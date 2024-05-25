Столтенберґ заявив про право України бити по Росії західною зброєю.

Він розкритикував європейські країни НАТО за те, що вони провалили план постачання снарядів Україні.

 

 

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ заявив, що Україна повинна мати право завдавати ударів по військових цілях на території Росії за допомогою поставленої західної зброї. «Настав час союзникам подумати, чи не слід їм зняти деякі обмеження, накладені ними на використання зброї, яку вони надали Україні. Україна має право захищатись. І це включає удари по законних військових цілях на території Росії»,— сказав Столтенберґ у інтерв’ю для газети The Economist. Він зазначив, що «добре усвідомлює асиметричну перевагу», яку Росія отримує у зв'язку з позицією США з цього питання.

 

В інтерв'ю пан Столтенберґ також прокоментував слова свого попередника Андерса Фоґа Расмуссена, який 14 травня закликав дозволити країнам НАТО у Східній Європі збивати російські ракети та БПЛА, спрямовані на Україну. «Ми не станемо стороною конфлікту», – відповів генсек НАТО. Він також наголосив, що Альянс не планує відряджати війська до Україну, оскільки НАТО все ще дотримується мети підтримати Україну. «Північноатлантичний Альянс не прагне ні ескалації війни РФ проти України, ні того, щоб вона перетворилася на повноцінну війну між Росією і НАТО в Європі. Це не наш план», – заявив Столтенберґ.

 

Коментуючи спроби росіян наступати в Харківській області, Єнс Столтенберґ сказав, що не вважає, що ці атаки призведуть до прориву лінії фронту на сході України. «Вони продовжать тиснути і домагатися якихось незначних успіхів, і вони готові заплатити дуже високу ціну за ці незначні успіхи», – заявив генсек НАТО. Водночас він визнав, що Україна «зазнає труднощів», звернувши увагу на брак боєприпасів у ЗСУ, який все ще зберігається. Саме цей брак амуніції, за словами Столтенберґа, посприяв наступу РФ на деяких ділянках лінії фронту в травні. У зв'язку з цим він розкритикував країни Європи, які входять до НАТО: «Європейські союзники пообіцяли (Україні – ред.) один мільйон артилерійських снарядів. Ми не бачили нічого близького до цього».

 

Нагадаємо, що 22 травня група з 13 американських конґресменів звернулася до глави Пентаґону Ллойда Остіна з пропозицією дозволити Україні завдавати ударів американською зброєю по території Росії. Конґресмени вважають, що відсутність такого дозволу призвела до погіршення становища ЗСУ на фронті.

25.05.2024

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