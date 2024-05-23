Корегувальника удару по Яворівському полігону засудили до 15 років тюрми.

 

Галицький районний суд Львова виніс вирок колишньому майору КДБ, 73-річному Олександру Косторному, який передавав росіянам карти Яворівського полігону з позначками об’єктів, за якими вони в березні 2022 року завдали ракетний удар по полігону. Косторний роками спілкувався з представниками російських спецслужб та за їх вказівками організовував у Львові проросійські провокативні заходи. За державну зраду він отримав 15 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна.

 

 

Під час судового розгляду слідчі виявили в Олександра Косторного листування з представниками російських спецслужб. Зокрема 4 березня 2022 року він надіслав у Telegram представникам РФ карту Яворівського полігону, де позначив координати військовослужбовців і техніки ЗСУ. Крім цього, засуджений листувався з російськими пропагандистами.

 

У суді Олександр Косторний повністю заперечував свою провину. Він вважає, що слідство не має доказів його держзради. За словами засудженого, всі карти, які є в його листуваннях, можна знайти у вільному доступі. Косторний запевняє, що надавав карти мисливцям і грибникам. Крім цього, він вважає, що ракети скорегували за допомогою американських супутників, а листування підробив прокурор. Останню промову у суді Олександр Косторний виголошував російською мовою.

 

Адвокат Олександра Косторного Юрій Палєй повідомив, що не згоден з вироком суду і впродовж 30 днів подаватиме апеляцію.

 

Нагадаємо, що росіяни 13 березня 2022 року обстріляли Яворівський полігон. За офіційною інформацією, внаслідок цього загинули 64 людини, ще понад 100 отримали поранення. Збитки внаслідок атаки становлять приблизно 136 млн грн. СБУ зʼясувала, що удар по полігону корегував колишній працівник КДБ Олександр Косторний. 27 червня 2022 року він отримав підозру у державній зраді (ч. 1 ст. 111 ККУ). У жовтні того ж року справу корегувальника передали до суду.

Захищав Олександра Косторного адвокат Ярослав Гандзюлевич. У серпні 2023 року адвоката затримали на хабарі в іншій справі. З вересня 2023 року Косторного почав захищати львівський адвокат Юрій Палєй, який просив суд зробити засідання закритими. У жовтні Палєй переконував суд відпустити свого клієнта на поруки, однак до винесення вироку Олександр Косторний перебував у СІЗО без права внесення застави.

 

23.05.2024

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