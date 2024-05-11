THE BEST by MYKHAILO ZARICHNYI

Іван Банах

 

Перше враження, щойно розгорнув презентований автором екземпляр «Галичина the best» – десь посередині, хапаючи по кілька строф навмання, наступна сторінка, третя, четверта – моє!

 

Перевірити, чи не сфальшований реліз вже на старті – туди, де Боб Дилан, аякже, блюз, Бітлз, незрозумілий поки що Ґінзберґ. Хтось із Ґінзберґів.

 

Воно!

 

Негайно набрати номер Людини, Яка На Зв’язку, для неї може бути важливою ця новина.

 

– Ти бачив? І як?

 

Далі вже можна не поспішати, хоча й остерігаючись, чи не схибив і цього разу. Поки не розчинився раж і не збивши енергію імпульсу.

 

Енциклопедія тем, маркери, спільний простір, споріднена ділянка спектру. Горизонт – від Самбора до Ренуара. Або ранній Коротич – теж неслабо:

 

переведи мене попід майдан

і проведи попри самотнього джазмена

сьогодні грає він для тебе й мене

переведи мене попід майдан

 

До речі, простір опрацьований значною мірою і давно.

 

Гаразд, спробую уникнути прикметників.

 

З автором знайомий так само давно – 1980-ті, хайр, джинс, гітара. Співпадає. Темп, ритм, тема, рима – теж усе на місці. Мелос американський, друга половина двадцятого. Чорна музика, що її Браян Джонс прагнув прищепити консервативній Англії на початку шістдесятих.

 

– Що таке гітара для Михайла Зарічного, мовить світлина, яка на форзаці, – акцентує вельмишановний професор Андрій Содомора. – Пригляньмось до того, як автор тримає свою  с п і в у ч у,  відчитаймо його ледь зарисовану усмішку – і це буде ключем до розуміння, про що він пише і як він пише.*

 

Рок-поезія, аякже.

 

Віктор Неборак тут теж присутній незримо: Я вчений крук // я чорний крик // я цілий рік // співаю рок // малює брук // Тулуз-Лотрек // а пил зірок // п’є Неборак**

 

«Бу-Ба-Бу-варіяції…» – я ж казав, ми давно знайомі.

 

Все таки поставте краще ось це:

 

вітер твоїх небес

серця твого тепло

Галичина the best –

кращої не було

кращої не буде

навіть як схочеш фест

тож не шукай ніде –

Галичина the best

 

«Pro Parva Patria». Склеєна з багатьох компонентів реальність.

 

бо інь немов би яна тінь

бо тінь минулого майбутнє

воно насправді тут присутнє

серед щоденних мерехтінь

 

Це можна читати, піпл!

 

І особливий реверанс за Патріка Модіано.

 

Утім залишається проблема фінального акорду, що незрозуміло, яким робом втрапив у цей архів. Адже тут рафінована строфа та й гумор нівроку:

 

ми помрем випадково ймовірність достатньо велика

все залежить від цифр що на гранях у гральних костей

в когось від несподіванки буде розгублена пика

хтось не встигне зробить розпоряджень на випадок сей

 

Саундчек чи що? Який тоді в ньому сенс?

 

Саундчек там вже є: «Давня пісня» на мотив «Грає море зелене…» і «Дорогими для мене стали схили Дніпра».

 

Але ж ритм, лейтмотив шедевральний:

 

геть підозри на детермінізм ми помрем випадково // далі Error, попиляна платівка // покидаємо світ сей бо нащо нам світ такий здавсь

 

Що ж, оскільки ця сторінка остання, акуратно її видаляємо, аби не пошкодити обкладинку, і тепер ніщо не завадить поставити ще раз альбом.

 

До речі обкладинка. Теж усе в тему – мінімалістичний сюжет, квадратура, не якісь там аморфні плями. Кольорова гама, індіанський мотив.

 

І принаймні відомо, що цей альбом перебуде якийсь час на відстані витягнутої руки. Весняно-літній сезон. Обкладинка щоправда затверда, як на звичайну кишеню, та й формат якийсь би менший.

 

Але шкода часу.

 

Наразі те, що зачепило найбільше на цьому етапі, Боб Дилан:

 

хіба пізнаєш навколишній світ

   з дискурсів і парадигм

з теорій що вже за кілька літ розвіюються мов дим

можна собі дати раду в житті

   без софістичних манер

о, я був значно мудріший тоді ніж дурніший тепер

 

Фінал що в Дилана, що в Михайла Зарічного, виявляється, одинаковий:

 

Ah, but I was so much older then,

I'm younger than that now***

 

Я про фінал вірша, якщо щось.

 

Все ж повернусь до означеної проблеми – а може там спеціально зашита якась стилістична інверсія?

 

Треба ще подумати.

 

У всякому разі має рацію автор:

 

якщо ж не дай Боже вам цей вірш

ніяк не зайде нараз –

тоді вам його буде незгірш

перечитати ще раз

 

17.04.24

 

 

Михайло Зарічний. Галичина the best: Вірші.

Львів: ЛА "Піраміда", 2024, 116 с.

 

______________________

 

*А. Содомора. Вітер твоїх небес…

**В. Неборак. Літаюча голова (1990).

***Bob Dylan. My Back Pages // Another Side of Bob Dylan. 1964

 

11.05.2024

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
Ядерний шантаж Кремля
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
Цього тижня в Москві відбулися дві гучні події – інавґурація Путіна і святкування дня перемоги. І проводилися вони на тлі ядерного шантажу з боку Кремля.
10.05.24 | | У світі
«Флюгери Львова» вказують на схід
Фестиваль «Флюгери Львова» є відновленням традиції, на якій свого часу «трималася весна у Львові» і яка нині може підтримати нас, водночас ставши нагодою зробити внесок для наших захисників та захисниць.
10.05.24 | | Штука
Заньківчанська прем’єра «Червоної рути»
11, 12 травня відбудеться найбільш очікувана прем’єра сезону – масштабна постановка біографічного мюзиклу про Володимира Івасюка «Червона рута» на Великій сцені Національного театру імені Марії Заньковецької.
09.05.24 | | Штука
Девʼять подій фестивалю «Дзеркало» у Львівській опері
Особливістю кожної з девʼяти програм буде обов’язкове виконання новітньої української музики.Цьогоріч фестиваль має підназву «Ілюмінації», ці миготливі різнобарвні елементи стануть нагадуванням про радість та диво.
08.05.24 | | Штука
У нас в Україні
Анатолій Стріляний
Кажуть, коли ввічливо дорікаєте людині за її мову на базарі, то відштовхуєте її від українства – але ж хіба населення не має такого прошарку, на який можна вплинути тільки грубим докором?
08.05.24 | | Дискурси
Виклики деколонізації
Микола Рябчук
Це “війна культур” за історію та ідентичність, всупереч теоріям політичних реалістів, що міжнародні відносини – це питання накопичення влади й багатства і підвищення безпеки
07.05.24 | | Дискурси
Зона «мого» інтересу
Христина Дрогомирецька
Фільм транслює щоденний триб родини. Спершу видається неочевидним «фах» Рудольфа, бо перепоною для глядача є «рай на землі» – будинок сімейної пари. Глядач не стикається із подіями за стіною. Про них свідчать лише окремі уривки епізодів і задушливий дим...
07.05.24 | | Штука
Місцями криза жанру
Юрко ТИМЧУК
Думати, а потім робити – принцип, який перманентно забувають протягом всього існування людства. В поточному тисячолітті тенденція посилилася.
07.05.24 | | Україна

© 2024 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.