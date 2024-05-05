803-й день війни Росії в Україні. Хроніка

17:15 Німеччина відкликала посла в Москві через кібератаки на оборонні та аерокосмічні компанії та керівну партію СДПН, пише Reuters. Зазначається, що звинувачення Берліна пролунали на тлі підвищеної тривоги в Європі через російських хакерів і шпигунів, які активізувались після повномасштабного вторгнення Росії в Україну та напередодні виборів до Європарламенту.

16:40 В ЄУ готуються до раптового припинення поставок газу з РФ, повідомляє єврокомісарка з питань енергетики Кадрі Сімсон. Вона нагадала, що незабаром сплине термін дії контракту між Росією та Україною щодо транзиту газу, тому в ЄУ хочуть скоординувати свої дії з Україною. За словами Сімсон, ЄУ готувався до цієї ситуації протягом двох років.

16:05 Єврокомісія надіслала до країн ЄУ проєкт пропозиції 14-го пакета санкцій проти Росії, повідомляє Polskie Radio. У пакеті йдеться про заборону перевалки російського СПГ в європейських портах, звідки він потім відправляється по всьому світу. Повідомляється, що комісія хоче накласти санкції на кілька суден "тіньового флоту" РФ, які транспортують російську нафту попри обмеження ЄУ - їм буде заборонено заходити в європейські порти. Проєкт передбачає заборону транспортним компаніям, які щонайменше на чверть належать росіянам, працювати в ЄУ. Також буде заборонено фінансування Росією політичних партій і фондів та неурядових організацій і дослідницьких центрів.

15:30 Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у Парижі зустрілася з лідером КНР Сі Цзіньпіном. Зазначається, що це була третя зустріч політиків за рік. Як розповіла фон дер Ляєн, під час тристоронньої зустрічі з Сі та президентом Франції Еммануелем Макроном, сторони обговорили геополітичну ситуацію, зокрема війну в Україні та ситуацію на Середньому та Близькому Сході. Повідомляється, що в ході розмови йшлося про роль Сі в деескалації російської ядерної загрози. Також сторони обговорили зобов’язання Китаю не постачати РФ будь-якого летального озброєння.

14:55 Сирський дві доби провів на передовій у звʼязку зі складною ситуацією на Сході, повідомляє пресслужба Головнокомандувача ЗСУ. За словами Сирського, він провів роботу з командирами, прийняв необхідні рішення щодо посилення оборони резервами, виділення додаткової кількості ракет, боєприпасів, засобів РЕБ та БПЛА.

"У звʼязку зі складною ситуацією на Сході, протягом двох діб працював у частинах, які ведуть оборонні дії на Покровському та Курахівському напрямках, тобто на напрямку головного удару противника. Саме тут зосереджені основні ударні сили ворога, який намагається прорвати оборону наших військ та, розвиваючи успіх, вийти до великих населених пунктів Курахове та Покровськ. Маючи від самого початку чисельну перевагу в особовому складі, озброєнні та військовій техніці, противник щоденно атакує позиції наших військ. Наша задача в цих умовах - утримати займані рубежі та позиції, вогнем артилерії, ударними БПЛА та всіма засобами завдати максимальних втрат ворогу, виснажити його, тим самим зірвати ворожі плани і виграти час для формування та підготовки наших резервів."

14:20 У ЄУ з'явиться наглядовий орган, який регулюватиме роботу Telegram, пише De Standaard. Бельгійський інститут поштових послуг і телекомунікацій стежитиме за тим, як Telegram реагує на поширення незаконного контенту в месенджері – у разі порушень регулятор штрафуватиме месенджер.

13:45 В Естонії розпочинаються масштабні військові навчання "Весняний шторм", повідомляє ERR. У навчаннях будуть залучені близько 14 тисяч учасників із 15 країн. Як зазначається, з 6 до 12 травня формуватимуть підрозділи і відпрацьовуватимуть співпрацю, а з 13 по 17 травня в Західній Естонії, включно з островами, відбудуться основні навчальні бої.

