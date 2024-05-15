812-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

219,8% танків (з них 2,4% за минулий тиждень),

83,7% бойових броньованих машин (з них 1,3% за минулий тиждень),

282,6% автомобільної техніки (з них 5,6% за минулий тиждень),

406,9% артилерійських систем (з них 6,4% за минулий тиждень),

96,1% РСЗВ (з них 1,1% за минулий тиждень),

56,8% засобів ППО (з них 0,4% за минулий тиждень),

28,2% літаків (з них 0,2% за минулий тиждень),

36,5% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:55 Аварійні відключення електроенергії у Львівській області наразі скасували, повідомив голова ОВА Максим Козицький. Якщо виникне потреба знову їх запровадити, про це повідомлять на офіційному сайті та у соцмережах Львівобленерго.

09:50 Нині з 6:40 до 09:00 Диспетчерський центр Укренерго застосував контрольовані аварійні відключення для промислових та побутових споживачів в усіх регіонах України, повідомили в Укренерго. Енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури не обмежується. Також сьогодні з 00:00 до 24:00 для промислових споживачів будуть діяти графіки обмеження потужності.

09:40 Станом на 07:30 у Чорному морі, як і вчора, немає російських кораблів на бойовому чергуванні, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:35 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Темпи російських наступальних операцій на півночі Харківської області, схоже, сповільнилися за останні 24 години, і характер російської наступальної активності в цьому районі відповідає оцінкам ISW, відповідно до яких російські війська надають перевагу створенню «буферної зони» в районі державного кордону, а не більш глибокому проникненню на територію Харківської області.

• Кандидат президента Росії Путіна на посаду міністра оборони Росії Бєлоусов 14 травня окреслив свої та президентські пріоритети для Міністерства оборони Росії під час виступу в Раді Федерації РФ.

• Російська влада затримала заступника міністра оборони РФ і начальника головного управління кадрів міноборони РФ генерал-лейтенанта Кузнєцова 13 травня за звинуваченням в отриманні хабаря в особливо великих розмірах.

• Путін призначив колишнього губернатора Тульської області Дюміна і колишнього секретаря Ради безпеки Патрушева своїми помічниками, ще більше збалансувавши свій міністерський кабінет на п'ятий термін.

• Парламент Грузії ухвалив у третьому і фінальному читанні грузинський законопроект про «іноземних агентів» за російським зразком, на тлі тривалих протестів проти нього в Тбілісі.

• Державний секретар США Ентоні Блінкен під час візиту до Києва 14 травня заявив, що США зацікавлені у двосторонній угоді з Україною у сфері безпеки.

• Ймовірно, що 14 травня українські військові завдали удару по російській залізничній лінії у Волгоградській області.

• За повідомленнями, міністерство оборони Росії примушує російських громадян і мігрантів до військової служби за допомогою фальшивих вакансій, ймовірно, в рамках поточної прихованої мобілізації.

• Українська влада продовжує докладати зусиль для повернення примусово депортованих українських дітей на підконтрольну Україні територію з Росії.

09:30 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:25 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів і обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

06:45 Нічне зведення Генерального штабу ЗСУ: