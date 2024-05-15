812-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:
Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:
219,8% танків (з них 2,4% за минулий тиждень),
83,7% бойових броньованих машин (з них 1,3% за минулий тиждень),
282,6% автомобільної техніки (з них 5,6% за минулий тиждень),
406,9% артилерійських систем (з них 6,4% за минулий тиждень),
96,1% РСЗВ (з них 1,1% за минулий тиждень),
56,8% засобів ППО (з них 0,4% за минулий тиждень),
28,2% літаків (з них 0,2% за минулий тиждень),
36,5% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).
09:55 Аварійні відключення електроенергії у Львівській області наразі скасували, повідомив голова ОВА Максим Козицький. Якщо виникне потреба знову їх запровадити, про це повідомлять на офіційному сайті та у соцмережах Львівобленерго.
09:50 Нині з 6:40 до 09:00 Диспетчерський центр Укренерго застосував контрольовані аварійні відключення для промислових та побутових споживачів в усіх регіонах України, повідомили в Укренерго. Енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури не обмежується. Також сьогодні з 00:00 до 24:00 для промислових споживачів будуть діяти графіки обмеження потужності.
09:40 Станом на 07:30 у Чорному морі, як і вчора, немає російських кораблів на бойовому чергуванні, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.
09:35 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:
• Темпи російських наступальних операцій на півночі Харківської області, схоже, сповільнилися за останні 24 години, і характер російської наступальної активності в цьому районі відповідає оцінкам ISW, відповідно до яких російські війська надають перевагу створенню «буферної зони» в районі державного кордону, а не більш глибокому проникненню на територію Харківської області.
• Кандидат президента Росії Путіна на посаду міністра оборони Росії Бєлоусов 14 травня окреслив свої та президентські пріоритети для Міністерства оборони Росії під час виступу в Раді Федерації РФ.
• Російська влада затримала заступника міністра оборони РФ і начальника головного управління кадрів міноборони РФ генерал-лейтенанта Кузнєцова 13 травня за звинуваченням в отриманні хабаря в особливо великих розмірах.
• Путін призначив колишнього губернатора Тульської області Дюміна і колишнього секретаря Ради безпеки Патрушева своїми помічниками, ще більше збалансувавши свій міністерський кабінет на п'ятий термін.
• Парламент Грузії ухвалив у третьому і фінальному читанні грузинський законопроект про «іноземних агентів» за російським зразком, на тлі тривалих протестів проти нього в Тбілісі.
• Державний секретар США Ентоні Блінкен під час візиту до Києва 14 травня заявив, що США зацікавлені у двосторонній угоді з Україною у сфері безпеки.
• Ймовірно, що 14 травня українські військові завдали удару по російській залізничній лінії у Волгоградській області.
• За повідомленнями, міністерство оборони Росії примушує російських громадян і мігрантів до військової служби за допомогою фальшивих вакансій, ймовірно, в рамках поточної прихованої мобілізації.
• Українська влада продовжує докладати зусиль для повернення примусово депортованих українських дітей на підконтрольну Україні територію з Росії.
09:30 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):
09:25 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів і обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):
06:45 Нічне зведення Генерального штабу ЗСУ:
15.05.2024
Ситуація в районах бойових дій залишається складною, втім контрольованою Силами оборони України. Сьогодні ворог концентрував свої зусилля у Харківській області, а також на Краматорському та Покровському напрямках.
З початку доби відбулося 145 бойових зіткнень, противник завдав 3 ракетних удари, понад 320 ударів дронами-камікадзе та здійснив понад 2400 обстрілів позицій наших військ. Активно задіював авіацію – російські терористи скинули на територію України майже 70 керованих авіабомб.
На півночі України, в Чернігівській та Сумській областях, змін у стані та положенні військ не відбулось.
На Харківському напрямку підрозділи наших військ відбили 11 атак противника зокрема, на напрямках Глибоке - Липці, Лук’янці - Липці, Борисівка – Нескучне, Шебекіно (рф) - Вовчанськ, 3 бойових зіткнення ще тривають. На окремих ділянках, в районах Лук’янців та Вовчанська, внаслідок вогневого впливу та штурмових дій противника, для збереження життя наших військовослужбовців та уникнення втрат, підрозділи здійснили маневр та перемістились на більш вигідні позиції. Бої тривають. Українські підрозділи не дають російським окупантам закріпитись. Проводяться контратакуючі дії, ворог під постійним вогневим контролем артилерії та підрозділів БПЛА Сил оборони. У ході бойових дій на цьому напрямку втрати особового складу ворога за сьогодні складають 162 військовослужбовця, знищено та пошкоджено 26 одиниць озброєння та військової техніки.
На Куп’янському напрямку ворог здійснив 16 атак на позиції наших військ на напрямках Лиман Перший – Синьківка, Вільшанка – Синьківка, Вільшанка – Петропавлівка, Кислівка – Іванівка, Крохмальне - Берестове, Коломийчиха – Стельмахівка, Коломийчиха – Мясожарівка, Ковалівка – Новоєгорівка, Площанка – Макіївка. Бої тривають. Успіху противник не має. Крім того, наші війська відновили втрачені раніше позиції та покращили тактичне положення на окремих напрямках.
На Лиманському напрямку підрозділи наших військ відбили 2 атаки противника на напрямках Червонопопівка – Іванівка та Житлівка – Терни. Втрат позицій не допущено.
На Сіверському напрямку наші війська відбили 5 атак противника на напрямках Золотарівка - Івано-Дар’ївка, Миколаївка – Спірне, Веселе – Верхньокамянське, тривають 4 бойових зіткнення, ситуація контрольована.
На Краматорському напрямку підрозділи наших військ відбили 12 атак противника на напрямках Бахмут – Новий, Бахмут – Іванівське, Бахмут – Кліщіївка, Одрадівка – Кліщіївка, Бахмут – Кліщіївка, Бахмут – Андріївка, Миколаївка – Біла Гора, продовжуються 9 бойових зіткнень, втрат позицій не допущено. Наші війська проводили заходи з покращення тактичного положення, мали успіх.
На Покровському напрямку наші підрозділи відбили 33 атаки противника на напрямках Очеретине - Новоолександрівка, Архангельське – Євгенівка, Архангельське – Калинове, Архангельське – Новоолександрівка, Соловйове - Сокіл; Очеретине – Соловйове, Новобахмутівка – Соловйове, Семенівка - Новоселівка Перша, Семенівка – Уманське, Орлівка - Новоселівка Перша, Тоненьке - Уманське, Тоненьке – Нетайлове, Піски – Нетайлове. Триває 7 бойових зіткнень. В ході боїв, внаслідок штурмових дій та інтенсивного вогневого впливу противника на окремих напрямках наші підрозділи змінили позиції для збереження життя військовослужбовців та покращення тактичного положення.
На Курахівському напрямку підрозділи наших військ відбили 7 атак противника на напрямках Старомихайлівка - Красногорівка, Мар’їнка – Георгіївка, Славне – Новомихайлівка, триває 2 бойових зіткнення.
На Времівському напрямку успішно відбито 10 атак противника на напрямку Солодке - Водяне, Завітне Бажання – Старомайорське. Також наші воїни проводили заходи з покращення тактичного положення, мали успіх.
На Оріхівському напрямку підрозділи наших військ відбили 3 атаки противника на напрямку Новопрокопівка - Роботине, противник успіху не мав.
На Придніпровському напрямку окупанти продовжують спроби витіснити наші війська з лівобережжя Дніпра. Зафіксовано 5 атак противника на напрямку Олешківські Піски - Кринки, ситуація контрольована, втрат позицій не допущено.
На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулось.
По усій лінії фронту наші мужні воїни продовжували стримувати натиск ворога, нищити його особовий склад та техніку. Загалом з початку доби російські окупанти втратили 1075 осіб вбитими та пораненими, 251 одиницю озброєння та військової техніки.