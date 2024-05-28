Помер Богдан Козак, актор, режисер, педагог.

На 84-му році життя помер уславлений львівський актор Богдан Козак, народний артист, режисер, академік Національної академії мистецтв України, дійсний член НТШ, професор і завідувач кафедри театрознавства та акторської майстерності, декан факультету культури і мистецтв (2004–2010 рр.) Львівського національного університету імені Івана Франка.

Парастас відбудеться сьогодні, 28 травня, о 19:00 у храмі Святої Трійці (вул. Тершаківців, 11а).

Чин похорону – завтра, 29 травня:

• о 09:00 у храмі Святої Трійці,

• з 10:30 до 11:20 прощання в Національному театрі імені Марії Заньковецької,

• о 12:00 поховання на Личаківському цвинтарі.

Богдан Козак народився у Львові 27 листопада 1940 року. У 1963 році закінчив акторську студію при Львівському українському драматичному театрі ім. М. Заньковецької, у 1971 році – філологічний факультет Львівського університету. Від 1963 року працював актором цього театру, займався педагогічної роботою при театрі у 1978–1986 роках та у Вищому музичному інституті у Львові в 1990–1998 роках, як режисер поставив низку вистав, меморіальних вечорів та концертів. Виховав не одне покоління акторів театру та кіно, у 1999 році Богдан Козак став головним ініціатором й одним із засновників кафедри театрознавства та акторської майстерності на філологічному факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка; в 2004 році Богдан Козак очолив новоутворений факультет культури і мистецтв. При університеті він ініціював у 2001 році створення театрознавчого журналу «Просценіум» та наукового періодичного видання «Вісник Львівського університету. Серія мистецтвознавство», тривалий час був головним редактором цих видань, а також членом редколегії «Записки Наукового товариства ім. Шевченка. Праці Театрознавчої комісії» (Україна) та інших видань. Автор книг «Театральні відлуння» (2010) та «У лабіринтах історії українського театру» (2020).

"Мені довелося грати різні ролі, різні характери. Робота актора ­– це відьмацтво. Для актора важливо вміти скинути з себе роль, кого б ти не грав, і залишитися собою. Після кожної ролі треба вміти вертатися у світ. І одним елементом того, що ви не переносите персонажа у життя, є сім’я, діти, онуки, друзі. Далі є віра. Поганий актор, який все життя грає одну роль" (Богдан Козак).

Фільмографія

1973 – «До останньої хвилини», Одеська кіностудія, актор

1973 – «Стара фортеця», Кіностудія імені Олександра Довженка, актор

1979 – «Хазяїн», фільм-спектакль, Укртелефільм, актор

1987 – «Державний кордон – За порогом перемоги», Беларусьфільм, актор

1988 – «Минуле повернути», ТО «Екран», актор

1991 – «Павло Полуботок», Укртелефільм, актор

1993 – «…Час збирати каміння», Укртелефільм, актор

1995 – «Ісус, син Бога живого», Галичина-фільм, фільм про життя, смерть і воскресіння Ісуса Христа, актор

2001 – «У.Б.Н. (Український буржуазний націоналіст)», вистава Львівського національного українського драматичного театру ім. М. Заньковецької, актор

2009 – «Іван Франко. Львівські сторінки життя», ДТРК «Культура», диктор

Режисерські постановки

«Три сестри» А. Чехова (1982)

«Звичайна горшина» В. Данилевського та О. Костинського (1987)

«Я вибираю Березіль» (1987) та «В наймах у Мельпомени» (1989) Н. Бічуї

«Орфеєве чудо» (1991), власна інсценізація за Ю. Щербаком та Лесею Українкою

«Жабуся» Г. Запольської (1994)

«Французькі водевілі» Е. Лабіша (1997)

«Майор Кравашон» та «37 су пана Монтодуана» Е. Лабіша

«Натусь» В. Винниченка (1998)

«Нора» Г. Ібсена (2003)

Акторський репертуар

«З коханням не жартують» П. Кальдерон – Дон Хуан (режисер С. Сміян, 4.10.1962 р.)

«Син генерала» І. Рачада – Солдат (реж. А. Горчинський, 09.02.1963 р.)

«Лиха доля» («Циганка Аза») М. Старицький – Пилип (реж. С. Сміян, 27.06.1963 р.)

