Росія відкликала повідомлення про бажання змінити кордони у Балтійському морі.

Документ викликав гостру реакцію інших країн балтійського басейну.

 

 

Російська влада спершу повідомила про ідею в односторонньому порядку розширити територіальні води країни в Балтійському морі поблизу кордонів із чотирма країнами НАТО – Польщею, Литвою, Естонією та Фінляндією, а потім швидко відмовилася від неї. Проєкт ухвали уряду про перегляд географічних координат держкордону, опублікований у вівторок, 21 травня, в середу зник з порталу нормативних актів. На його офіційній сторінці на сайті regulation.gov.ru повідомляється, що проєкт видалено. Причин цього рішення не названо.

 

Згідно з документом, який підготувало російське міністерство оборони, Москва мала намір оголосити своїми внутрішніми морськими водами частину акваторії на сході Фінської затоки, а також поблизу міст Балтійськ і Зеленоградськ у Калінінградській області. Для цього планувалося змінити географічні координати точок, що визначають положення вихідних ліній, від яких відмірюється ширина територіального моря РФ.

 

Як стверджувалося в тексті документа, з яким встигли ознайомитися журналісти The Moscow Times, чинна смуга морського кордону, яку було затверджено Радою міністрів СРСР 15 січня 1985 року «за морськими навігаційними картами дрібного масштабу», потребує змін, оскільки не відповідає «сучасній географічній ситуації».

 

Ця новина викликала гостру реакцію країн балтійського басейну. МЗС Латвії назвало документ «спланованою провокацією з метою ескалації», мета якої – «залякати сусідні країни» та їхніх громадян.

 

Міністр закордонних справ Литви Ґабреліус Ландсберґіс (Gabrielius Landsbergis) звинуватив Москву у спробі «посіяти страх». «Це очевидна ескалація проти НАТО та ЄУ, яка потребує адекватної та жорсткої відповіді», – зазначив він.

 

Гельсінкі закликали Росію дотримуватися Конвенції ООН з морського права. Міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен (Elina Valtonen) у соцмережі X пов'язала рішення Москви з російськими гібридними операціями та повідомила, що Фінляндія стежитиме за ситуацією.

 

Головнокомандувач збройних сил Швеції Мікаель Бюден (Micael Bydén) висловив стурбованість російськими амбіціями в Балтійському морі. «Я впевнений, що Путін поклав обидва ока на острів Ґотланд. Мета Путіна – встановити контроль над Балтійським морем. Якщо Росія заблокує Балтійське море, то це буде мати величезні наслідки для нашого життя – у Швеції та інших країнах балтійського реґіону. Ми не можемо допустити цього», – заявив він.

 

Кремль через міністерство закордонних справ поспішив заявити, що «у Росії не було і немає намірів щодо перегляду на Балтиці лінії держкордону, економічної зони та континентального шельфу». Водночас речник президента РФ Дмітрій Пєсков на брифінгу в середу, 22 травня, виступив з досить дивним закликом «не вбачати нічого політичного» в ідеї посунути держкордон. «Ви бачите, наскільки ескалують напруженість, який рівень конфронтації, особливо у Балтійському реґіоні. Звичайно, це вимагає від наших відповідних відомств відповідних кроків для забезпечення нашої безпеки», – заявив він.

 

22.05.2024

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