804-й день війни Росії в Україні. Хроніка

11:05 Минулої доби потреби споживачів електроенергією покривалися власною генерацією та комерційним імпортом, повідомили в Міненерго.

11:00 Через мережеві обмеження застосовувалися графіки відключень у Харківській області та для промисловості – у Кривому Розі, повідомили в Міненерго. Обмеження в цих регіонах діють і сьогодні. В інших регіонах – без обмежень.

10:35 Аналіз супутникових знимків показує, що на Кримському мосту, практично відсутній рух транспорту, і "тому він більше не може бути ефективною військовою мішенню для обмежених боєприпасами українських військ", пише The Independent з посиланням на українське приватне розвідувальне агентство Molfar: протягом трьох місяців залізничною лінією мосту були майже відсутні військові вантажні ешелони, лиш 29 лютого було помічено один російський вантажний потяг, який перевозив близько 55 вагонів пального. Для постачання зброї на фронт Росія використовує сухопутні маршрути в окупованій східній Україні.

10:20 Щоб вберегти свої війська від ураження зброєю західного виробництва, Росія має просто вивести їх з території України, заявив Джон Кірбі, координатор Ради нацбезпеки США зі стратегічних комунікацій, відповідаючи на запитання про ядерні погрози Москви:

"Для лідера великої ядерної держави це просто безрозсудно та безвідповідально брязкати ядерним арсеналом та натякати на його потенційне використання. Очевидно, що ми стежимо за цим зараз і продовжували дуже уважно стежити раніше. Можу вам сказати, що поки що ми нічого не побачили, навіть попри безрозсудну риторику, що змусило б нас змінити нашу позицію стратегічного стримування".

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

216,7% танків (з них 2,6% за минулий тиждень),

82,0% бойових броньованих машин (з них 1,0% за минулий тиждень),

275,2% автомобільної техніки (з них 5,7% за минулий тиждень),

398,8% артилерійських систем (з них 8,6% за минулий тиждень),

94,9% РСЗВ (з них 0,4% за минулий тиждень),

56,3% засобів ППО (з них 1,1% за минулий тиждень),

28,0% літаків (з них 0,1% за минулий тиждень),

36,5% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:45 Вчорашній щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

• У проросійських чеченських підрозділах в Україні зараз служать, ймовірно, близько 9 000 осіб. • Проросійські чеченські сили воюють в Україні з 2014 року. Додаткові чеченські формування були направлені в Україну на початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році. Однак, зазнавши перших значних втрат, чеченські підрозділи були здебільшого зведені до проведення операцій з охорони тилових районів, а за свої витівки в соціальних мережах їх стали називати «військами ТікТок». Після того, як у травні 2023 року російська приватна військова компанія «Вагнер» відійшла від лінії фронту, чеченські підрозділи знову повернулися до фронтової служби. • Цілком ймовірно, що підрозділи чеченського спецназу несуть основний тягар бойових дій на передовій, тоді як основна частина чеченських сил продовжує проводити операції із забезпечення безпеки в тилу. Окрім надання особового складу, іншим ключовим внеском Чечні у війну Росії проти України є підготовка російських кадрів. За даними чеченського керівництва, з 2022 року в російському університеті спеціального призначення в Гудермесі пройшли підготовку близько 42 000 російських військовослужбовців. Однак, найімовірніше, особовий склад проходить в університеті лише 10-денну підготовку, що ставить під сумнів ефективність навчання та самого закладу.

