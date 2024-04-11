Макрон заявив про необхідність прискорити перехід ВПК Франції до воєнної економіки.

Президент Франції відкрив будівництво нового порохового заводу.

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що військово-промисловому комплексу країни необхідно прискорити перехід до воєнної економіки. За його словами, потрібно виготовляти більше зброї, щоб «захистити і Україну, і себе».

«Нам залишилося довгостроково адаптуватися до геополітичних, геостратегічних змін, де роль оборонної промисловості буде зростати. Перехід до воєнної економіки наразі необхідний. Зусилля, яких необхідно докласти, невідкладні, ми повинні діяти швидко та рішуче», – зазначив Макрон на церемонії закладання першого каменя під будівництво порохового заводу Eurenco в місті Бержераку. Трансляцію його виступу вів телеканал BFMTV. Завод буде здатен виробляти 1200 тонн пороху на рік.

Макрон додав, що обсяг військових витрат та замовлень зростає по всій Європі. У Франції з моменту його переобрання 2022 року цей показник збільшився вдвічі, уточнив Емманюель Макрон.

Нагадаємо, що в березні голова європейської дипломатії Жозеп Боррель повідомив, що Європейська Унія з початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України збільшила оборонне виробництво на 50%. Минулого місяця Єврокомісія схвалила виділення 500 млн. євро для нарощування виробництва боєприпасів у рамках розвитку європейської оборонної індустрії.