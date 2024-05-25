823-й день війни Росії в Україні. Хроніка

09:40 Вночі російські війська завдали ракетно-авіаційного удару по Україні із застосуванням 14 ракет повітряного базування та понад трьох десятків ударних БпЛА, зокрема:

- 2 аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал» із літаків МіГ-31К (пуски з повітряного простору Тамбовської області РФ);

- 12 крилатих ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС (район пусків Саратовська область РФ);

- 31 ударний БпЛА «Shahed-131/136» (пуски – Приморсько-Ахтарськ, Єйськ РФ), мис Чауда ( ТОТ Криму).

В результаті протиповітряного бою зенітними ракетними підрозділами, винищувальною авіацією, засобами РЕБ Повітряних Сил та мобільними вогневими групами Сил оборони України збито:

- всі 12 крилатих ракет Х-101/Х-555;

- всі 31 ударний БпЛА «Shahed-131/136».

Повітряні цілі знищувались у Миколаївській, Одеській, Дніпропетровській, Полтавській, Запорізькій, Хмельницькій, Кіровоградській, Вінницькій та Чернігівській областях.

За минулі сім днів було збито 112 із 113 (99%) запущених по Україні БПЛА.

09:30 Станом на 07:00 у Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває один російський корабель, який не є носієм крилатих ракет "Калібр", повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:20 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Українські та російські джерела заявили, що українські сили дедалі більше відвойовують тактичну ініціативу на півночі Харківської області, і охарактеризували російські операції в цьому районі як оборонні, хоча російські війська, ймовірно, намагаються наблизити чисельність Північного угруповання військ до запланованої кінцевої чисельності перед тим, як, можливо, активізувати наступальні операції в цьому районі.

• Ймовірний передчасний початок російських наступальних операцій, схоже, підірвав російський успіх на півночі Харківської області.

• Російські війська продовжують використовувати свій безпечний повітряний простір для нанесення руйнівних ударів по Харкову, ймовірно, в рамках зусиль, спрямованих на депопуляцію міста і деморалізацію українців.

• Повідомляється, що російські засоби радіоелектронної боротьби вплинули на ефективність окремих західних систем озброєнь в Україні у 2023 році, в той час як Україна і Росія продовжують змагатися в технічній гонці між наступальними і оборонними технологіями.

• Посол Росії в США Антонов в інтерв'ю Newsweek від 25 травня категорично відкинув легітимність президента України Зеленського і виклав максималістські умови Росії для мирних переговорів.

• Росія, ймовірно, допомагає Північній Кореї розбудовувати свою оборонно-промислову базу в обмін на постачання північнокорейських боєприпасів, а американські посадовці, як повідомляється, вважають, що Росія також може постачати Північній Кореї військову техніку, зброю або технології.

• Міністерство оборони Росії другий рік поспіль скасувало щорічні міжнародні змагання «Армійські ігри», що викликало радість серед критично налаштованих російських ультранаціоналістичних мілблогерів.

09:05 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів і обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

06:45 Нічне зведення Генерального штабу ЗСУ: