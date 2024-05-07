805-й день війни Росії в Україні. Хроніка

12:00 Правоохоронці повідомили Ігорю Коломойському про ще одну підозру – в організації замовного вбивства, повідомляє Офіс генерального прокурора: за даними слідства, підозрюваний, "діючи з мотивів особистої помсти, замовив убивство директора однієї з юридичних компаній за невиконання вимог щодо анулювання та визнання недійсними рішень загальних зборів акціонерів відкритого акціонерного товариства. Для реалізації злочинних намірів підозрюваний залучив членів банди, яка "спеціалізувалась" на вчиненні тяжких та особливо тяжких злочинів, включно з фізичною розправою з конкурентами". Члени банди здійснили напад на цього директора, завдавши йому ударів і ножових поранень у життєво важливі органи. Однак "цей злочин не було доведено до кінця з причин, які не залежали від волі членів банди".

11:55 Вночі російські війська атакували три теплоелектростанції ДТЕК, серйозно пошкодивши обладнання; з початку повномасштабного вторгнення теплоелектростанції ДТЕК були обстріляні близько 180 разів, повідомили у ДТЕК.

11:45 Внаслідок російського ракетного удару є пошкодження газової інфраструктури у західній області, повідомили в Міненерго.

11:40 Сьогодні у години ранкового піку на запит України здійснюється аварійне постачання електроенергії з енергосистем Польщі, Румунії та Словаччини, повідомили в Міненерго.

11:30 Після чергової масованої атаки на енергосистему (зокрема на об’єкти генерації) сьогодні можливе застосування обмежень для промислових споживачів у період з 18-ої до 23-ої години. Застосування обмежень для побутових споживачів (окрім Харківщини) не передбачається, повідомили в Міненерго.

11:25 Минулої доби споживання електроенергії зросло майже на 9% порівняно з обсягом, спожитим у понеділок, повідомили в Міненерго.

11:20 Через мережеві обмеження на лініях оператора системи передачі вчора застосовувалися графіки відключень у Харківській області та для промисловості – у Кривому Розі. Обмеження в цих регіонах діють і сьогодні (у Харкові – для 200 тисяч абонентів), повідомили в Міненерго. В інших регіонах споживачів не обмежували.

11:15 Минулої доби потреби споживачів електроенергії покривалися власною генерацією та комерційним імпортом, повідомили в Міненерго. На запит Польщі у вечірні години Україна в екстреному порядку постачала електроенергію до цієї країни.

11:00 Протягом минулої доби російські війська із різних видів озброєння (міномети, танки, артилерія, РСЗВ, БПЛА, тактична авіація) обстріляли 93 населені пункти на території 17 областей України, підтверджено ураження 189 об’єктів інфраструктури. За попередньою інформацією, є загиблі та поранені серед цивільного населення, кількість жертв уточнюється.

10:30 Президент України Володимир Зеленський звернувся з нагоди Дня пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні:

"«Вони вриваються у твій дім. Приходять убивати, спалювати, страчувати. Вони не шкодують нікого – літніх людей, жінок, дітей… Вони – звірі…» Це спогади тих, хто пережив окупацію нацистів. І це спогади тих, хто пережив російську окупацію. Однакові жахи, злочини однакових нелюдів. 80 років тому мільйони українців боролися, аби нацизм програв назавжди. Але сьогодні українці знову протидіють злу, яке відродилося, прийшло знову, хоче знищити нас знову. Армія нелюда, який убиває, катує, стирає з лиця землі мирні міста й села. Зло, ім’я якого – російський фашизм. Скорочено – РФ. Свідок цього – цей підвал у селі Ягідне на Чернігівщині. Рашисти загнали й тримали тут майже місяць усіх жителів села. Усіх. 350 людей. Всіх дітей цього села. 80 дівчаток і хлопчиків, наймолодшому з яких – півтора місяця. Кожен у світі може зрозуміти, що таке путінська Росія, уявивши себе тут, у цьому підвалі, серед цих людей. Без світла, їжі, води, ліків, повітря, у приміщенні, де було менше як метр на одну людину. Спали сидячи. Виходили на вулицю лише раз. Їли по 200 грамів юшки на день. Чоловіків на морозі роздягали догола, аби знайти українські татуювання. Десять заручників тут померли. Їх заборонили ховати. Ще 17 людей рашисти вбили. У будь-якому куточку світу це називають одним словом: пекло. Коли спалюють цілі села, вчиняють масові страти, ставлять до стінки із зав’язаними очима та вбивають. У будь-якому куточку світу це називають одним словом: нацизм. Якщо це не нацизм, то що тоді?

І всі на Землі знають історію й пам’ятають, як боротися з нацизмом. Коли людство об’єднується, протидіє Гітлеру, а не купує в нього нафту й не приходить до нього на інавгурацію. Ягідне, що пережило пекло РФ, – лише один приклад. Одне село, але воно відображає всю суть путінського бачення світу. Справжні цілі. Заганяти під землю всіх, хто хоче жити вільно. Загнати в підвал ціле село, а далі – ще одне, інше, а далі – усю Україну, а врешті загнати в підвал цілий світ. Для РФ це просто етапи божевільного плану: ув’язнити свободу в гетто. Концтабір під назвою «рускій мір». Експортувати по всьому світу головне російське надбання – колючий дріт. За тим же сценарієм 80-річної давнини авторства Гітлера, крок за кроком ковтаючи землі інших і тестуючи реакцію світу. І коли реакція безхребетна, нацисти йдуть далі. Їх не зупиняють заклики, резолюції, напівсанкції. І єдине питання, яким Путін переймається сьогодні: хто наступний? Перелік держав, які не можуть почуватися в безпеці, Росія офіційно затвердила під назвою «Список недружественных государств». Красномовно, що він майже повністю збігається зі списком держав антигітлерівської коаліції. Ті, хто переміг нацизм, – вороги для сучасної Росії. Країни Європейського Союзу, Велика Британія, США, Канада й загалом майже пів сотні держав. Вільні, демократичні й незалежні, що в сучасній кремлівській ідеології значить небезпечні. А отже – мішені. Світ не бачив загрози, світ проспав відродження нацизму – о 5-й ранку 24 лютого 2022 року. І сьогодні всі, хто пам’ятає Другу світову й дожив до наших днів, відчувають дежавю. Битва за Київ, бомбардування Харкова, Одеси, Дніпра, масові могили, блокада портів, викрадення й вивезення зерна, катування, страти, депортація дітей, фільтраційні табори, колонії для полонених. Сторінки з підручників про Другу світову Росія повернула у заголовки світових ЗМІ. Страшне минуле Росія повернула у стрічку щоденних новин. Доводячи з кожним новим злочином – нацизм відродився. Тільки з новим маркуванням: «Сделано в России». Нещодавно наше суспільство зворушило фото чоловіка біля могили онука, який загинув на війні. Батько цього чоловіка загинув від рук нацистів. Життя його онука забрали російські окупанти. Це лише один із мільйонів прикладів, які ставлять між нацизмом і сучасною Росією знак рівності. Сьогодні ідеї Гітлера звучать російською мовою. Злочини нацистів скоюються під російським прапором. Відмінність формальна. Новий вермахт, який вдерся в Україну, носить на рукавах двоголового орла. Нові «Фау» – це «калібри» й «кинджали», новий Люфтваффе – МіГи й «сушки», нова свастика – «зетка», новий «Гітлер’югенд» – «Юнармія». Таких паралелей – десятки, таких наслідувань – сотні. І якщо сучасний Кремль походить на Третій рейх в усьому, то й кінець його має бути ідентичним. У новому Нюрнберзі. У місті Гаазі. Як і в 1945-му, це здатен зробити тільки об’єднаний вільний світ. Об’єднаний в антипутінську коаліцію. Не словами, а діями здатний зупинити нацистів Москви, не дати новому злу поширитися на весь Європейський континент, а згодом і на весь світ. Здатний допомогти Україні перемогти російський нацизм, допомогти собі, допомогти світу, аби довести відданість словам «Ніколи знову!» Аби «Ніколи знову!» знову було актуальним. Дорогі українці! Жителів села Ягідне тримали тут 27 днів. 30 березня 2022 року село було звільнене від рашистських окупантів. 19 квітня – розміноване нашими силами. Це символ того, що історія повторюється, і кожен, хто прийшов нищити нас, врешті-решт тікатиме з української землі. Частина наших територій поки що залишається окупованою, частина наших людей – у полоні. Це означає, що наша битва триває. І сьогодні, в День пам’яті та перемоги над нацизмом, згадуючи мільйони українців, що разом з іншими народами боролися й перемогли, ми віримо й наближаємо новий день нової перемоги. Коли вигнання нацистів з України, про яке ми читали в підручниках історії, відбудеться у реальному житті. І подія середини ХХ століття станеться знову й увійде в історію ХХІ століття. Історію спільної перемоги над російським злом. З Днем пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні! Слава Україні!"

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

217,1% танків (з них 2,4% за минулий тиждень),

82,1% бойових броньованих машин (з них 0,9% за минулий тиждень),

275,8% автомобільної техніки (з них 5,6% за минулий тиждень),

399,8% артилерійських систем (з них 8,9% за минулий тиждень),

94,9% РСЗВ (з них 0,4% за минулий тиждень),

56,3% засобів ППО (з них 0,8% за минулий тиждень),

28,0% літаків (з них 0,1% за минулий тиждень),

36,5% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:55 Вночі під ранок російські війська завдали комбінованого удару ракетами різних типів та ударними БпЛА. Загалом ворог застосував 76 засобів повітряного нападу – 55 ракет та 21 ударний безпілотник:

- 1 аеробалістичну ракету Х-47М2 «Кинджал» (пуск із Тамбовської обл. РФ);

- 2 балістичні ракети «Іскандер-М» (із ТОТ Криму);

- 4 крилаті ракети «Калібр» (із акваторії Чорного моря);

- 45 крилатих ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС (район пусків Саратовська обл. РФ, акваторія Каспійського моря);

- 1 крилату ракети «Іскандер-К» (із ТОТ Криму);

- 2 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69 (із тимчасово окупованої території Запорізької обл.);

- 21 ударний БпЛА типу «Shahed-131/136» (із районів Приморсько-Ахтарськ, Курська обл. РФ).

В результаті протиповітряного бою знищено 59 повітряних цілей:

- 33 крилаті ракети Х-101/Х-555 (73%);

- 4 крилаті ракети «Калібр» (100%);

- 2 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69 (100%);

- 20 ударних БпЛА типу «Shahed-131/136» (95%).

За минулі сім днів було збито 70 із 73 (96%) запущених по Україні БПЛА.

09:50 Внаслідок ракетного удару на Прикарпатті спалахнула пожежа на об'єкті енергетичної інфраструктури, повідомила голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук.

09:45 Росіяни атакували два обʼєкти критичної енергетичної інфраструктури у Львівській області, повідомив голова ОВА Максим Козицький. За попередньою інформацією, на Львівщину залетіли 12 ворожих ракет, з них 8 воїни ПвК «Захід» та мобільні вогневі групи збили. Але близько 5 години ранку крилаті ракети влучили в обʼєкт генерації енергії у Червоноградському районі. Є два осередки загоряння. Загрози для людей, які живуть поблизу, немає. Також через влучання poсійcькoї paкети постраждав об'єкт критичної енергетичної інфраструктури у Стрийському районі. Під час повторної повітряної тривоги, яку оголосили в області о 06:27, росіяни атакували Львівщину «кинджалами». Критична та житлова інфраструктура не постраждали. В області обійшлося без жертв і потерпілих. Усі системи життєзабезпечення Львівщини працюють у штатному режимі.

09:35 Росіяни завдали нового масованого ракетно-дронового удару по об'єктах енергетичної інфраструктури у Вінницькій, Запорізькій, Івано-Франківській, Кіровоградській, Полтавській областях, повідомили в Укренерго. Є пошкодження на об'єктах генерації, а також обладнання на одному з об'єктів «Укренерго» в центральному регіоні.

09:30 Вночі знову була масована атака на українську енергетику, повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко. Атаковано об’єкти генерації та передачі електроенергії у Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Львівській, Івано-Франківській, Вінницькій областях. Наслідки уточнюються.

09:20 Станом на 08:00 у Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 2 російські кораблі, обидва є носіями крилатих ракет "Калібр", загальний залп становить до 12 ракет, попередили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:15 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Путін 7 травня розпочав свій п'ятий президентський термін і наголосив на потребі Росії в беззаперечному автократичному правлінні, опосередковано закликавши до перемоги в Україні.

• Російські ультранаціоналісти привітали початок п'ятого терміну Путіна як історичну подію і відкрито схвалили автократичну традицію, в якій Путін себе позиціонує, а один з них привітав його як «імператора» – це офіційний титул російських царів з часів Петра Великого. Російські ультранаціоналісти також висловили сподівання, що Путін продовжить поглиблювати антизахідну ідеологію, яку Кремль інтенсивно розвиває з початку повномасштабного вторгнення.

• Нинішній російський кабінет міністрів і прем'єр-міністр Мішустін 7 травня офіційно подали у відставку, як це передбачено конституцією. Новий склад міністрів вкаже, хто користується прихильністю Путіна, і сигналізувате про його політичні пріоритети на п'ятий термін.

• Білорусь оголосила про раптову перевірку ядерної готовності, ймовірно, в рамках посиленої кампанії Кремля з рефлексивного контролю, спрямованої на процес прийняття рішень на Заході.

• Служба безпеки України повідомила 7 травня, що викрила мережу оперативників Федеральної служби безпеки Росії, які планували вбивство Президента України Володимира Зеленського та інших високопосадовців української розвідки та військових

• Генеральна прокуратура Росії 7 травня оголосила американську неурядову організацію Freedom House "небажаною організацією", ймовірно, в рамках постійних зусиль, спрямованих на зміцнення контролю над внутрішнім інформаційним простором і подальше позбавлення росіян доступу до організацій громадянського суспільства та незалежних оцінок громадянських і політичних прав у Росії.

• Російські окупаційні чиновники продовжують примусово вербувати українських цивільних до російської армії в окупованій Херсонській області.

• Кремль працює з окупаційною адміністрацією над посиленням російського контролю над системою соціального захисту дітей в окупованій Україні.

09:05 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів і обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ: