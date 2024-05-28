Нетаньягу визнав удар по табору біженців «трагічною помилкою».

Проте він заявив, що військова операція в Рафаху буде продовжена.

Прем'єрміністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу визнав у коментарі для газети The Times of Israel, що ЦАГАЛ допустив «трагічну помилку» під час авіаудару по місту Рафаху на півдні Сектора Ґаза. Від атаки постраждав наметовий табір, в якому проживали біженці з півночі сектора, і де, за даними місцевої адміністрації «загинуло щонайменше 45 людей».

Пан Нетаньягу запевнив, що для Ізраїлю кожна загибла непричетна людина є трагедією, тоді як для ХАМАСу – це стратегія. Він пообіцяв розслідувати інцидент. Водночас ізраїльський прем’єр заявив, що військова операція в Рафаху буде продовжена, незважаючи на зростаюче невдоволення інших країн. «Я не маю наміру закінчувати війну, поки не будуть досягнуті всі цілі», – зазначив він. За словами Нетаньягу, Ізраїль вживає всіх можливих запобіжних заходів для захисту цивільного населення, а Армія оборони Ізраїлю докладає зусиль, щоб не завдати шкоди тим, хто не причетний до конфлікту.

Інцидент трапився у ніч проти 27 травня. ЦАГАЛ повідомив про завдання авіаудару по Рафаху «на основі точних розвідувальних даних». Внаслідок удару загинули двоє представників військового командування ХАМАСу — Ясін Рабіа та Халед Нагар. Проте згодом з’ясувалося, що через ізраїльський удар почалася велика пожежа в наметовому таборі біженців, згорів цілий квартал.

Генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш у понеділок, 27 травня, засудив дії армії Ізраїлю. «Я засуджую дії Ізраїлю, внаслідок яких загинули десятки ні в чому не винних цивільних осіб, які лише шукали притулку від цього смертоносного конфлікту. У Секторі Ґаза немає жодного безпечного місця. Цей жах має припинитися», – написав Ґутерріш у соцмережі X.

У Білому домі також висловили невдоволення. «Ізраїль має право боротися з ХАМАС, і ми знаємо, що внаслідок цього удару загинули двоє високопосадовців ХАМАСу, які несуть відповідальність за напади на мирних ізраїльтян. Однак ми чітко дали зрозуміти, що Ізраїль повинен зробити все можливе для захисту цивільного населення», – сказав речник Ради національної безпеки США.

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що він «обурений» останніми атаками Ізраїлю. «Ці операції мають бути припинені. У Рафаху немає безпечних районів для палестинських цивільних», – написав він у соцмережі X.