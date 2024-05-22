820-й день війни Росії в Україні. Хроніка

12:30 Росія повністю не виводить свої кораблі з тимчасово окупованого Криму через відсутність інших локацій для базування та страх показати свою капітуляцію, пояснив в ефірі телемарафону начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня Дмитро Плетенчук:

"По-перше, у РФ не вистачає місця – немає інших локацій для цих кораблів. По-друге, якщо вивести з Криму весь флот, це буде виглядати трошки як кажуть "не комільфо". Тому що дозволити собі вивести кораблі з півострова – це капітулювати у якомусь сенсі щодо Криму. Тому, звісно, там залишатимуться деякі одиниці, але все це – тимчасово"

12:05 Внаслідок щонайменше 15 ударів ракетами С-300, завданих зранку ЗС РФ по Харкову, чотири людини загинули, семеро постраждалих, повідомив міський голова Ігор Терехов.

11:50 Через збільшення фінансування на військові потреби в уряді обговорюють підвищення ставок військового збору та податку на додану вартість, пише Forbes Ukraine з посиланням на співрозмовників в уряді та Верховній Раді. Попередньо військовий збір в уряді планують підвищити з 1,5% до 5%, аналогічну ставку податку в 5% можуть запровадити й для ФОПів. Ймовірне підвищення ПДВ – на 2–3%.

11:30 Сьогодні аварійна допомога постачання електроенергії з трьох країн Європи буде застосовуватися з 09:00 до 17:00, повідомили в Укренерго.

11:25 Щільна хмарність в більшості регіонів заважає сонячним електростанціям працювати на максимумі своєї потужності в денні години, тому сьогодні заходи обмеження споживання електроенергії діють в усіх регіонах України для промислових та побутових споживачів протягом всієї доби – з 00:00 до 24:00, повідомили в Укренерго. Диспетчерський центр «Укренерго» довів до кожного обленерго обсяг визначеного для регіону ліміту споживання – при його перевищенні діють графіки погодинних відключень.

11:00 Протягом минулої доби російські війська із різних видів озброєння (міномети, танки, артилерія, РСЗВ, БПЛА, тактична авіація) обстріляли 103 населених пунктів на території 8 областей України, підтверджено ураження 71 об’єктів інфраструктури. За попередньою інформацією є загиблі та поранені серед цивільного населення, кількість жертв уточнюється.

10:55 Оперативна інформація Генштабу ЗСУ станом на 10:00 23.05.2024 щодо російського вторгнення

За добу, що минула, воїни Повітряних сил та ракетних військ і артилерії уразили чотири райони зосередження особового складу, два пункти управління, дві гармати, дві станції управління БпЛА, станцію РЕБ, зенітний ракетний комплекс С-400 та літак Су-25. У підсумку, минулої доби загальні втрати російських загарбників склали 1330 осіб. Також ворог втратив 11 танків, 27 бойових броньованих машин, 40 артилерійських систем, засіб ППО, літак, 45 БпЛА ОТР, одну ракету, 71 автомобіль та чотири одиниці спеціальної техніки. Протягом минулої доби загалом зафіксовано 143 бойових зіткнення. За уточненою інформацією, ворог завдав по позиціях наших військ та населених пунктах шість ракетних ударів із застосуванням семи ракет, 49 авіаударів (зокрема, скинув 70 КАБів), понад тисячу ударів дронами-камікадзе (Шахеди, Ланцети, fpv), 4567 обстрілів з різних типів озброєння, включаючи 164 застосування реактивних систем залпового вогню.

10:25 Сьогодні у ранкові та денні години на запит України буде здійснюватися аварійне постачання електроенергії з Румунії, Словаччини та Польщі, також діють обмеження для споживачів, повідомили в Міненерго.

10:20 Минулої доби потреби споживачів електроенергії покривалися власною генерацією, комерційним імпортом та аварійною допомогою з енергосистем Румунії, Словаччини та Польщі, повідомили в Міненерго. У денні години Україна надавала аварійну допомогу Польщі – отримувала надлишки електроенергії з енергосистеми цієї країни. З 00:00 до 07:00, а також з 19:00 до 24:00 в усіх регіонах застосовувалися обмеження промислових та побутових споживачів.

10:15 Президент Володимир Зеленський у червні планує відвідати заходи на честь висадки союзних військ у Нормандії у Франції, де проситиме членів НАТО збивати російські ракети над Україною, пише Politico.

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

223,1% танків (з них 2,2% за минулий тиждень),

85,0% бойових броньованих машин (з них 1,1% за минулий тиждень),

291,9% автомобільної техніки (з них 6,8% за минулий тиждень),

417,4% артилерійських систем (з них 8,3% за минулий тиждень),

96,7% РСЗВ (з них 0,5% за минулий тиждень),

57,8% засобів ППО (з них 1,0% за минулий тиждень),

28,4% літаків (з них 0,2% за минулий тиждень),

36,6% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:35 Після поїздки до Києва держсекретар Ентоні Блінкен закликає президента Джо Байдена зняти заборону використовувати американську зброю на території Росії, пише New York Times. На слуханнях у комітеті з закордонних справ Палати представників Конгресу він заявив, що США не підтримують і не заохочують використання поставлених Україні західних озброєнь для ударів за межами української території, проте Україна сама ухвалює рішення про те, як ефективно розпоряджатися цією зброєю.

09:20 Станом на 07:00 у Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває два російські кораблі, серед яких немає носіїв крилатих ракет "Калібр", повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:15 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Міністерство оборони Росії 21 травня запропонувало російському уряду переглянути морські кордони Росії в Балтійському морі таким чином, щоб ці кордони "відповідали сучасній географічній ситуації". Представники Кремля і міноборони Росії 22 травня заперечили, що Росія планує змінити морські кордони, але натякнули, що російський уряд розглядає можливість вжиття певних "безпекових" заходів у Балтійському морі. Західні офіційні особи зазначили, що Росія, можливо, переоцінює основи морських кордонів з метою перегляду морських зон у Балтійському морі.

• Кремль, схоже, розробляє систему легалізації статусу так званих "співвітчизників за кордоном", ймовірно, як частину своїх зусиль зі створення інформаційних умов для виправдання подальшої агресії та гібридних операцій за кордоном як "захисту" російських співвітчизників.

• Міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс заявив 22 травня, що розвідка США і Великої Британії має докази того, що Китайська Народна Республіка "вже надає або буде надавати" летальну військову допомогу Росії, але радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван поставив цю заяву під сумнів.

• Західні чиновники попередили, що російські спецслужби мають намір посилити диверсійну діяльність та інші гібридні операції проти країн – членів НАТО.

• Космічне командування США повідомило 21 травня, що Росія нещодавно запустила протисупутникову зброю, і це останнє повідомлення про те, що Москва має намір розгорнути підривний протисупутниковий потенціал.

• Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян опосередковано звинуватив Росію і прямо звинуватив Білорусь у допомозі Азербайджану в підготовці до війни за Нагірний Карабах 2020 року на тлі погіршення вірмено-російських відносин.

• Нещодавно українські війська відвоювали територію поблизу Вовчанська та Часова Яру, а російські війська незначно просунулися вперед поблизу Вовчанська, Авдіївки, Донецька та Великої Новосілки.

• За повідомленнями, російські суди почали примусово госпіталізувати до психіатричних лікарень росіян, звинувачених у політичних злочинах, таких як поширення "фейкової" інформації про російських військових.

09:05 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів і обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

06:45 Нічне зведення Генерального штабу ЗСУ: