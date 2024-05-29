Латиніна сестра Табачніка

Ліг я вчора з однією думкою, а встав з іншою. Вчора я думав почати свій балак з латинської приповідки: «Quod licet Jovi – non licet bovi». Себто, що дозволено («личить») Юпітерові, не дозволено бикові. Або: що дозволено Портнікову, не дозволено іншим інтелектуалам. Бо зацькують, заплюють, засиплють репліками: «а хто це?», «не знаю такого письменника», «краще пиши, а не говори» і т. д.

Але зробивши ранкову пробіжку фейсбучними пампасами, бачу, що і Портніков не Юпітер. Серед безлічі захопливих відгуків про його дебати вихопилися й ті, кому щось не до шмиги. Бо, мовляв, не варто розмінюватися на таке ніщо, як Латиніна. А для правовірного українського патріота всі російські опозиціонери мусять бути ніщо і пса варті.

Не знаю, може, колись настане такий час, що і Ходорковський, і Нєвзоров, і Каспаров покажуть себе з іншого боку, але наразі кидати їх усіх в одну силосну яму не можу. І вважаю, що дискутувати треба. Заклик «викреслити це лайно зі свого інформаційного простору» залишить їх наодинці з самими собою, де одні будуть щиро (принаймні, так їм здається) критикувати упиря Путіна, а інші й далі вішатимуть клюски на вуха без жодного опору.

Латиніна нехай комусь ввижається пшиком, але її слухають мільйони росіян і українців. Під час двобою з Портніковим багато хто з них міг у ній розчаруватися. І це вже добре. Може, почнуть слухати Портнікова.

Для мене було цікаво зауважити, що окремі наративи Латиніної до оскоми в зубах збігаються з маячнею Дмітрія Табачніка, мовби живцем узяті з його опусів. Твердження, що «Захід не дасть звільнити Крим, бо українці там влаштують геноцид і етнічні чистки» – це рафінований Табачнік, від якого, до речі, багато чого почерпнув і Путін. Табачнік роздував український націоналізм до неймовірних величин, аби мати чим страшити електорат. Він, власне, тоді й писав, що націоналісти вважають східняків і кримчан людьми «втарова сорта» і мріють їх позбутися за будь-яку ціну, що недалеко втекло від етнічних чисток:

«Два Юрия, два «свідомих» писателя, у которых по причине падения популярности свидомизма сокращается количество читателей (и так не поражающее воображение) и, очевидно, размеры заработков –» Винничук и Андрухович вслух рассуждают о том, как хорошо заживется в Украине, если изгнать из нее (подарить кому-нибудь) области с «неправильным» населением, избирающим не тех политиков, а значит, по-винничукски-андруховичски, так и не ставшим «настоящими украинцами».

І це при тому, що сам же він вважав, що Галичину в 1945 році «можно было бы безболезненно вернуть Польще», аби не влаштовувала майданів.

Повторила Латиніна Табачніка і у своїх порівняннях життя українців в обох імперіях. В Росії, мовляв, вони могли займати високі пости, а в Австрії таких випадків було обмаль. Це, звісно, делікатніше, ніж у Табачніка, який писав, що Галичина «вместо министров и фельдмаршалов ко двору русского царя, поставляла конюхов, лакеев и горничных гарнизонным офицерам австрийского кайзера». І далі: «Вчерашние лакеи лишь в первой половине ХХ века научились мыть руки и пить господский напиток кофе». Дарма, що є безліч свідчень, як українці не уявляли собі сніданку без «вчесної» (ранкової) кави.

Латиніна теж прибріхувала не раз, зокрема, що молодому Франкові не дала захиститися у Львівському університеті австрійська влада. А насправді це зробили обережні галицькі хруні, які не хотіли бачити в себе соціаліста.

Але тут ми плавно підійшли до тієї частини українців з-за Збруча, які мають подібні погляди на Галичину. Не треба Латиніної чи Табачніка, є свої патріоти, які час від часу вигулькують з темних щілин і починають волати, що обидві імперії однакові, що обидві гнітили, що галичани були такі ж пригноблені, що Франка чи Павлика не раз і до цюпи садили. Так, за соціалізм садили (а не за українство), не надовго. Але не вбивали. А от поети Павло Грабовський (1864 – 1902) і Володимир Мальований (1847 – 1893) були вислані на Сибір, де передчасно й померли. Архип Тесленко, Настя Грінченко (1884 – 1908) і десятки українських літераторів померли від сухот, набутих в російських тюрмах.

Гарна поетеса і волонтер Вікторія Наріжна дивувалася на ФБ, чому пам'ятник Пушкіну чи Потьомкіну – «це все колоніалізм і малоросійщина. А шарм австрійських креденсів – це наше минуле, наша пам'ять, колиска вишуканого українства, спаплюженого совітами… Бо австрійські креденси... релікти міста, де українці були нічим (!) і ніким (!), були простолюдом, якому не дозволено ні освіти, ні культури, іншої за народну».

