THE BEST by MYKHAILO ZARICHNYI

Перше враження, щойно розгорнув презентований автором екземпляр «Галичина the best» – десь посередині, хапаючи по кілька строф навмання, наступна сторінка, третя, четверта – моє!
Перевірити, чи не сфальшований реліз вже на старті – туди, де Боб Дилан, аякже, блюз, Бітлз, незрозумілий поки що Ґінзберґ. Хтось із Ґінзберґів.
Воно!
Негайно набрати номер Людини, Яка На Зв’язку, для неї може бути важливою ця новина.
– Ти бачив? І як?
Далі вже можна не поспішати, хоча й остерігаючись, чи не схибив і цього разу. Поки не розчинився раж і не збивши енергію імпульсу.
Енциклопедія тем, маркери, спільний простір, споріднена ділянка спектру. Горизонт – від Самбора до Ренуара. Або ранній Коротич – теж неслабо:
переведи мене попід майдан
і проведи попри самотнього джазмена
сьогодні грає він для тебе й мене
переведи мене попід майдан
До речі, простір опрацьований значною мірою і давно.
Гаразд, спробую уникнути прикметників.
З автором знайомий так само давно – 1980-ті, хайр, джинс, гітара. Співпадає. Темп, ритм, тема, рима – теж усе на місці. Мелос американський, друга половина двадцятого. Чорна музика, що її Браян Джонс прагнув прищепити консервативній Англії на початку шістдесятих.
– Що таке гітара для Михайла Зарічного, мовить світлина, яка на форзаці, – акцентує вельмишановний професор Андрій Содомора. – Пригляньмось до того, як автор тримає свою с п і в у ч у, відчитаймо його ледь зарисовану усмішку – і це буде ключем до розуміння, про що він пише і як він пише.*
Рок-поезія, аякже.
Віктор Неборак тут теж присутній незримо: Я вчений крук // я чорний крик // я цілий рік // співаю рок // малює брук // Тулуз-Лотрек // а пил зірок // п’є Неборак**
«Бу-Ба-Бу-варіяції…» – я ж казав, ми давно знайомі.
Все таки поставте краще ось це:
вітер твоїх небес
серця твого тепло
Галичина the best –
кращої не було
кращої не буде
навіть як схочеш фест
тож не шукай ніде –
Галичина the best
«Pro Parva Patria». Склеєна з багатьох компонентів реальність.
бо інь немов би яна тінь
бо тінь минулого майбутнє
воно насправді тут присутнє
серед щоденних мерехтінь
Це можна читати, піпл!
І особливий реверанс за Патріка Модіано.
Утім залишається проблема фінального акорду, що незрозуміло, яким робом втрапив у цей архів. Адже тут рафінована строфа та й гумор нівроку:
ми помрем випадково ймовірність достатньо велика
все залежить від цифр що на гранях у гральних костей
в когось від несподіванки буде розгублена пика
хтось не встигне зробить розпоряджень на випадок сей
Саундчек чи що? Який тоді в ньому сенс?
Саундчек там вже є: «Давня пісня» на мотив «Грає море зелене…» і «Дорогими для мене стали схили Дніпра».
Але ж ритм, лейтмотив шедевральний:
геть підозри на детермінізм ми помрем випадково // далі Error, попиляна платівка // покидаємо світ сей бо нащо нам світ такий здавсь
Що ж, оскільки ця сторінка остання, акуратно її видаляємо, аби не пошкодити обкладинку, і тепер ніщо не завадить поставити ще раз альбом.
До речі обкладинка. Теж усе в тему – мінімалістичний сюжет, квадратура, не якісь там аморфні плями. Кольорова гама, індіанський мотив.
І принаймні відомо, що цей альбом перебуде якийсь час на відстані витягнутої руки. Весняно-літній сезон. Обкладинка щоправда затверда, як на звичайну кишеню, та й формат якийсь би менший.
Але шкода часу.
Наразі те, що зачепило найбільше на цьому етапі, Боб Дилан:
хіба пізнаєш навколишній світ
з дискурсів і парадигм
з теорій що вже за кілька літ розвіюються мов дим
можна собі дати раду в житті
без софістичних манер
о, я був значно мудріший тоді ніж дурніший тепер
Фінал що в Дилана, що в Михайла Зарічного, виявляється, одинаковий:
Ah, but I was so much older then,
I'm younger than that now***
Я про фінал вірша, якщо щось.
Все ж повернусь до означеної проблеми – а може там спеціально зашита якась стилістична інверсія?
Треба ще подумати.
У всякому разі має рацію автор:
якщо ж не дай Боже вам цей вірш
ніяк не зайде нараз –
тоді вам його буде незгірш
перечитати ще раз
17.04.24
Михайло Зарічний. Галичина the best: Вірші.
Львів: ЛА "Піраміда", 2024, 116 с.
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*А. Содомора. Вітер твоїх небес…
**В. Неборак. Літаюча голова (1990).
***Bob Dylan. My Back Pages // Another Side of Bob Dylan. 1964
11.05.2024