«Третя патетична» М. Погодін – Валерій Сестрорецький (реж. С. Сміян, 30.11.1963 р.)

«Гайдамаки» Т. Шевченко – Перший Конфедерат (інсценізація В. Грипича, реж. В. Грипич, 28.12.1963 р.)

«Гроза над Гаваями» О. Левада – Вацлав Кубка (реж. В. Грипич, 17.05.1964 р.)

«На зламі ночі» Р. Іваничук, Б. Антків – Мирон Сарабай (реж. С. Сміян, 24.10.1964 р.)

«Гріх і покаяння» І. Карпенко-Карий – Кость (реж. А. Горчинський, 16.01.1965 р.)

«Зупиніться!» І. Рачада – Георгій (реж. С. Сміян, 15.03.1965 р.)

«Любов і закон» П. Когоут – Мілан Стібор (реж. О. Ріпко, 25.04.1965 р.)

«Доки сонце зійде…» М. Старицький – Борис (реж. В. Івченко, 11.1965 р., уведений на роль)

«Вдівець» О. Штейн – Гена (реж. С. Данченко, 12.12.1965 р.)

«Шторм» Б. Білль-Білоцерківський – Чистов (реж. С. Сміян, 20.02.1966 р.)

«Для домашнього вогнища» І. Франко – Гриць (інсценізація Ю. Бобошка, А. Драка, реж. А. Ротенштейн, 24.03.1966 р.)

«Людина за бортом» А. Школьник – Генка (реж. С. Данченко, 13.04.1966 р.)

«Сині роси» М. Зарудний – Мирон Кагарлик (реж. О. Ріпко, 22.10.1966 р.)

«Коли мертві оживають» І. Рачада – Золленберг, Адьютант Гітлера (реж. В. Бортко, 25.02.1967 р).

«Бережи мою тайну» В. Собко – Сашко Марченко (реж. М. Гіляровський, 29.06.1967 р.)

«Мої друзі» О. Корнійчук – Олексій (реж. М. Гіляровський, 08.11.1967 р.)

«Маклена Граса» М. Куліш – Музика (реж. С. Данченко, 16.12.1967 р.)

«Суєта» І. Карпенка-Карий – Демид (реж. О. Ріпко, 30.12.1967 р.)

«Сестри Річинські» І. Вільде, Б. Антків – Бронко Завадка (реж. О. Ріпко, 28.06.1968 р.)

«Не судилось» М. Старицький – Михайло (реж. Р. Степаненко, 07.12.1968 р.)

«Ніч на полонині» О. Олесь – Іван (реж. В. Лисюк, 02.01.1969 р.)

«Король Лір» В. Шекспір – Король французький (реж. М. Гіляровський 27.02.1969 р.)

«Поступися місцем» В. Дельмар – Хоппер (реж. О. Ріпко, 29.03.1969 р.)

«Суд серця» Л. Дмитерко – Петро Скиба (реж. О. Ріпко, 26.10.1969 р.)

«Маруся Богуславка» М. Старицький – Степан (реж. С. Омельчук, 29.11.1969 р.)

«Пам’ять серця» О. Корнійчук – Микола (реж. М. Гіляровський, 14.02.1970 р.)

«Вірність» М. Зарудний – Іван (реж. О. Ріпко, 24.03.1970 р.)

«Хазяїн» І. Карпенко-Карий – Калинович (реж. О. Ріпко, 14.11.1970 р.)

«Тоді в Тегерані» В. Єгоров, В. Тур – Ілля Свєтлов (реж. Є. Бондаренко 24.12.1970 р.)

«День сонячного збурення» Л. Табі – Тібор (реж. О. Ріпко, 07.04.1971 р.)

«Моє слово» В. Стефаник – Від автора (інсценізація С. Данченка, реж. С. Данченко 14.05.1971 р.)

«В степах України» О. Корнійчук – Гриць, Степан (поновлення, реж. С. Данченко, 04.02.1972 р.)

«Марія Заньковецька» («Нескорене серце») І. Рябокляч – Хлистов (реж. О. Ріпко, 24.03.1972 р.)

«Називай мене матір’ю» Д. Урнавічуте – Лейтенант (реж. В. Опанасенко, 19.05.1972 р.)

«Принцеса і городник» Вл. Кшемінський – Звіздар, Городник (реж. А. Ротенштейн, 03.02.1973 р.)

«Човен хитається» Я. Галан – Рипцьо (реж. О. Ріпко, 23.04.1973 р.)

«Голубі олені» О. Коломієць – Кравцов (реж. В. Опанасенко, 07.09.1973 р.)

«Планета сподівань» О. Коломієць – Павло (реж. В. Опанасенко, 25.03.1974 р.)

«Річард ІІІ» В. Шекспіра – Кларенс (реж. С. Данченко, 11.05.1974 р.)

«Моцарт і Сальєрі» О. Пушкін – Моцарт, «Скупий» («Драматичні сцени») О. Пушкін – Альберт (реж. Ю. Єременко, 25.05.1974 р.)

«Здрастуй, Прип’ять!» О. Левада – Купрієнко Федір (реж. О. Ріпко, 29.06.1974 р.)

«Таке довге, довге літо» М. Зарудний – Іван Задорожний (реж. О. Ріпко 30.12.1974 р.)

«Прапороносці» О. Гончар – Брянський (реж. С. Данченко, 19.03.1975 р.)

«Кравцов» О. Коломієць – Кравцов (реж. В. Опанасенко, 25.04.1975 р.)

«Піднята цілина» М. Шолохов – Устим Рикалін (реж. С. Данченко, 02.02.1976 р.)

«Дами і гусари» О. Фредро – Едмунд (реж. З. Хшановський, 14.03.1976 р.)

«Суєта» І. Карпенко-Карий – Іван (поновлення, реж. О. Ріпко, 02.04.1976 р.)

«Під високими зорями» М. Зарудний – Степан Кожедуб (реж. О. Ріпко, 25.05.1976 р.)

«Украдене щастя» І. Франко – Микола Задорожний (реж. С. Данченко 30.10.1976 р.)

«Восени, коли зацвіла яблуня» Я. Верещак – Джума (реж. В. Оглоблін, 04.12.1976 р.)

«Неділя – день для себе» О. Сосін – Кльонов (реж. А. Бабенко, 19.03.1977 р.)

«Тил» М. Зарудний – Чупрун (реж. С. Данченко, 07.05.1977 р.)

«І змовкли птахи» І. Шамякін – Василь (реж. О. Ріпко 11.12.1977 р.)

«Срібна павутина» О. Коломієць – Звабник (реж. С. Данченко, Б. Сусловський, 04.03.1978 р.)

«Богдан Хмельницький» О. Корнійчук – Богун (реж. В. Опанасенко, 23.03.1978 р.)

«Замшевий піджак» С. Стратієв – Євген (реж. Н. Колов (Болгарія), 07.04.1978 р.)

«Суд пам’яті» М. Петренко – Ментен (реж. Ю. Єременко, 20.05.1978 р.)

«Дикий Ангел» О. Коломієць – Маляр (реж. О. Ріпко, 23.12.1978 р.)

«Німий лицар» Е. Хелтаї – Петер Агарді (реж. А. Бабенко, 29.04.1979 р.)

«Юрко Крук» П. Козланюк – Юрій Крук (інсценізація В. Опанасенка, реж. В. Опанасенко, 25.10.1979 р.)

«Кафедра» В. Врублевська – Марунін, Гурін (уведений на роль), (реж. А. Бабенко, 30.11.1979 р.)

«Смерть Тарєлкіна» О. Сухово-Кобилін – Тарєлкін (реж. В. Опанасенко, 20.02.1980 р.)

«Правда» О. Корнійчук – Ленін (реж. О. Ріпко, 19.04.1980 р.)

«Човен хитається» Я. Галан – Шуян (поновлення, реж. О. Ріпко, 20.09.1980 р.)

«Під золотим орлом» Я. Галан – Бентлі (реж. О. Ріпко, 06.12.1980 р.)

«Комуніст» Є. Габрилович – Ленін (реж. А. Кравчук, 08.02.1981 р.)

«Моє слово» В. Стефаник – Ведучий (інсценізація С. Данченка, поновлення, реж. С. Данченко, 14.05.1981 р.)

«Сон князя Святослава» І. Франко – Гостомисл (реж. А. Кравчук, 25.10.1981 р.)

«Житейське море» І. Карпенко-Карий – Хвиля (реж. А. Бабенко, 17.12.1981 р.)

«Маскарад» М. Лермонтов – Арбенін (реж. О. Ріпко, 27.03.1982 р.)

«Декамерон» Д. Бокаччо – Танкред, Бернабо, Федеріго (реж. А. Кравчук, 23.05.1982 р.)

«Розорене гніздо» Янка Купала – Невідомий (реж. А. Бабенко, 23.10.1982 р.)

«Розгін» П. Загребельний – Карналь (реж. А. Бабенко, 19.02.1983 р.)

«Сюїта Журавського» О. Підсуха – Журавський (реж. В. Оглоблін, 25.01.1984 р.)

«Хета Ніскавуорі» Х. Вуолійоки – Сантері (реж. А. Кравчук, 31.03.1984 р.)

«Люди, яких я бачив» С. Смирнов – Крупін (реж. А. Кравчук, 16.12.1984 р.)

«Олекса Довбуш» В. Босович – Метач (реж. Б. Сусловський, Ф. Стригун, 23.03.1985 р.)

«Кремлівські куранти» О. Погодін – Ленін (реж. А. Кравчук, 21.04.1985 р.)

«Отелло» В. Шекспіра – Яго (реж. А. Бабенко, 25.12.1985 р.)

«Проводимо експеримент» В. Черних – Першин (інсценізація М. Захарова, реж. М. Захаров, 28.02.1986 р.)

«Тартюф» Ж.-Б. Мольєр – Тартюф (реж. А. Бабенко, 27.03.1986 р.)

«Я вибираю Березіль» Н. Бічуя – Курбас (реж. Б. Козак, 16.02.1987 р.)

«Так переможемо!» М. Шатров – Ленін (реж. А. Ротенштейн, 24.10.1987 р.)

«В сім’ї вольній, новій» Ф. Стригун за Т. Шевченком – Читець (реж. Ф. Стригун, 09.03.1988 р.)

«Діти Арбату» А. Рибаков – Сталін (реж. А. Бабенко, 25.05.1988 р.)

«Спокуса Хоми Брута» В. Врублевська за М. Гоголем – Микола Гоголь, Сотник, Вій (реж. А. Бабенко 25.12.1988 р.)

«Привітай же мене, моя Україно!» Ф. Стригун за Т. Шевченком – Шевченко (реж. Ф. Стригун, 05.03.1989 р.)

«В наймах у Мельпомени» Н. Бічуї – Плошевський (реж. Б. Козак, 27.03.1989 р.)

«Маруся Чурай» Ф. Стригун за Ліною Костенко – Суддя (реж. Ф. Стригун, 20.04.1989 р.)

«Дами і гусари» О. Фредро – Ротмістр (реж. З. Хшановський, 19.05.1989 р.)

«Меланхолійний вальс» Б. Антків за О. Кобилянською – Чорнай (реж. А. Бабенко, 30.11.1989 р.)

«Ой, радуйся, земле…» (український вертеп) – Михайло Старицький (уведений на ролі: Ірод, Гітлер, Ленін, Сталін, Єврей), (реж. Ф. Стригун, 07.01.1990 р.)

«Згадайте, братія моя…» Ф. Стригун за Т. Шевченком – Читець (реж. Ф. Стригун, 06.03.1990 р.)

«Чорна Пантера і Білий Ведмідь» В. Винниченко – Мулен (реж. А. Бабенко, 20.04.1990 р.)

«Павло Полуботок» К. Буревій – Петро І (реж. Ф. Стригун, 08.12.1990 р.)

«Наталка Полтавка» І. Котляревський, М. Лисенко – Возний (реж. Ф. Стригун, 02.03.1991 р.)

«Нірвана» Олелько Островський – Лісецький (реж. А. Бабенко, 10.05.1991 р.)

«Не вбивай» (трилогія «Мазепа», ч. 2) Б. Лепкий, інсценізація Б. Антківа – Петро І (реж. Ф. Стригун, 26.10.1991 р.)

«Мотря» (трилогія «Мазепа», ч. 1) Б. Лепкий, інсценізація Б. Антківа – Петро І (реж. Ф. Стригун, 13.03.1992 р.)

«Макбет» В. Шекспіра – Макбет (реж. А. Бабенко, 30.04.1992 р.)

«Батурин» (трилогія «Мазепа», ч. 3) Б. Лепкий, інсценізація Б. Антківа – Петро І (реж. Ф. Стригун, 17.10.1992 р.)

«Гедда Габлер» Г. Ібсен – Йорген Тесман (реж. А. Бабенко, 26.02.1993 р.)

«Вічний раб?» В. Шевчук – Розенрох (реж. Ф. Стригун, Г. Шумейко, 27.03.1993 р.)

«Ромео і Джульєтта» В. Шекспір – Капулетті (реж. Ф. Стригун, 27.05.1993 р.)

«Світла моя муко» за В. Симоненком – Читець (реж. Ф. Стригун, 05.02.1994 р.)

«Я – камінь з Божої пращі» Ю. Брилинський, Г. Шумейко за О. Ольжичем – Олександр Олесь (реж. Г. Шумейко, 11.04.1994 р.)

«Літо в Ноані» Я. Івашкевич – Водзинський (реж. А. Бабенко, 15.10.1994 р.)

«Хазяїн» І. Карпенко-Карий – Феноген (реж. Ф. Стригун, 25.02.1995 р.)

«Сейлемські відьми» А. Міллер – Демфорт (реж. А. Бабенко, 29.09.1995 р.)

«В обіймах золотої мли» за М. Рильським – Максим Рильський (реж. Г. Шумейко, 07.04.1995 р.)

«А дощ все йде» О. Піддубна – Сесіл (реж. А. Бабенко, 26.04.1996 р.)

«Гамлет» В. Шекспір – Полоній (реж. Ф. Стригун, 25.01.1997 р.)

«Моральність пані Дульської» Г. Запольська – Дульський (реж. А. Бабенко, 07.05.1998 р.)

«Моя професія – сеньйор з вищого світу» Д. Скарначчі, Р. Тарабузі – Папагатто (реж. В. Сікорський, 12.12.1998 р.)

«Погляд вічності» Р. Лубківський – Читець (реж. Ф. Стригун, 09.03.1998 р.)

«Талан» М. Старицький – Степан Безродний (реж. А. Бабенко, 24.12.1999 р.)

«Андрей» В. Герасимчука – Генерал НКВД (реж. Ф. Стригун, 27.12.2000 р.)

«Маргаритка» А. Салакру – Невідомий (реж. Г. Воловецька, 06.11.2001 р.)

«Івона, принцеса бургундська» В. Гомбрович – Король Ігнацій (реж. В. Рудзький, 11.05.2002 р.)

«Професіонал» Д. Ковачевич – Лука Лабан (реж. В. Сікорський, 23.10.2002 р.)

«Оргія» Леся Українка – Меценат (реж. Ф. Стригун, 03.03.2004 р.)

«Романтики» Е. Ростан – Бергамен (реж. Г. Воловецька, 10.11.2004 р.)

«Сава Чалий» І. Карпенко-Карий – Потоцький (реж. Ф. Стригун, 21.12.2006 р.)

«Амадей» Пітер Шеффер – Антоніо Сальєрі;

«Він прийшов» Джон Бойнтон Прістлі – Інспектор Гуль;

«Візит літньої пані» Фрідріх Дюрренматт – Бургомістр;

«Гуцулка Ксеня» Ярослав Барнич – Майк Деделюк, бізнесмен з Нью-Йорка;

«Державна зрада» Рей Лапіка – Граф Олексій Орлов;

«Ісус, син Бога живого» – Пилат, римський прокуратор;

«Троє товаришів» Еріх-Марія Ремарк – Професор Жаффе;

«УБН» Галина Тельнюк – Психіатр;

« Підступність і кохання» Фрідріх Шиллер – Президент фон-Вальтер;

«Мина Мазайло» Микола Куліш – Мина Мазайло;

«Посланіє…» Богдан Козак за Тарасом Шевченком – Виконавець;

«Одруження» – Жевакін;

«Історія коня» Лев Толстой – Князь Серпуховський;

«Загадкові варіації» Ерік Еммануель Шмітт – Абель Знорко;

«Король Стрільців, або Муза в офсайді» Іван Керницький – Бас;

«Голий король» Євген Шварц – Міністр;

«Перед заходом сонця» – Маттіас Клаузен;

«Фредерік або Бульвар злочинів» – асистент режисера; Барон де Ремюза;

«Сатисфакція» – Дож;