Хіба це не чистої води Табачнік?

Насправді Австрія допомогла врятувала нашу ідентичність. Вся українська література з-поза Галичини друкувалася тут. Всі наукові праці в тому числі з медицини, математики, фізики, етнографії, антропології – друкувалися тут. То чому б не бути Австрії вдячним?

Саме за Австрії розвинулася українська літературна мова. Дуже мало бракувало, щоб саме вона стала загальноукраїнською. Бо той полтавсько-дніпровський діалект протягом усього ХІХ ст. існував у дуже маленькому літературному середовищі і не мав шансів вийти з-поза сфери поезії та белетристики. «Бібліографічний покажчик нової української літератури (1798–1883 рр.)» Михайла Комарова, який фіксував українські видання в Росії, навіть доповнений Дмитром Дорошенком і доведений до 1897 року – це дуже скромна книжечка в порівняні з 6-ма товстими томами «Галицько-руської бібліографії» Івана Левицького з 1772 по 1900 рік. Недарма її в Росії забороняли, щоб не бачили українці, які можливості мають галичани. Скільки б томів займе галицька бібліографія з 1901-го по 1944 роки можна тільки гадати. Бібліографія преси лише Львова займає 4 товстих томи. Додаймо сюди зо два десятка томів бібліографії преси інших галицьких міст.

Цікаво, що навіть у Полтаві подекуди дотримувалися галицької граматики, про що свідчить журнал «Життє і Знаннє», редагований Григорієм Коваленком (1868 – 1937), якого розстріляли чекісти. Галицька літературна мова дуже не подобалася Іванові Нечую-Левицькому, який постійно на неї нарікав. Особливо його (як і російських академіків) денервувало відокремлена частка «ся», яка чомусь не заважала ні Михайлові Старицькому, ні Олені Пчілці, ні Лесі Українці.

Вікторія Наріжна також написала, що «у картині світу австрійської імперії українці були... екзотичними варварами». І це теж Табачнік, який вжив інший термін: «дикуни».

А як же тоді бути з і письменником і адміралом австрійської фльоти Ярославом Окуневським, графами Шептицькими і Тишкевичем, бароном Васильком, безліччю професорів і вчених, які закінчили Віденський, Празький та інші університети. А як не згадати українців-депутатів австрійського парламенту, який існував ще з 1861 р., де виголошували свої промови не лише відомі діячі, а й прості українські селяни. В Росії щось схоже на парламент з'явилося щойно в 1905 р.

Ну і ще моє улюблене від тієї ж авторки про «галицьку говірку з полонізмами». Мовляв, «був час, коли в усіх поетів зі сходу рясніло філіжанками в текстах, але цей час давно минув». Себто для Вікторії філіжанка галицизм? Чому ж тоді першим письменником, який його вжив, був Котляревський? Письменниця, яка не читада «Енеїди» викликає певні підозри. Чи не виховувалася вона в російському середовищі?

Зіпсована поляками мова – це улюблений пасаж усіх русифікаторів. Це чистої води Латиніна скліщена з Табачніком. Хоча б тому, що в Галичині побутують слова, яких жоден поляк не зрозуміє.

Ще Константин Паустовський писав, що «Петлюра привез с собой так называемый галицийский язык – довольно тяжеловесный и полный заимствований из чужих языков». Полтавець Петлюра жив у Львові лише рік. Якщо він і міг привезти якийсь «язик», то хіба московський, бо жив у Петербурзі кілька років.

Полювання за «полонізмами» і «застарілими» словами ведеться ще з 1930-тих років. Їх виловлювали і нещадно нищили разом з тими, хто їх уживав. В радянських школах були масові кампанії «боротьби з діалектизмами».

Насправді це часто спільна з поляками інтернаціональна лексика – як і з німцями (шницель, креденс, зупа), євреями, італійцями (фотель – вживали Винниченко, Багряний). Про що не раз писав видатний мовознавець Юрій Шевельов з Харкова.

Мене в пасажі Вікторії Наріжної засмутило те, що до неї в коментарі надбігло кілька львівських літераторок, і жодної не обурило ця примітивна московська брехня.

Єдине в чому я з Портніковим не згідний, що Гоголь «Мертвих душ» росіянин. Не буду тут повторюватися, про це я вже писав раніше, як обурювалася російська еліта загалом на цей роман, а як зашипіла стосовно двох «русскіх мужиков».

Наприкінці Латиніна, бачачи, що програла, стала цвиркати їддю: чому, мовляв, оті 90%, які проголосували за Портнікова, не на фронті і «у вас мужчины не хотят воевать». Словом, усе те, що просуває кремль.

І врешті розсмішило мене, як вона заявила, що вона русская. Тут навіть Фейгін здивувався. Дивно, що вона стала соромитися свого єврейства. А от у 80-тих роках онучок сусіда-асвабадітєля на питання, ким він мріє бути, відповідав: «хачю бить єврєєм і уєхать в Амєріку». І всі казали: «Какой умний мальчік!»