Польща обмежує пересування російських дипломатів країною.

Голова МЗС Польщі пояснив це рішення «участю Росії в гібридній війні проти Євроунії та Польщі».

Польща запроваджує обмеження для російських дипломатів на пересування всередині країни. Про це повідомив інформаційний портал Onet з покликом на слова міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського.

«Я щойно повідомив про рішення Польщі у зв’язку з участю Росії в гібридній війні проти Євроунії та Польщі. На пересування російських дипломатів у нашій країні будуть введені обмеження», – заявив голова польської дипломатії у понеділок, 27 травня, на пресконференції в Брюсселі після зустрічі міністрів закордонних справ країн – членів ЄУ.

Сікорський зазначив, що посольство Росії незабаром отримає ноту з цього приводу. Обмеження стосуватимуться як самого посольства, так і консульського персоналу РФ у Польщі.

Радослав Сікорський пояснив, що російські дипломати зможуть пересуватися лише в межах столичного реґіону Мазовії, а консули – лише у воєводствах, де вони базуються. «Це стосуватиметься дипломатів, крім посла. Деякі країни вже мають такі правила, і ми сподіваємося, що й інші візьмуть з нас приклад», – додав він.



Сікорський також звинуватив Москву в шпигунській діяльності та саботажі на території Польщі. «Такі рішення ухвалюються урядами країн, але ми маємо докази того, що російська держава причетна до організації диверсій і в нашій країні. Ми сподіваємося, що Російська Федерація поставиться до цього як дуже поважного сигналу попередження», – сказав він, виступаючи перед журналістами у Брюсселі.