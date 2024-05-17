НАТО може відрядити військових інструкторів до України.

Вони зможуть вишколювати українських новоьранців, зокрема, на Львівщині.

Союзники з Північноатлантичного Альянсу близькі до того, щоб відправити військовиків до України для підготовки новобранців для Збройних Сил України. Про це повідомила газета The New York Times з покликом на словами голови Об'єднаного комітету начальників штабів США генерала Чарльза Брауна-молодшого (Charles Brown Jr.). На його думку, такий крок «стане ще одним розмиванням попередньої червоної лінії та може втягнути Сполучені Штати та Європу ще безпосередніше у війну».

У розмові з журналістам у літаку, який прямував до Брюсселя, генерал заявив, що відправлення інструкторів в Україну «здається неминучим». «Згодом ми до цього прийдемо», – заявив він.

При цьому, за словами Брауна, зараз такі дії «поставили б під загрозу життя інструкторів НАТО». Він пояснив, що скоріш за все українським військовикам довелося б обирати, чи використовувати засоби ППО для захисту інструкторів чи критичної інфраструктури країни.

Своєю чергою газета пише, що нестача особового складу у ЗСУ досягла «критичної точки», а становище на полі бою поважно погіршилося за останні тижні. За даними видання, це змусило українських чиновників просити США та інших союзників з НАТО допомогти у підготовці 150 тисяч новобранців.

Наразі українські військовослужбовці проходять підготовку в Європі, проте перекидання солдатів на навчальні полігони і назад потребує багато часу. Крім того, як визнають американські військовики, перенесення процесу навчання в Україну дозволило б інструкторам швидше збирати інформацію про нововведення на лінії фронту та адаптувати програму підготовки відповідно до цих даних.

Неназваний американський чиновник заявив виданню, що серед можливих варіантів розглядається проведення навчань на Яворівському полігоні на Львівщині. Інші чиновники, на яких покликається видання, вважають, що необхідно відправляти більше українських новобранців на полігони до Німеччини та Польщі, але це також вимагатиме значних зусиль у плані логістики.

Ще в лютому цього року президент Франції Емманюель Макрон висловився про можливість відправки західних військ до України. Про готовність відправити військовиків для проведення навчань вже заявили Естонія та Литва.