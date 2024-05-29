Німеччина й Чехія закликають ЄУ повністю відмовитися від енергоресурсів з Росії.

Передовсім йдеться про відмову від російського зрідженого газу.

Німеччина та Чехія закликали Європейську Унію повністю відмовитися від постачання енергоресурсів з Росії. Про це повідомило видання Bloomberg. Міністр економіки ФРН Роберт Габек (Robert Habeck) та міністр торгівлі Чехії Йозеф Сікела (Jozef Sikela) напередодні зустрічі міністрів енергетики країн — членів ЄУ надіслали відповідного листа уряду Бельгії, яка зараз головує в Раді ЄУ.

«Заради нашого енергетичного суверенітету та безпеки ми повинні продовжувати систематично скорочувати імпорт газу, нафти, а також радіоактивних матеріалів з Росії», — йдеться в листі.

Зустріч заплановано на 30 травня. На ній хочуть підвести підсумки так званого плану REPowerEU, запровадженого після вторгнення в Україну, щоб скоротити залежність від поставок енергоносіїв з Росії.

Німецький і чеський міністри також закликали Єврокомісію створити робочу групу, яка б підготувала пропозиції про те, як повністю припинити постачання до Європи з Росії трубопровідного та зрідженого природного газу, нафти та радіоактивного палива для АЕС.

З початку російського повномасштабного вторгнення в Україну 2022 року Євроунія на 80 відсотків скоротила закупівлю енергоресурсів у РФ. Проте низка країн ЄУ, як і раніше, залежать від постачання природного газу та ядерного палива для АЕС з Росії. У 2023 році, за даними Брюсселя, закупівлі європейськими країнами зрідженого газу з РФ зросли до 18 млн кубометрів, тоді як до початку повномасштабного вторгнення вони становили менше 14 млн кубометрів на рік. Раніше Євроунія планувала повністю відмовитися від російських енергоресурсів до 2027 року.