 2024 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.