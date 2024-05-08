Ворог атакував Львівщину та Франківщину крилатими й балістичними ракетами "Кинджал".

Уночі 8 травня росіяни атакували Львівську область крилатими ракетами. Є влучання в об'єкти у Червоноградському та Стрийському районах. Унаслідок атаки постраждалих немає.

Повітряна тривога у Львівській області почалась о 03:53, коли випущені з літаків російської стратегічної авіації ракети перетнули український кордон. Близько 05:00 ракети досягли Львівської області.

Як повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький, крилаті ракети влучили в об’єкт генерації енергії у Червоноградському районі. Є два осередки загоряння. На місці працюють рятувальники. Загрози для людей, які живуть поблизу, немає.

Також через влучання poсійcькoї paкети постраждав об’єкт критичної енергетичної інфраструктури у Стрийському районі.

«Під час повторної повітряної тривоги, яку оголосили у нашій області о 06:27, окупант атакував Львівщину “Кинджалами”. Критична та житлова інфраструктура не постраждали. Станом на цю годину у нашій області обійшлося без жертв і потерпілих», – повідомив Максим Козицький.

Він додав, що, за попередньою інформацією, цієї ночі на Львівщину залетіли 12 ворожих ракет. Із них 8 воїни ПвК «Захід» та мобільні вогневі групи збили.

В Івано-Франківській області окупанти також вдарили по об’єкту енергетичної інфраструктури, повідомила голова ОВА Світлана Онищук. Внаслідок атаки спалахнула пожежа, але постраждалих немає.

«Ворог завдав ракетних ударів і по Прикарпаттю. Ціллю був об’єкт енергетичної інфраструктури. Унаслідок цього виникла пожежа. На місці події працювали відповідні служби, вогонь вдалось оперативно ліквідувати. На щастя, обійшлося без постраждалих. Стан пошкоджень об’єкта уточнюється», – повідомила Світлана Онищук



За даними Міненерго, цієї ночі росіяни масово атакували об’єкти генерації та передачі електроенергії. Є влучання у Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Львівській, Івано-Франківській, Вінницькій областях. Наразі енергетики вже працюють над ліквідацією наслідків, їх масштаб уточнюється.