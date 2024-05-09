806-й день війни Росії в Україні. Хроніка

11:35 Підрозділи Сил оборони ліквідували частину штурмових груп ворога, яким вдалося прорватися на вогнетривкий завод у місті Красногорівка Донецької області, розповів речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" підполковник Назар Волошин в ефірі національного телемарафону:

"Противник не полишає спроб штурмувати місто Красногорівка невеликими штурмовими групами. Час від часу поодинокі групи намагаються заходити в східні околиці Красногорівки на бронетехніці. Але найчастіше ідуть піші або маломобільні групи на мотоциклах. Наші захисники вогнем артилерії та мінометів знищують усі намагання ворога саме зайти у місто. Частину тих груп, які прорвалися до вогнетривкого заводу в Красногорівці, українським воїнам вдалося ліквідувати. А ті, хто залишилися, перебувають у складному становищі. Оскільки практично вони позбавлені постачання боєкомплектом і підтримки бронетехніки. Наразі тривають там бої".

11:25 Верховна Рада 273 голосами звільнила міністра аграрної політики та продовольства Миколу Сольського.

11:00 Зранку на запит України вже здійснювалося аварійне постачання електроенергії від Польщі, Румунії та Словаччини, повідомили в Міненерго. Залучення аварійної допомоги передбачається і у години вечірнього максимуму споживання електроенергії.

10:45 Верховна Рада 272 голосами звільнила Олександра Кубракова з посади віцепрем’єр-міністра з відновлення України - міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України.

10:35 Минулої доби з енергосистем Польщі, Румунії та Словаччини залучалася аварійна допомога, повідомили в Міненерго. Сумарний обсяг екстреного постачання склав близько 3% від добового споживання електроенергії. У денні години Україна на запит Польщі в екстреному порядку отримувала надлишки електроенергії.

10:30 Через мережеві обмеження на лініях оператора системи передачі вчора застосовувалися графіки відключень у Харківській області та для промисловості – у Кривому Розі, повідомили в Міненерго. Обмеження в цих регіонах діють і сьогодні. А в години вечірнього піку з 18:00 до 23:00 у всіх регіонах, крім Херсонської області, застосовувалися обмеження промислових споживачів. При цьому електропостачання побутових споживачів не обмежувалося.

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

217,4% танків (з них 2,1% за минулий тиждень),

82,3% бойових броньованих машин (з них 0,9% за минулий тиждень),

277,0% автомобільної техніки (з них 6,0% за минулий тиждень),

400,5% артилерійських систем (з них 7,8% за минулий тиждень),

95,0% РСЗВ (з них 0,5% за минулий тиждень),

56,4% засобів ППО (з них 0,7% за минулий тиждень),

28,0% літаків (з них 0,1% за минулий тиждень),

36,5% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:35 Вночі росіяни атакували 20-ма ударними БпЛА типу «Shahed-131/136» із мису Чауда – Крим. В результаті бойової роботи зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил та мобільними вогневими групами Сил оборони України знищено 17 ударних БпЛА на Одещині.

За минулі сім днів було збито 85 із 91 (93%) запущених по Україні БПЛА.

09:20 Станом на 07:00 у Чорному морі, немає російських кораблів на бойовому чергуванні, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:10 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• У ніч з 7 на 8 травня російські війська завдали масштабних ракетних ударів і ударів з безпілотників по об'єктах української енергетичної інфраструктури, продовжуючи експлуатувати ослаблену систему протиповітряної оборони України напередодні прибуття масштабної допомоги з боку США і Заходу у сфері безпеки.

• Нещодавні супутникові знімки виснажених російських складів військової техніки та озброєнь також свідчать про те, що Росія наразі підтримує свої військові зусилля здебільшого за рахунок вилучення зі складів, а не за рахунок масштабного виробництва нової техніки та певних видів озброєнь.

• Росія, щоб підтримувати операції і втрати в Україні на рівні, набагато вищому, ніж може забезпечити нинішній російський ВПК, покладається на величезні запаси техніки та іншого обладнання радянських часів, вона не зможе мобілізувати свій оборонний фонд для поповнення цих запасів протягом багатьох років.

• Служба державної безпеки Грузії застосовує стандартні інформаційні операції Кремля проти грузинів, які протестують проти законопроекту про «іноземних агентів» у російському стилі, за прикладом засновника партії «Грузинська мрія» і колишнього прем'єр-міністра Грузії Бідзіни Іванішвілі.

• Зусилля Вірменії дистанціюватися від Росії все більше змушують Кремль визнавати проблеми у двосторонніх відносинах.

• Прем'єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте заявила, що литовський уряд надав дозвіл на відправку військ в Україну для проведення тренувальних місій у майбутньому.

• Повідомляється, що існує інструмент з відкритим вихідним кодом, який дозволяє здійснювати пошук за певними координатами користувачів Telegram, які увімкнули певні налаштування обміну місцезнаходженням.

09:05 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів і обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ: