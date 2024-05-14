Естонія розглядає можливість відправки військ до України.

Щоправда, йдеться про виконання тилових завдань на заході України.

 

 

Уряд Естонії поважно обговорює можливість відрядження своїх військ до України. Наразі йдеться про місію в західноукраїнських областях, де естонські вояки могли б взяти на себе «тилові ролі та завдання», які не пов'язані з безпосереднім веденням бойових дій. Таким чином естонські колеги могли б вивільнити бійців ЗСУ «для їхньої для боротьби на фронті». Про це заявив радник президента Естонії Мадіс Ролл (Madis Roll) в інтерв’ю спеціалізованому виданню Breaking Defense.

 

За словами Ролла, уряд Естонії хотів би відправити війська до України в рамках повноцінної місії НАТО,  «щоб продемонструвати ширшу об’єднану силу та рішучість». Проте Таллінн не виключає і варіанта відрядження солдатів у рамках менш масштабної коаліції.

 

Радник естонського президента додав, що ті країни, які наразі виступають проти відправки військ Північноатлантичного альянсу до України, в майбутньому можуть переглянути свої позиції з цього питання. «Дискусії тривають», – зазначив Мадіс Ролл.

 

Напередодні головнокомандувач Збройних сил Естонії генерал Мартін Ґерем розповів Breaking Defense, що кілька місяців тому в країні велися дискусії щодо відправки військ на захід України для виконання таких завдань, як медичне обслуговування, матеріально-технічне забезпечення або протиповітряна оборона.

 

Першим про можливість відправки західних військ до України заговорив президент Франції Емманюель Макрон. Він пояснив, що це відбудеться у випадку, якщо влада України звернеться з відповідним проханням. Про плани відправити до України війська для навчань говорила і прем'єрка Литви Інґріда Шимоніте (Ingrida Šimonytė).

14.05.2024

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