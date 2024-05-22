819-й день війни Росії в Україні. Хроніка

13:40 У Верховній Раді України створили Тимчасову слідчу комісію щодо облаштування фортифікацій та закупівлі дронів. До складу ввійшли вісім депутатів від фракції "Слуги народу" та по одному представнику від усіх фракцій та груп ВРУ, Головою ТСК було призначено Миколу Задорожнього (фракція "Слуги народу").

13:15 Верховна Рада відхилила закон щодо адміністративної відповідальності за порушення комендантської години.

13:10 Уряд Швеції має намір забезпечити довгострокову підтримку України за допомогою трирічної військової підтримки (2024–2026 роки) на загальну суму 75 мільярдів шведських крон (6,5 млрд євро).

13:00 У Литві та Фінляндії відреагували на намір Росії в односторонньому порядку змінити морські кордони країни в Балтійському морі.

У міністерстві закордонних справ Литви заявили, що подібні дії Російської Федерації можна розглядати як “навмисну, цілеспрямовану, зростаючу провокацію, спрямовану на залякування сусідніх країн та їхніх суспільств”. Як зазначається, це ще один доказ того, що “агресивна і ревізіоністська політика Росії загрожує безпеці сусідніх країн і всієї Європи”. Литва запросить представника Росії для докладного пояснення і погодить відповідь зі своїми партнерами.

Керівниця МЗС Фінляндії Еліна Валтонен заявила, що МЗС країни наразі “опрацьовує деталі”, і назвала внесення плутанини гібридним впливом, яким Фінляндію “не збити з пантелику”: “Конвенція ООН з морського права містить положення про визначення морських зон прибережних держав, в тому числі їх перегляд. Ми припускаємо, що Росія як учасник Конвенції діятиме відповідним чином. Слід пам'ятати, що внесення плутанини – це також гібридний вплив. Фінляндія не буде збита з пантелику”.

12:40 Верховна Рада ухвалила в другому читанні законопроєкт №10265 про єдину роумінгову зону з ЄС (Roam-Like-AtHomе/RLAH), що імплементує норми європейського законодавства з питань роумінгу. Тепер українці, які подорожуватимуть країнами Євросоюзу, користуватимуться національними тарифами мобільного зв'язку і не сплачувати додаткових коштів за послуги роумінгу. Громадяни ЄС, своєю чергою, матимуть такі самі права під час відвідування України.

12:10 Морські дрони СБУ “Sea Baby”, на які українці збирали кошти через платформу “UNITED24”, відтепер оснащені системами “Град” і вже активно знищують окупантів РФ. Позаминулої ночі “Sea Baby” СБУ спільно з ВМСУ ефективно відпрацювали з моря по позиціях росіян на Кінбурнській косі, повідомили джерела у спецслужбах:

“Наш “Sea Baby” – це не просто дрон, а багатофункціональна платформа, яка постійно вдосконалюється. Сьогодні ми можемо підтвердити, що вони оснащені реактивною системою залпового вогню і це технологічне рішення вже показує потужні результати. Тож ворога чекають нові сюрпризи. Працюємо, як завжди, ефективно”.

12:00 Оперативна інформація Генштабу ЗСУ станом на 10:30 22.05.2024 щодо російського вторгнення:

"Протягом минулої доби загалом відбулося 117 бойових зіткнень, противник завдав чотири ракетні удари зі застосуванням чотирьох ракет, 55 авіаційних ударів, під час яких скинув 84 КАБи, задіяв для ударів 927 дронів-камікадзе, із них 59 БпЛА «Shahed» та «Ланцет» і 868 FPV-дронів. Загарбники 4094 рази обстріляли позиції наших військ та мирні населені пункти з різних видів озброєння, зокрема 89 обстрілів відбулося із реактивних систем залпового вогню. За добу, що минула, Повітряні сили та ракетні війська і артилерія уразили 16 районів зосередження особового складу, пункт управління, артилерійський засіб, два склад боєприпасів та дві РЛС противника".

11:45 Космічне командування США (USSPACECOM) допускає, що запущений Росією минулого тижня супутник є зброєю, здатною атакувати інші супутники на низькій навколоземній орбіті: РФ "розгорнула цю нову протикосмічну зброю на тій же орбіті, що й урядовий супутник США". Йдеться про розгортання на низькій навколоземній орбіті щонайменше 9 супутників, у тому числі "Космос 2576", який називають типом російського військового "інспекторського" космічного корабля. Ці супутники були виведені в космос російською ракетою-носієм "Союз", що стартувала з космодрому Плесецьк 16 травня. Служби США очікували запуску "Космос 2576" і повідомили союзників про свою оцінку супутника перед його розгортанням у космосі. У звіті розвідслужб США зазначається, що "Космос 2576" нагадував раніше розгорнуте Росією протикосмічне обладнання з 2019 і 2022 років. Станом на вівторок "Космос 2576" не наближався до супутника США, але космічні аналітики помітили, що він перебуває в тому ж орбітальному кільці, що й супутник Національного розвідувального управління США NRO USA 314, запущений у квітні 2021 року.

11:20 Сьогодні з 00:00 до 07:00 в усіх регіонах України для промислових та побутових споживачів діяли графіки погодинних відключень, повідомили в Укренерго. З 07:00 до 20:00 Диспетчерський центр «Укренерго» скасував обмеження споживання в усіх областях. Сонячна погода сприяє роботі промислових та дахових сонячних електростанцій, дефіцит в енергосистемі зменшився. Ввечері графіки погодинних відключень будуть діяти в усіх регіонах України для промислових та побутових споживачів з 20:00 до 24:00.

11:15 Вчора для подолання дефіциту в енергосистемі на запит «Укренерго» було активовано аварійне постачання електроенергії в Україну з 00:00 до 07:00 та з 23:00 до 24:00 з енергосистем Румунії, Польщі, Словаччини. Також на запит оператора енергосистеми Польщі Україна з 11:00 до 15:00 приймала надлишки електроенергії з цієї країни. Сьогодні вночі, з 00:00 до 01:00 застосовувалась аварійна допомога з країн Європи, повідомили в Укренерго.

11:10 У західному регіоні вчора вимикалась високовольтна повітряна лінія, повідомили в Міненерго. Її вже включено в роботу, причина відключення з'ясовується.

11:05 Вночі російські БПЛА атакували об’єкти енергетичної інфраструктури на північному сході. Пошкоджено обладнання. Знеструмлювались понад 518 тисяч споживачів у Сумській області, а також споживачі в окремих районах Харківщини та Чернігівщини. Станом на ранок відновлено енергоживлення 95% споживачів в усіх трьох областях. Тривають аварійно-відновлювальні роботи.

11:00 Протягом минулої доби російські війська з різних видів озброєння (міномети, танки, артилерія, РСЗВ, БПЛА, тактична авіація) обстріляли 104 населені пунктів на території 10 областей України, підтверджено ураження 136 об’єктів інфраструктури. За попередньою інформацією, є загиблі та поранені серед цивільного населення, кількість жертв уточнюється.

10:45 Недавно уражений в Севастополі російський малий ракетний корабель "Циклон" за весь час перебування "в строю" так і не випустив жодної крилатої ракети, сказав речник Військово-морських сил, начальник Об’єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня Дмитро Плетенчук, уточнивши, що цей корабель був єдиним у Чорному морі носієм крилатих ракет, який не запускав ракети після включення до складу ворожого флоту: "Він суто технічно не зміг пройти державні випробування. Навіть перед тим, як поставити в стрій, його два роки випробовували, не змогли запустити ракету".

10:25 Російська влада збирається ухвалити рішення про розширення територіальних вод країни в Балтійському морі поруч із державним кордоном із Литвою та Фінляндією, випливає з опублікованого проєкту постанови уряду РФ. Згідно з документом, який підготувало міноборони, Росія має намір оголосити своїми внутрішніми морськими водами частину акваторії на сході Фінської затоки, а також поблизу міст Балтійськ і Зеленоградськ у Калінінградській області. Для цього буде змінено географічні координати точок, що визначають положення вихідних ліній, від яких відміряють ширину територіального моря РФ, а також прилеглої зони біля узбережжя та островів, оскільки, мовляв, чинні географічні координати, встановлені постановою Радміну СРСР від 1985 року, "не повною мірою відповідають сучасній географічній ситуації": точки було зафіксовано "за морськими навігаційними картами дрібного масштабу", які, зі свого боку, ґрунтуються на роботах середини XX століття, а це "не дає змоги визначити зовнішню межу внутрішніх морських вод" РФ.

На кордоні з Фінляндією уряд РФ має намір скоригувати координати в зоні островів Йяхі, Соммерс, Голланд, Родшер, Малий Тютерс, Вігрунд, а також поблизу північного вхідного мису річки Нарва, випливає з додатка до постанови кабміну. На кордоні з Литвою під перегляд потрапила зона Куршської коси, райони мису Таран, мису на південь від мису Таран, а також Балтійської коси. Внаслідок змін "буде встановлено відсутню раніше систему прямих вихідних ліній на південній частині російських островів у східній частині Фінської затоки, а також у районі м. Балтійськ і м. Зеленоградськ, що дає змогу використовувати відповідну акваторію як внутрішні морські води Російської Федерації; зміниться проходження державного кордону Російської Федерації на морі у зв'язку зі зміною положення зовнішнього кордону територіального моря".

Документ про перегляд кордону, який поки що офіційно не коментували МЗС Фінляндії та Литви, був представлений на громадське обговорення практично одночасно з початком навчань із застосування тактичної ядерної зброї.

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

222,7% танків (з них 2,4% за минулий тиждень),

84,9% бойових броньованих машин (з них 1,1% за минулий тиждень),

290,7% автомобільної техніки (з них 6,6% за минулий тиждень),

416,1% артилерійських систем (з них 8,3% за минулий тиждень),

96,7% РСЗВ (з них 0,6% за минулий тиждень),

57,8% засобів ППО (з них 1,0% за минулий тиждень),

28,4% літаків (з них 0,2% за минулий тиждень),

36,6% гелікоптерів (з них 0,1% за минулий тиждень).

09:45 Українські війська в Харківській області нарешті отримали снаряди, щоб зупинити російські війська, пише Reuters.

09:35 Вночі ворог атакував 24 ударними БпЛА типу «Shahed». Пуски здійснювались із районів Приморсько-Ахтарськ, Курськ (РФ) та з території тимчасово окупованого українського Криму. В результаті протиповітряного бою Сили оборони України збили усі 24 шахеди. Ударні БПЛА знищували у межах Миколаївської, Дніпропетровської, Запорізької, Донецької, Сумської та Одеської областей.

За минулі сім днів було збито 151 із 152 (99%) запущених по Україні БПЛА.

09:25 Минулої доби на фронті відбулося 116 бойових зіткнень, найгарячішою ділянкою залишається Покровський напрямок на Донеччині – тут відбулося 42 бойові зіткнення, на Харківському напрямку, де відбулося 13 боєзіткнень, двічі атакували наші захисники, повідомив речник Генштабу ЗСУ Дмитро Лиховій в ефірі телемарафону.

На Харківському напрямку бої точилися, зокрема, в районах населених пунктів Слобожанське, Липці Вовчанськ, Стариця. Окупанти за добу втратили на півночі Харківщини понад 220 осіб, із них 64 вбитими, а також 32 одиниці озброєння та військової техніки. ЗСУ знищили 1 танк, 1 бойову броньовану машину, 4 гармати й міномети, 9 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня та 6 одиниць автомобільної техніки противника.

На Покровському напрямку Сили оборони відбили 42 атаки в районах населених пунктів Сєвєрне, Уманське, Калинове, Нетайлове, Яснобродівка, Новоселівка Перша, Новоолександрівка, Прогрес і Невельське Донецької області, де ворог за підтримки авіації намагався витіснити підрозділи захисників із займаних позицій. На цьому напрямку ворог втратив загалом понад 320 осіб, зокрема 118 вбитими, а також 20 одиниць озброєння та військової техніки.

09:20 Станом на 07:00 у Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 3 російські кораблі, серед яких немає носіїв крилатих ракет "Калібр", повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:10 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Кремль продовжує підлаштовувати своє брязкання ядерною зброєю до важливих політичних дискусій на Заході в рамках кампанії рефлексивного контролю, спрямованої на вплив на західних політиків, які приймають рішення.

• Президент України Зеленський зазначив, що обмежений російський наступ на півночі України досягає своєї мети відвернути увагу від інтенсивних російських наступальних операцій на сході України.

• За повідомленнями, російське військове командування спочатку планувало, що російські війська швидко досягнуть значних успіхів на півночі Харківської області, але обмежене угруповання сил, розгорнуте в цьому районі, свідчить про те, що російське військове командування, ймовірно, змінило ці плани напередодні наступальних операцій.

• Російська влада нещодавно заарештувала колишнього командувача 58-ої загальновійськової армії генерал-майора Попова за звинуваченням у шахрайстві. Кремль, ймовірно, використовує практику нещодавніх арештів високопосадовців за звинуваченнями в корупції в міноборони РФ, щоб приховати справжні причини покарання Попова майже через 10 місяців після його конфлікту з російським військовим командуванням і подальшого звільнення з командної посади.

• Супутникові знимки вказують на те, що українські сили 19 травня, ймовірно, пошкодили малий ракетний корабель Чорноморського флоту Росії "Циклон" в окупованому Севастополі.

• Російський мілблогер заявив, що постійні удари українських безпілотників по російській техніці, яка не має систем радіоелектронної боротьби вздовж лінії фронту, призвели до "гострої" нестачі позашляховиків.

• Російська влада продовжує незаконно і примусово депортувати українських громадян, у тому числі дітей, до Росії, а також примусово вивозити українських громадян углиб окупованої України.

09:05 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів і обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

06:45 Нічне зведення Генерального штабу ЗСУ: