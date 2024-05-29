Німеччина й Чехія закликають ЄУ повністю відмовитися від енергоресурсів з Росії.

Передовсім йдеться про відмову від російського зрідженого газу.

 

 

Німеччина та Чехія закликали Європейську Унію повністю відмовитися від постачання енергоресурсів з Росії. Про це повідомило видання Bloomberg. Міністр економіки ФРН Роберт Габек (Robert Habeck) та міністр торгівлі Чехії Йозеф Сікела (Jozef Sikela) напередодні зустрічі міністрів енергетики країн — членів ЄУ надіслали відповідного листа уряду Бельгії, яка зараз головує в Раді ЄУ.

 

«Заради нашого енергетичного суверенітету та безпеки ми повинні продовжувати систематично скорочувати імпорт газу, нафти, а також радіоактивних матеріалів з Росії», — йдеться в листі.

 

Зустріч заплановано на 30 травня. На ній хочуть підвести підсумки так званого плану REPowerEU, запровадженого після вторгнення в Україну, щоб скоротити залежність від поставок енергоносіїв з Росії.

 

Німецький і чеський міністри також закликали Єврокомісію створити робочу групу, яка б підготувала пропозиції про те, як повністю припинити постачання до Європи з Росії трубопровідного та зрідженого природного газу, нафти та радіоактивного палива для АЕС.

 

З початку російського повномасштабного вторгнення в Україну 2022 року Євроунія на 80 відсотків скоротила закупівлю енергоресурсів у РФ. Проте низка країн ЄУ, як і раніше, залежать від постачання природного газу та ядерного палива для АЕС з Росії. У 2023 році, за даними Брюсселя, закупівлі європейськими країнами зрідженого газу з РФ зросли до 18 млн кубометрів, тоді як до початку повномасштабного вторгнення вони становили менше 14 млн кубометрів на рік. Раніше Євроунія планувала повністю відмовитися від російських енергоресурсів до 2027 року.

29.05.2024

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