Фонд Клуні домагатиметься арешту пропагандистів з Росії.

Їм закидають підбурювання до геноциду.

Анна Нейстат

Проєкт Docket Фонду Джорджа Клуні домагатиметься видачі ордерів на арешт російських пропагандистів з державних ЗМІ. Про це повідомив інформаційний портал TrimFeed з покликом на заяву директорки з юридичних питань проєкту Docket Анни Нейстат (Anna Neistat). Вона пояснила, що відповідне звернення буде подано до Міжнародного кримінального суду (МКС).

«Один зі способів переслідування російських пропагандистів — це звернення до МКС із запитом про притягнення до відповідальності та відкриття слідства у справі про їхню причетність до підбурювання до геноциду»,— сказала пані Нейстат. За її словами, російські державні ЗМІ дуже вплинули на ескалацію російсько-українського конфлікту. Анна Нейстат додала, що проєкту Docket займається, зокрема, збором доказів та оформленням звернень до МКС.

Пані Нейстат уточнила, що журналісти державних ЗМІ Росії наразі не перебувають у країнах, які виконують рішення Міжнародного суду, проте видача ордера на їхній арешт «буде дуже значним кроком». Як приклад, директорка проєкту назвала суд над журналістами сумнозвісного «Радіо тисячі пагорбів», яких звинуватили в причетності до геноциду в Руанді.

На заяву пані Нейстат вже відреагував голова Спілки журналістів Росії, відомий кремлівський пропагандист Володимир Соловйов. Він назвав неприйнятними погрози арешту співробітників російських державних ЗМІ. «Ці люди готові репресувати тих, хто думає інакше. До чого тут демократія та свобода преси? Ордери на арешт усім, хто не потрапляє у західний мейнстрім», – заявив Соловйов. За його словами, «мрії співробітників фонду навряд чи стануть реальністю».