811-й день війни Росії в Україні. Хроніка

09:30 Станом на 07:00 у Чорному морі, як і вчора, немає російських кораблів на бойовому чергуванні, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.
09:20 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:
• Російські війська продовжують здійснювати тактично значущі просування на північ і північний схід від Харкова 13 травня і наразі, схоже, надають пріоритет швидкому створенню "буферної зони" вздовж державного кордону, а не створенню умов для більш глибокого проникнення в північну частину Харківської області.
• Відносно швидкі темпи просування російських військ у Вовчанську та повідомлення про руйнування кількох мостів через ключові водні артерії в межах населеного пункту свідчать про те, що російські війська надають перевагу створенню "буферної зони", а не більш глибокому проникненню.
• Новопризначений секретар Ради безпеки Росії Шойґу взяв участь у своєму першому засіданні на посаді секретаря 13 травня на тлі постійних повідомлень про те, що президент Росії Путін зосереджується на мобілізації російської економіки та оборонно-промислової бази для забезпечення підтримки затяжної війни в Україні.
• Рішення Путіна відсторонити Шойґу від виконання обов'язків міністра оборони Росії, схоже, також відкрило двері для відходу з Міністерства оборони певних осіб, пов'язаних з Шойґу, що, ймовірно, є одним із запланованих наслідків нещодавніх перестановок в уряді Путіна.
• За повідомленнями, українські війська здійснили успішні ракетні удари по російській базі ППО в окупованому Криму, а також успішні удари безпілотниками по російській енергетичній інфраструктурі в Росії.
• Російські військові, можливо, активізують зусилля з набору призовників через Російське добровільне товариство сприяння армії, авіації і флоту Росії в рамках триваючої прихованої мобілізації.
09:05 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):
08:55 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів і обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):
08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ:
14.05.2024
Із початку доби відбулося 148 бойових зіткнень, противник завдав 6 ракетних, 30 авіаційних ударів із застосуванням 40 КАБів, майже 300 ударів дронами-камікадзе та здійснив понад 2,5 тисячі обстрілів позицій наших військ.
На півночі України, в Чернігівській та Сумській областях, обстановка суттєвих змін не зазнала, змін у стані та положенні військ не відбулось.
На Харківському напрямку наші підрозділи відбили 13 атак противника на напрямках Нова Товолжанка (рф) – Вовчанськ, Шебекіно (рф) – Вовчанськ, Гатище – Вовчанськ, Муром – Стариця, Стрілеча – Глибоке, Пильна – Глибоке, Глибоке - Липці. Українські захисники проводять прочісування міської забудови населеного пункту Вовчанськ. Бойової дії тривають, ситуація контрольована. Втрати ворога складають 164 особи та 25 одиниць техніки.
На Куп’янському напрямку наші війська відбили 22 атаки противника на напрямках Лиман Перший – Синьківка, Вільшанка – Синьківка, Крохмальне – Берестове, Коломийчиха – Стельмахівка, Ковалівка – Новоєгорівка, Площанка – Макіївка. В ході боїв втрат позицій не допущено, ситуація контрольована. На деяких ділянках покращили тактичне положення наших військ. На напрямках Ковалівка – Новоєгорівка та Кислівка – Іванівка тривають бої за окремі позиції.
На Лиманському напрямку наші воїни відбили 1 атаку противника на напрямку Червонопопівка – Іванівка, на окремих ділянках покращили тактичне положення.
На Сіверському напрямку підрозділи Сил оборони відбили 15 атак противника на напрямках Лисичанськ – Білогорівка, Новодружеськ – Білогорівка, Веселе – Верхньокамянське, Золотарівка – Верхньокамянське, Веселе – Роздолівка, Миколаївка – Спірне. Противник успіху не мав, втрат позицій не допущено.
На Краматорському напрямку наші війська відбили 35 атак противника на напрямках Бахмут - Іванівське, Бахмут - Кліщіївка, Одрадівка - Кліщіївка. Втрат позицій не допущено, на деяких ділянках покращили тактичне положення, а на окремих, внаслідок інтенсивного вогневого впливу ворога, було проведено зміну позицій для збереження життя наших захисників та сплановано заходи із перегрупування підрозділів.
На Покровському напрямку наші війська відбили 33 атаки противника на напрямках Очеретине – Новоолександрівка, Очеретине – Євгенівка, Очеретине - Калинове, Архангельське – Новоолександрівка. Для збереження життя наших захисників на деяких ділянках було проведено зміну позицій Сил оборони у звʼязку з інтенсивним вогневим впливом противника. На напрямках Соловйове – Сокіл, Очеретине – Соловйове, Очеретине – Євгенівка, Семенівка - Новоселівка Перша, Семенівка – Уманське, Піски - Нетайлове втрат позицій недопущено, ситуація контрольована. На деяких ділянках в межах напрямку нашими підрозділами покращено тактичне положення.
На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 13 атак противника на напрямках Старомихайлівка – Красногорівка, Славне - Новомихайлівка. Наші підрозділи тримають оборону, втрат позицій не допущено.
На Времівському напрямку війська угруповання відбили 11 атак противника на напрямках Солодке – Водяне, Завітне Бажання - Старомайорське, Володине – Старомайорське. Не зважаючи на тиск ворога, втрат позицій не допущено.
На Придніпровському напрямку українські захисники відбили 4 атаки противника на напрямку Олешківські Піски - Кринки.
На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулось.
Протягом поточної доби противник втратив понад 800 чоловік особового складу. Наші воїни знищили та підбили 9 танків та 28 бойових броньованих машин окупантів, а також збили 212 ворожих безпілотних літальних апаратів.
Завдання угрупованням військ визначені та доведені.
Продовжуємо нищити ворога.