09:30 Станом на 07:00 у Чорному морі, як і вчора, немає російських кораблів на бойовому чергуванні, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:20 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Кремль, схоже, знову, використовуючи ядерні погрози і дипломатичні маніпуляції, активізує кампанію рефлексивного контролю, націлену на процес прийняття рішень на Заході. Рефлексивне управління є ключовим елементом російського інструментарію гібридної війни - це тактика, яка спирається на вплив на супротивника за допомогою цілеспрямованої риторики та інформаційних операцій таким чином, щоб супротивник добровільно вчинив дії, вигідні Росії. Радянський математик Владімір Лефевр визначив рефлексивне управління як "процес передачі мотивів прийняття рішення" на супротивника за допомогою "провокацій, інтриг, маскування, створення фальшивих об'єктів і брехні будь-якого типу". Росія часто використовувала брязкання ядерною зброєю протягом свого повномасштабного вторгнення в Україну для того, щоб змусити Захід (визначений Росією як супротивник) припинити надавати військову підтримку Україні, і це брязкання стало часто використовуваною формою російського рефлексивного контролю. Міністерство оборони Росії повідомило 6 травня, що президент Росії Путін доручив Генеральному штабу Росії підготуватися до проведення нестратегічних (тактичних) навчань з ядерною зброєю з метою «відпрацювання підготовки та застосування» тактичної ядерної зброї і заявило, що в цих навчаннях будуть задіяні ракетні з'єднання Південного військового округу Росії, а також російська авіація і військово-морські сили. Міністерство оборони Росії та МЗС Росії, зокрема, заявили, що Росія проведе ядерні навчання у відповідь на "провокаційні заяви і погрози", зроблені західними офіційними особами на адресу Росії, звинувативши США в розгортанні ракет середньої і малої дальності наземного базування "в різних регіонах світу", що, на думку МЗС Росії, дозволяє Росії відповісти на них тим же. МЗС Росії також заявило, що розглядатиме прибуття F-16 в Україну як провокацію, оскільки Росія вважатиме F-16 носіями ядерної зброї - шаблонна погроза, з якою російські офіційні особи виступають відтоді, як західні держави вперше взяли на себе зобов'язання надіслати F-16 в Україну влітку 2023 р. Заступник голови Ради безпеки Росії Медведєв звинуватив офіційних осіб США, Франції та Великої Британії в тому, що вони розглядають можливість відправки своїх військ в Україну, і заявив, що це виправдовує випробування Росією тактичної ядерної зброї. Медведєв також прямо погрожував "світовою катастрофою" в результаті втручання Заходу в Україну і попереджав про російські удари по Вашингтону, Парижу і Лондону. Російські посадовці, зокрема Медведєв, є критично важливими елементами зусиль Росії з використання ядерної риторики як форми рефлексивного контролю. Російські посадовці постійно приурочують навчання з ядерної готовності та нечіткі погрози ядерної відплати до важливих політичних рішень Заходу щодо війни в Україні, щоб змусити західних політиків стримувати себе і поміркувати над підтримкою України. Нинішнє очевидне відродження ядерної риторики, цього разу у формі запланованих тактичних навчань з використанням ядерної зброї, збігається з неминучим прибуттям західної зброї в Україну. Російські офіційні особи, ймовірно, використовують інформаційну операцію про ядерну зброю, щоб відмовити західних партнерів України від надання додаткової військової підтримки і налякати західних політиків, які приймають рішення, щоб вони не дозволили українським військам використовувати надані Заходом системи для нападу на легітимні військові об'єкти в Росії. Російські війська проводять планові ядерні навчання в рамках цієї ширшої інформаційної операції з ядерної риторики, але ISW продовжує оцінювати, що Росія навряд чи застосує тактичну ядерну зброю на полі бою в Україні або деінде. МЗС Росії також викликало послів Великої Британії та Франції в Росії в рамках ширшої кампанії рефлексивного контролю, спрямованої на те, щоб відмовити західні уряди від підтримки України.

• Як повідомляється, російські еліти і кремлівські чиновники змагаються за впливові посади в російському уряді напередодні інавгурації президента Росії 7 травня, щоб завчасно забезпечити собі впливові ролі на випадок, якщо президент Росії Путін піде з влади наприкінці свого нового терміну.

• Російське інсайдерське джерело, яке зазвичай точно повідомляє про зміни в російському військовому командуванні, стверджує, що російське військове командування призначило командувачів і начальників штабів новостворених Ленінградського і Московського військових округів.

• Кремль продовжує посилювати обмеження щодо осіб, яких він називає «іноземними агентами», обмежуючи їхню можливість обіймати державні посади, що, ймовірно, є завуальованою чисткою чиновників, які недостатньо узгоджуються з Кремлем.

• Головне управління розвідки України провело успішний удар морським безпілотником по російському патрульному катеру в окупованому Криму 6 травня, і, як повідомляється, українські сили адаптують свої морські безпілотники для боротьби з російськими оборонними заходами.

• Росія може втрутитися у громадянську війну в Судані, щоб підтримати суданські збройні сили в їх прагненні отримати військово-морську базу в Червоному морі для Росії, що узгодило б іранську і російську політику в Судані і створило би можливості для посилення ірансько-російського співробітництва в Судані і в ширшому регіоні Червоного моря. Росія прагне отримати порт на Червоному морі з 2008 року, щоб захистити свої економічні інтереси в цьому регіоні і поліпшити свою військову міць, збільшивши свою здатність кидати виклик Заходу в ширшому регіоні, в тому числі в Середземному морі і Індійському океані. Підтримка Росією суданських збройних сил принесла б велику користь Ірану, узгодивши іранську і російську політику і стратегію в регіоні, що сприяло б досягненню власних цілей Ірану щодо забезпечення бази на Червоному морі в Судані. Крім того, Кремль переслідує вторинні цілі, в тому числі витіснення українського і американського впливу в Судані, через свої зв'язки з суданськими збройними силами.

• Голова Запорізької обласної державної адміністрації Іван Федоров заявив, що російська влада створила інфраструктуру, необхідну для призову українців в окупованій Запорізькій області, і планує призвати понад 150 000 українців до російської армії.

09:05 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів і обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ: