Щільність поверхневого натягу

Тарас Прохасько

Чим гіршим стає зір, тим помітнішою стає одна характерна риса мого сприйняття світу. А зір слабне трохи ненормально. Замість вікової далекозорості загострюється короткозорість. Чомусь, мабуть, як розплата за мільйони спожитих літер, найгірше розпізнаю написи. У типовому місті, де всілякі знаки, вказівки, пояснення і орієнтири тримаються власне на писемності, це створює певні труднощі. Але нічого – досвід того, що де може бути вказано, дозволяє потрапляти у критичні ситуації надзвичайно рідко. Навіть у стрільбі загальні основи геометрії дарують можливість уявити собі, де є не надто деталізована ціль. Гірше зі звичайними людськими контактами. Бо лиця чимось подібні на сукупність літер. І лиця прочитуються так само тяжко.

 

 

У своєму місті прийнято впізнавати і привітно реагувати на велику кількість саме облич. Тому доводиться або радісно махати на чиєсь вітання через дорогу, коли не розрізняєш тої привітної і милої особи, або вітатися ще раз по-справжньому, перейшовши вулицю.

 

В кожному разі почуваєшся згіршеним не тільки через те, що не відповідаєш правилам міського співжиття, а ще й щоразу сумуєш через відчуття текучої втрати якоїсь своєї такої довершеної здатності і властивості. Навіть розуміючи вже багато років, що втрата певної здатності означає одночасно набуток несподіваної властивості.

 

Прокидається і стає актуальною давня зацікавленість пластикою. Починаєш згадувати, яку любов і ніжність викликали передовсім фігури і рухи дорогих і цікавих людей. Як любувався силуетами, торсами, черепами, руками і кроками тих, хто був поруч, хто зустрічався у найрізноманітніших конфігураціях своїх поз і рухів. Потім згадуєш, що ця твоя прив'язаність до любування статичними чи динамічними фігурами залишила у пам'яті та уяві безліч ескізів і етюдів. Це ж той твій досвід, який найінтенсивніше формує одно- або багатофігурні сни. І так, крім усього іншого, можна розпізнавати усіх людей, не розгледівши на певній відстані лиця.

 

Хоч не раз говорив, що всі історії починаються зі слів, для себе знав, що для того, щоби слова почалися, потрібна форма, яку слова можуть обліпити. Тому скульптура від малку слугувала мені базовою школою літератури. Архипенко, Крук, Черешньовський були вступом до курсу лекцій про перспективи української літератури. Вони – і ще багато інших знаних і незнаних пластиків – відкривали горизонти для можливостей словесного втілення потенціалу української стихії. Турчиняк і Лишега показували, наскільки природно і універсально виглядає наше перебування у космосі.

 

Часом мені здається, що живу для того, щоби триматися руками за голови, руки, пальці, стопи, грудні клітки і хребти.

 

Часом не можу висвітити в уяві образ когось дуже рідного. І тоді мушу починати з рук бабці, ребер дзядзя, плечей тата, голови мами, нічної скрученості або розпластання дітей… Зі звірами таке саме.

 

Добре, що скульптурній пам'яті ніяк не вдається поширитися на усіх тих, кого не впізнаю через вікову короткозорість. А ще чомусь дуже не люблю відглянцованих недбалими доторками окремі деталі надто доступних публічних скульптур.

 

 

30.05.2024

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
НТШ у світі: діяльність і майбутнє
Уляна Плавущак-Підзамецька
Наукове товариство імені Тараса Шевченка відзначає 150-ліття в Україні та 75-ліття в Канаді. Відбулася 3-тя ювілейна конференція
29.05.24 | | Галичина
120-річчя тріумфу «Мадам Баттерфляй»
Музично-меморіальний музей Соломії Крушельницької у Львові запрошує на виставку «Ще раз Баттерфляй» про історію постановки опери Джакомо Пуччіні «Мадам Баттерфляй» та роль української примадонни Соломії Крушельницької у тріумфі цього твору на світових сценах.
28.05.24 | | Штука
Театральні перетини Марії Слободівної та Івана Франка
Євген Нахлік
Франко і Слободівна були особисто знайомі та принагідно спілкувалися. Однак до ближчих стосунків не дійшло
28.05.24 | | Минуле
«В неволі, в самоті немає...»
Андрій Содомора
Можливо, саме туга й біль споріднюють людей від найдавніших часів; саме від болю, вчать стародавні, мудріє людина. Мудріє, добріє...
27.05.24 | | Дискурси
Не кіно
Юрко ТИМЧУК
Десь проходив Каннський фестиваль, а десь відбувалися бойові дії, коїлися військові злочини і йшла підготовка до мирної конференції. 
27.05.24 | | Україна
Опера Мейтуса під батутою Кері-Лінн Вілсон
В «Украденому щасті» змальована плутанина доль і трагедія почуттів любовного трикутника – Анни, Миколи та Михайла – цілком співзвучна мелодіям гуцульського фольклору з їх гострими ритмами та дисонансами.
25.05.24 | | Штука
Чи можливий душевний мир у час війни?
Мирослав МАРИНОВИЧ
Не Путін, а Бог є Господом історії. І усвідомлення цього вселяє в мою душу мир, оскільки наш народ цьому Злу не упокорився
25.05.24 | | Дискурси
Коротке замикання особого путі
Андрій Бондар
Весь «особый путь» сучасної рф – наївне бажання повернутися шляхом самодеструкції до материнської утроби, в якій спокійно і темно, як в могилі.
25.05.24 | | Дискурси

© 2024 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.