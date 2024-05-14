Перезакручені сюжети

В Бєлгороді згадують Каширське шосе і «рязанскій сахар». Маємо згадати про емпатію або хоча б про глибоке занепокоєння, але в нас є інші проблеми. Огляд подій тижня в Україні.

Атентати тижня

Це мало колись статися – і таки сталося: росіяни готували замах на українське керівництво, але СБУ зловмисникам завадила. «Контррозвідка та слідчі СБУ зірвали плани ФСБ із ліквідації Президента України та інших представників вищого військово-політичного керівництва держави. Реалізувати плани мала агентурна мережа, яку завчасно викрила Служба безпеки України за сприяння керівництва Управління державної охорони. До складу мережі, діяльність якої ФСБ курувала з Москви, входили двоє полковників УДО, які зливали секретну інформацію РФ», – повідомили у силовому відомстві.

Крім того, в СБУ інформували, що терористи планували вбити Президента Зеленського, а також ліквідувати голову СБУ Василя Малюка, очільника ГУР Кирила Буданова та інших високопосадовців.

Стало відомо, що Буданова планували ліквідувати перед Великоднем. На коли планували інші замахи, залишилося полем для фантазії.

За результатами операції Малюк розповідав, що стежив за її перебігом особисто – мабуть, тому «теракт, який мав стати подарунком Путіну до інавгурації, насправді став провалом російської спецслужби».

З того, що стало відомо широкій громадськості, вже можна писати сценарій бойовика: Зеленського мали викрасти, а потім вбити – по локації, де мав бути Президент, планували поцілити ракетою, потім добити уцілілих дроном і зачистити місце злочину ще однією ракетою. Як після такої канонади можна було ще когось викрасти, не уточнювалося.

У «сухому залишку» відомо, що затримано полковників Управління державної охорони Гука і Деркача, а начальника УДО Рудя звільнили з посади.

Наслідки будуть ще, але розголошувати їх загалу навряд чи стануть. Проте з впевненістю можна стверджувати, що спроби ліквідацій від росіян ще будуть – а знаючи їхню любов до символізму, теракти вони готуватимуть під дати. До Трійці навряд чи встигнуть, а на День Незалежності цілком можливо.

Попередження тижня

Закон «Про мобілізацію» ще не набув чинності, але довкола життєво важливого для існування країни процесу здійнявся потужний резонанс. Працівників Територіальних центрів комплектації та соціальної підтримки (ТЦК та СП) посполиті звинувачують у сваволі, й очевидно мають рацію. Поступово серйозність проблеми доходить до представників влади, і вони починають робити висновки.

Гучно обурювався в інтерв’ю тим, що відбувається на вулицях міст і сіл, секретар оборонного комітету Верховної Ради Роман Костенко. Нардепа роздратувала діяльність представників ТЦК стосовно працівників «оборонки».

«Зараз останні декілька днів це такий перегиб. Люди, не буду казати в якій області, говорив про це з керівниками ТЦК... Приходить людина, яка працює на оборонному підприємстві, виробляє щось для армії на серйозних підприємствах, оновити дані, що потрібно бронювання. В нього можуть забрати телефон, цій людині провести ВЛК – і вона телефонує вже коли їде до навчального центру. Вибачте, з ким ви так працюєте?»

Колега Костенка по роботі в парламенті й колишній представник Президента у Верховній Раді Федір Веніславський розставив інші акценти. В коментарі нардеп наголосив, що порушувати права людини в процесі здійснення мобілізації категорично заборонено.

«Будь-які заходи мають здійснюватися з дотриманням поваги до людської гідності, тому що право на людську гідність – це те, що взагалі не може бути обмежено навіть в умовах воєнного стану», – заявив Веніславський і попередив про ймовірну перспективу для надто активних «мобілізаторів»: «Дуже багато представників ТЦК та СП після таких скандальних випадків порушення прав людини просто перестають бути представниками ТЦК та СП і відправляються в бойові підрозділи». Народний депутат вжив у своєму спічі сучасний час, проте гучних прикладів того, що хтось із порушників пішов вивчати глибину окопів біля Куп’янська поки що нема.

Звільнення тижня

Те, що Кабінет Міністрів покине головний аграрій Сольський, було відомо, бо добродій після того, як ним зацікавилися правоохоронні органи за незрозумілі операції з землею, сам написав заяву на звільнення і тепер у статусі безробітного чекає, чим закінчиться цікавість тих самих органів.

Повною несподіванкою стало звільнення віцепрем’єр-міністра з відновлення України – міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Олександра Кубракова. Протягом одного дня у Верховній Раді було зареєстровано проєкт постанови про звільнення і 272 нардепи його підтримали. Співпало це з відновленням допуску журналістів в кулуари парламенту, тому першим поясненням було несерйозне «таким чином нардепи демонструють, що в будинку під куполом зовсім не нудно і писати є про що».

Кубраков, якого на час помітного для його біографії рішення вищого законодавчого органу в парламенті не було, відреагував згодом у соціальній мережі. «Керівництво фракції та очільник Уряду Денис Шмигаль зі мною це рішення не обговорювали. На засідання фракції та профільного комітету не був запрошений», – бідкався вже ексміністр, згадав, що очолював Міністерство інфраструктури України з травня 2021 року, і запевнив, що завжди готовий до відкритого діалогу та детального звіту щодо роботи міністерства за всіма напрямками його відповідальності.

Кубракова вважали представником найближчого оточення Президента Зеленського й одним із найактивніших та найефективніших комунікаторів з західними партнерами. Особливої реакції від голови держави поки не помітно, а європейський голос почувся від федеральної міністерки Німеччини з економічного співробітництва та розвитку Свеньї Шульце. Чиновниця прибула до Києва в рамках підготовки до Міжнародної конференції з питань відновлення України, яка відбудеться 11 та 12 червня в Берліні, і була здивована кадровою несподіванкою. «Просто прикро, тому що це вже незабаром, і ми дуже інтенсивно готувалися з ним (Кубраковим, – авт.) і його командою. Особистий контакт і довірливі стосунки, які будували, тепер зникли», – поскаржилася гостя.

В контексті звільнення злі язики в Києві показують пальцем в бік шефа Офісу президента і кажуть, що Андрій Єрмак переформатовує оточення Володимира Зеленського для свого комфорту. Підтвердити чи спростувати таку версію поки що неможливо, тому варто почекати розвитку подій і потім робити висновки про те, що коїться нагорі.





Арештант тижня

У бурхливому інформаційному потоці може загубитися навіть така поважна фігура, як колись майже всесильний олігарх Ігор Коломойський. Щоб ще більше не псувати таким забуттям настрій теперішньому мешканцю СІЗО, правоохоронці згадали історію з часів «пізнього Кучми» і до підозри у вчиненні злочину за статтями про шахрайство та відмивання грошей, отриманих незаконним шляхом, долучили ще й підозру в організації замовного вбивства.

Офіс генпрокурора трохи прояснив ситуацію, повідомивши, що йдеться про замовлення вбивства директора «однієї з юридичних компаній», який у 2003 році відмовився ухвалити рішення в інтересах Коломойського. Журналісти пригадали тижбу двадцятирічної давності, коли Ігор Валерійович боровся з Віктором Пінчуком за комбінат «Дніпроспецсталь», в результаті чого розбитий арматурою череп і ножові поранення отримав юрист Сергій Карпенко. Нападників тоді затримали, а у 2005 році Генеральна прокуратура порушила кримінальну справу проти Ігоря Коломойського, підозрюючи його у замовленні вбивства юриста. Закінчилося тоді все досить прогнозовано – підозрюваний виїхав за кордон, а згодом справу закрили «за відсутністю складу злочину».

Але як казала міс Марпл, «в старих гріхів довгі тіні» – і Ігорю Валерійовичу пригадали. Влітку пригадають ще щось, бо біографія у персонажа багата, досліджувати її цікаво, а результати будуть вражаючі.