Євроунія частково перейшла до «економіки війни».

За словами єврокомісара Бретона, про це свідчить збільшення виробництва снарядів, які відправлятимуть до України.

Європейський комісар з питань внутрішнього ринку Тьєрі Бретон (Thierry Breton) запевнив, що Європейська Унія частково перейшла до «економіки війни». Він, зокрема, вказав на збільшення виробництва снарядів, які надалі відправлять до України. Про це єврокомісар заявив під час інтерв’ю французькому телеканалу BFMTV.

За словами Тьєрі Бретона, українська армія може наразі зазнавати труднощів, оскільки європейські політики перемикають свою увагу на вибори до Європарламенту та на президентські вибори в Сполучених Штатах. «У нас у самих зараз вибори, у США вибори також скоро розпочнуться. Звісно, для Росії це можливість просунутися. З цієї причини ми в Європі ухвалили рішення дуже суттєво збільшити наші дотації щодо озброєнь і снарядів», – заявив Бретон в етері телеканалу.

Тьєрі Бретон додав, що Євроунія має на меті виробляти два мільйони снарядів на рік, у тому числі калібру 155 мм, для подальшої передачі їх Україні. За його словами, потрібно розвивати військову індустрію Європи далі та робити це швидше.

Нагадаємо, що 15 березня Єврокомісія виділила €500 млн для нарощування виробництва боєприпасів у рамках розвитку європейської оборонної індустрії. У заяві ЄК наголошувалося, що ці кошти дозволять до кінця 2025 року виробляти до двох мільйонів снарядів річно. У квітні президент Франції Емманюель Макрон на церемонії закладання першого каменя під будівництво порохового заводу Eurenco в місті Бержераку заявив про необхідність прискорити перехід Євроунії до воєнної економіки.