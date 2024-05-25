823-й день війни Росії в Україні. Хроніка

09:40 Вночі російські війська завдали ракетно-авіаційного удару по Україні із застосуванням 14 ракет повітряного базування та понад трьох десятків ударних БпЛА, зокрема:
- 2 аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал» із літаків МіГ-31К (пуски з повітряного простору Тамбовської області РФ);
- 12 крилатих ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС (район пусків Саратовська область РФ);
- 31 ударний БпЛА «Shahed-131/136» (пуски – Приморсько-Ахтарськ, Єйськ РФ), мис Чауда ( ТОТ Криму).
В результаті протиповітряного бою зенітними ракетними підрозділами, винищувальною авіацією, засобами РЕБ Повітряних Сил та мобільними вогневими групами Сил оборони України збито:
- всі 12 крилатих ракет Х-101/Х-555;
- всі 31 ударний БпЛА «Shahed-131/136».
Повітряні цілі знищувались у Миколаївській, Одеській, Дніпропетровській, Полтавській, Запорізькій, Хмельницькій, Кіровоградській, Вінницькій та Чернігівській областях.
За минулі сім днів було збито 112 із 113 (99%) запущених по Україні БПЛА.
09:30 Станом на 07:00 у Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває один російський корабель, який не є носієм крилатих ракет "Калібр", повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.
09:20 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:
• Українські та російські джерела заявили, що українські сили дедалі більше відвойовують тактичну ініціативу на півночі Харківської області, і охарактеризували російські операції в цьому районі як оборонні, хоча російські війська, ймовірно, намагаються наблизити чисельність Північного угруповання військ до запланованої кінцевої чисельності перед тим, як, можливо, активізувати наступальні операції в цьому районі.
• Ймовірний передчасний початок російських наступальних операцій, схоже, підірвав російський успіх на півночі Харківської області.
• Російські війська продовжують використовувати свій безпечний повітряний простір для нанесення руйнівних ударів по Харкову, ймовірно, в рамках зусиль, спрямованих на депопуляцію міста і деморалізацію українців.
• Повідомляється, що російські засоби радіоелектронної боротьби вплинули на ефективність окремих західних систем озброєнь в Україні у 2023 році, в той час як Україна і Росія продовжують змагатися в технічній гонці між наступальними і оборонними технологіями.
• Посол Росії в США Антонов в інтерв'ю Newsweek від 25 травня категорично відкинув легітимність президента України Зеленського і виклав максималістські умови Росії для мирних переговорів.
• Росія, ймовірно, допомагає Північній Кореї розбудовувати свою оборонно-промислову базу в обмін на постачання північнокорейських боєприпасів, а американські посадовці, як повідомляється, вважають, що Росія також може постачати Північній Кореї військову техніку, зброю або технології.
• Міністерство оборони Росії другий рік поспіль скасувало щорічні міжнародні змагання «Армійські ігри», що викликало радість серед критично налаштованих російських ультранаціоналістичних мілблогерів.
09:05 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):
08:55 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів і обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):
06:45 Нічне зведення Генерального штабу ЗСУ:
Ситуація на фронті залишається напруженою, але контрольованою Силами оборони. Наші воїни продовжують рішуче протидіяти спробам російських окупантів просунутися в глибину території України, спрямовують зусилля на зрив виконання загарбниками планів наступу.
Від початку доби відбулося 110 бойових зіткнень, ворог завдав по території України п’ять ракетних (із застосуванням восьми ракет) та 34 авіаційні удари (49 КАБами), застосував 381 дрон-камікадзе. Також ворог здійснив 2433 обстріли по позиціях наших військ та населених пунктах із використанням різних типів озброєння.
На Харківському напрямку сьогодні відбулося 13 бойових зіткнень. Окупанти наносили ракетні удари та били керованими авіабомбами по Харкову. Загалом, ворог наніс по цивільній інфраструктурі та житлових масивах три ракетні удари із застосуванням шести ракет. Російські терористи, зокрема, вдарили ракетою по парку культури та відпочинку. Здійснили два скиди КАБів по будівельному гіпермаркету, внаслідок цього виникла пожежа будівлі. У результаті терористичних дій агресора постраждало мирне населення. На превеликий жаль є загиблі, поранені та зниклі безвісти цивільні люди. На цей час на Харківському напрямку ще тривають бойові дії в районах населених пунктів Нескучне та Стариця. Попередньо, втрати противника з початку доби на цьому напрямку склали 100 осіб. Знищено один танк, дві артилерійські системи та дві одиниці автомобільної техніки. Ще одну артилерійську систему та один автомобіль було пошкоджено.
На Куп’янському напрямку кількість бойових зіткнень склала 14. Сили оборони успішно відбили атаки ворога в районах населених пунктів Синьківка, Петропавлівка. Поблизу М’ясожарівки, Дружелюбівки та Невського ще тривають бої. Крім того, Сили оборони тут провели активні дії, мали успіх. Попередньо, загальні втрати противника протягом доби на цьому напрямку склали 47 осіб. Знищено одну ворожу МТЛБ, дві одиниці автомобільної техніки, станцію спостереження «Муром-П» та два склади боєприпасів, а також пошкоджено два танки та одну бойову машину піхоти.
На Лиманському напрямку підрозділи Сил оборони відбили п’ять атак російських окупантів в районах Тернів, Торського та Серебрянського лісу. Ситуація контрольована, втрат позицій не допущено.
На Сіверському напрямку кількість штурмових дій противники надвечір зросла до 13. Напружена ситуація залишається в районі Білогорівки, де ворог намагається вклинитися в нашу оборону. Водночас українськими захисниками проведено ряд заходів щодо посилення оборонних позицій.
На Краматорському напрямку російський агресор 12 разів атакував підрозділи Сил оборони в напрямку Часового Яру, Іванівського та Кліщіївки. Успіху не мав. На даний час триває бій в районі Андріївки. Ситуація контрольована. Інтенсивно атакував ворог українських захисників на Покровському напрямку. Тут впродовж дня, подекуди за підтримки авіації із застосуванням КАБів, агресор здійснив 23 штурмових дії та намагався наростити значні зусилля із вогневого контролю практично уздовж всієї лінії зіткнення. В районі Новоолександрівки тривають інтенсивні бої. Силами оборони проводяться заходи щодо стабілізації обстановки. Попередні втрати противника на цьому напрямку склали майже 200 окупантів вбитими та пораненими. Знищено один ворожий літак Су-25, три БМП та три БТР. Водночас, пошкоджень зазнали три танки окупантів, один БТР, два міномети та три одиниці автомобільної техніки.
Спочатку доби напружена ситуація також була на Курахівському напрямку. На цей час тут нараховується 14 бойових зіткнень. Загарбники намагаються просунутися в районах населених пунктів Красногорівка, Парасковіївка та Водяне. Сили оборони вживають невідкладних заходів щодо стабілізації обстановки та стримування ворога, що переважає. Попередні втрати противника на цьому напрямку склали: майже 90 окупантів вбитими та пораненими. Знищено одну БМП, одну МТЛБ та три одиниці автомобільної техніки. Також пошкоджено один танк.
На Времівському напрямку противник здійснив одну безуспішну спробу прорвати оборону наших військ у напрямку Старомайорського. Успіху не мав.
На Оріхівському напрямку противник тричі атакував і зазнав невдачі в районах Роботиного та Новоандріївки.
На Придніпровському напрямку окупанти безуспішно намагалися дев’ять разів відтіснити наші підрозділи від Кринок. В ході боїв російські загарбники успіху не мали, втрат наших позицій не допущено.
Українські воїни завдають окупантам відчутних втрат, активно застосовують засоби вогневого ураження по живій силі ворога та техніці. На визначених напрямках здійснюють заходи щодо покращення тактичного положення.
26.05.2024