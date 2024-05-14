811-й день війни Росії в Україні. Хроніка

09:30 Станом на 07:00 у Чорному морі, як і вчора, немає російських кораблів на бойовому чергуванні, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:20 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Російські війська продовжують здійснювати тактично значущі просування на північ і північний схід від Харкова 13 травня і наразі, схоже, надають пріоритет швидкому створенню "буферної зони" вздовж державного кордону, а не створенню умов для більш глибокого проникнення в північну частину Харківської області.

• Відносно швидкі темпи просування російських військ у Вовчанську та повідомлення про руйнування кількох мостів через ключові водні артерії в межах населеного пункту свідчать про те, що російські війська надають перевагу створенню "буферної зони", а не більш глибокому проникненню.

• Новопризначений секретар Ради безпеки Росії Шойґу взяв участь у своєму першому засіданні на посаді секретаря 13 травня на тлі постійних повідомлень про те, що президент Росії Путін зосереджується на мобілізації російської економіки та оборонно-промислової бази для забезпечення підтримки затяжної війни в Україні.

• Рішення Путіна відсторонити Шойґу від виконання обов'язків міністра оборони Росії, схоже, також відкрило двері для відходу з Міністерства оборони певних осіб, пов'язаних з Шойґу, що, ймовірно, є одним із запланованих наслідків нещодавніх перестановок в уряді Путіна.

• За повідомленнями, українські війська здійснили успішні ракетні удари по російській базі ППО в окупованому Криму, а також успішні удари безпілотниками по російській енергетичній інфраструктурі в Росії.

• Російські військові, можливо, активізують зусилля з набору призовників через Російське добровільне товариство сприяння армії, авіації і флоту Росії в рамках триваючої прихованої мобілізації.

09:05 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів і обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ: