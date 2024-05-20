Прокурор МКС запросив ордер на арешт Нетаньягу та лідерів ХАМАС.

Він звинуватив їх у вчиненні воєнних злочинів.

 

                        Карім Хан

 

Прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан (Karim Khan) попросив МКС видати ордер на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу, ізраїльського міністра оборони Йоава Ґаланта, а також трьох лідерів палестинського угруповання ХАМАС. Про це повідомила телерадіокомпанія ВВС. Хан вважає, що всі вони винні у воєнних злочинах, скоєних під час нападу ХАМАС на Ізраїль сьомого жовтня 2023 року й операції відплати ізраїльських сил у Секторі Ґази.

 

В офіційному повідомленні, опублікованому на сайті МКС, Хан пише, що лідер ХАМАС у Ґазі Яхья Санвар, голова політичного крила угруповання Ісмаїл Ханія, а також лідер її військових підрозділів Мохаммед Діаб аль-Масрі винні у злочинах проти людяності, а також у воєнних злочинах. «Ми стверджуємо, що злочини проти людяності були частиною широкомасштабних і систематичних нападів на цивільне населення Ізраїлю з боку ХАМАС та інших збройних угруповань. Деякі з цих злочинів, за нашою оцінкою, тривають і донині», – наголосив прокурор МКС.

 

У заяві Хана Нетаньягу та міністр оборони Ізраїлю Йоав Ґалант названі винними, серед іншого, у використанні голоду як способу ведення війни, у вбивстві мирних мешканців та інших воєнних злочинах. «Ми заявляємо, що осудні злочини проти людяності були скоєні в рамках широкомасштабного та систематичного нападу на палестинське цивільне населення відповідно до державної політики. Ці злочини, за нашою оцінкою, тривають і донині», – йдеться у заяві прокурора МКС.

 

Тепер суддям МКС належить вирішити, чи є докази, які дають змогу ухвалити рішення про видачу ордеру на арешт. Наразі невідомо, який час знадобиться суду для розгляду справи. Іноді з моменту подання прокурорського запиту до рішення про ордер на арешт проходять кілька тижнів або навіть місяців.

 

Раніше Нетаньягу говорив, що якщо МКС видасть ордери на арешт ізраїльських урядовців за звинуваченнями, пов'язаними із веденням Ізраїлем війни проти ХАМАС, це буде скандал історичного масштабу.

20.05.2024

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