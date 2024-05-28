Нетаньягу визнав удар по табору біженців «трагічною помилкою».

Проте він заявив, що військова операція в Рафаху буде продовжена.

 

 

Прем'єрміністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу визнав у коментарі для газети The Times of Israel, що ЦАГАЛ допустив  «трагічну помилку» під час авіаудару по місту Рафаху на півдні Сектора Ґаза. Від атаки постраждав наметовий табір, в якому проживали біженці з півночі сектора, і де, за даними місцевої адміністрації «загинуло щонайменше 45 людей».

 

Пан Нетаньягу запевнив, що для Ізраїлю кожна загибла непричетна людина є трагедією, тоді як для ХАМАСу – це стратегія. Він пообіцяв розслідувати інцидент. Водночас ізраїльський прем’єр заявив, що військова операція в Рафаху буде продовжена, незважаючи на зростаюче невдоволення інших країн. «Я не маю наміру закінчувати війну, поки не будуть досягнуті всі цілі», – зазначив він. За словами Нетаньягу, Ізраїль вживає всіх можливих запобіжних заходів для захисту цивільного населення, а Армія оборони Ізраїлю докладає зусиль, щоб не завдати шкоди тим, хто не причетний до конфлікту.

 

Інцидент трапився у ніч проти 27 травня. ЦАГАЛ повідомив про завдання авіаудару по Рафаху «на основі точних розвідувальних даних». Внаслідок удару загинули двоє представників військового командування ХАМАСу — Ясін Рабіа та Халед Нагар. Проте згодом з’ясувалося, що через ізраїльський удар почалася велика пожежа в наметовому таборі біженців, згорів цілий квартал.

 

Генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш у понеділок, 27 травня, засудив дії армії Ізраїлю. «Я засуджую дії Ізраїлю, внаслідок яких загинули десятки ні в чому не винних цивільних осіб, які лише шукали притулку від цього смертоносного конфлікту. У Секторі Ґаза немає жодного безпечного місця. Цей жах має припинитися», – написав Ґутерріш у соцмережі X.

 

У Білому домі також висловили невдоволення. «Ізраїль має право боротися з ХАМАС, і ми знаємо, що внаслідок цього удару загинули двоє високопосадовців ХАМАСу, які несуть відповідальність за напади на мирних ізраїльтян. Однак ми чітко дали зрозуміти, що Ізраїль повинен зробити все можливе для захисту цивільного населення», – сказав речник Ради національної безпеки США.

 

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що він «обурений» останніми атаками Ізраїлю. «Ці операції мають бути припинені. У Рафаху немає безпечних районів для палестинських цивільних», – написав він у соцмережі X.

28.05.2024

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
Коротке замикання особого путі
Андрій Бондар
Весь «особый путь» сучасної рф – наївне бажання повернутися шляхом самодеструкції до материнської утроби, в якій спокійно і темно, як в могилі.
25.05.24 | | Дискурси
Смерть президента-різника
Максим МУЛЯР
23 травня загиблого в авіатрощі президента Ірану Ібрагіма Раїсі поховали в його рідному місті Мешхеді.
24.05.24 | | У світі
Вибори нового керівництва ЄС на 2024–2029 роки
Тарас Радь
Вибори до Європейського парламенту, дебати кандидатів на посаду президента Єврокомісії і випробування системи Spitzenkandidat на життєздатність
24.05.24 | | У світі
Сліпота як вибір
Володимир Шелухін
Цікавим світові випадком української соціальної теорії є досвід генерування соціального знання за умов бездержавності та у зв’язку з визвольними рухами
24.05.24 | | Дискурси
Тепер такий час прийшов
Тарас Прохасько
А може бути інакше: що саме наше відставання, наш тягар архаїчного занесе нас у зону, в якій буде набирати сили потовчене майбутнє. Дай Боже не пережити його завчасно
23.05.24 | | Дискурси
«Этим гнусным языком»
Юрій Винничук
Принцип «народжений в Україні – українець» чомусь найпопулярніший, а найбільше агітаторів у Булгакова. Але ніхто не може навести бодай одного рядка симпатії для України
22.05.24 | | Дискурси
Майстер Михайло Билень – будівничий церков
Василь СЛОБОДЯН
Михайло Билень (1768–1844), один із кращих народних майстрів – будівничих досконалих церков, чиє ім'я Бойківщина зберегла до наших днів.
22.05.24 | | Минуле
Людина, яка перейшла через гори
Інна Анісімова
Було багато радості. І, як завжди, жодних спільних фото. Ну бо навіщо? Всі ж житимуть вічно. Адже так думається у п'янкому повітрі карпатського саду... ​​Пам’яті Ігоря Мартинюка, “Чорномора”
21.05.24 | | Галичина

© 2024 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.