13:10 Російська нафтогазова промисловість стикається з нестачею робочої сили через мобілізацію економіки, пише Bloomberg. Як повідомляє видання, енергетичні компанії змушені конкурувати за працівників з російською армією і виробниками зброї. Хоча нафтогазова галузь, як видається, працює безперебійно, це може мати більш довгостроковий вплив.

12:35 Боррель підтримав закупівлю європейськими країнами зброї для України в українського ОПК, повідомляє ЄП. За словами глави дипломатії ЄУ, Європа має бути креативнішою і розвідувати нові шляхи для доставки військової підтримки в Україну.

"Данія показала приклад, розпочавши шлях прямого інвестування в українську оборонну індустрію. Це шлях, яким потрібно йти. Закупівля обладнання в українських компаній чи у спільних європейських та українських підприємств, створених в Україні, це варіант, який ми будемо вивчати разом із країнами-членами. Якщо обладнання, якого нагально потребує Україна, може бути швидко виготовлене українською оборонною промисловістю, то я скажу – давайте купувати у них. Давайте допоможемо їм виробляти вдома."

12:00 Росія планує військові навчання із застосування тактичної ядерної зброї, повідомляє Міноборони РФ. Як зазначається, Путін доручив Генеральному штабу підготуватися до навчань щодо застосування нестратегічної ядерної зброї у відповідь на "провокаційні заяви та погрози окремих західних офіційних осіб на адресу Росії".

11:25 ГУР уразило морським безпілотником російський швидкісний катер у районі бухти Вузька тимчасово окупованого Криму, повідомляє пресслужба ГУР.

10:50 Сьогодні о 09:50 споживання електроенергії на 9% нижче, ніж у цей же час в попередній робочий день – п’ятницю, 3 травня, повідомили в Укренерго. Вчора, 5 травня, споживання досягло максимуму між 21:00 та 22:00, його рівень був на 14% нижчим за добовий максимум попередньої неділі, 28 квітня.

10:25 Минулої доби потреби споживачів електроенергії покривалися власною генерацією та комерційним імпортом, аварійна допомога не залучалася, повідомили в Міненерго. Обсяг спожитої електроенергії за минулу добу був на понад 10% нижчим, ніж у суботу, та на понад 12% нижчим, ніж у п’ятницю.

10:20 Через мережеві обмеження на лініях оператора системи передачі вчора застосовувалися графіки відключень у Харківській області та для промисловості – у Кривому Розі, повідомили в Міненерго. Обмеження в цих регіонах діють і сьогодні. В інших регіонах минулої доби споживачів не обмежували.

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

216,0% танків (з них 2,0% за минулий тиждень),

82,0% бойових броньованих машин (з них 1,0% за минулий тиждень),

274,6% автомобільної техніки (з них 5,8% за минулий тиждень),

397,6% артилерійських систем (з них 7,8% за минулий тиждень),

94,9% РСЗВ (з них 0,4% за минулий тиждень),

56,3% засобів ППО (з них 1,1% за минулий тиждень),

28,0% літаків (з них 0,1% за минулий тиждень),

36,5% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:35 Протягом минулої доби російські війська з різних видів озброєння (міномети, танки, артилерія, РСЗВ, БПЛА, тактична авіація) обстріляли 111 населених пунктів на території 10 областей України, підтверджено ураження 149 об’єктів інфраструктури. За попередньою інформацією, є загиблі та поранені серед цивільного населення, кількість жертв уточнюється.

09:30 Вночі російські війська атакували з північного напрямку 13 ударними БпЛА типу «Shahed-131/136» (район пусків – Курська обл. РФ). В результаті бойової роботи мобільними вогневими групами Сил оборони України знищено 12 ворожих ударних БпЛА (92%) в Сумській області.

За минулі сім днів було збито 50 із 52 (96%) запущених по Україні БПЛА.

09:25 Вночі росіяни завдали ракетно-дронового удару по Сумщині, повідомили в Укренерго. Серед пошкодженої цивільної інфраструктури – високовольтний об'єкт Укренерго.

09:25 Внаслідок російських атак на енергооб’єкти Харківщини вчора ввечері дією захисту вимикалось обладнання місцевого обленерго, повідомили в Укренерго. Більшу його частину вже повернуто в роботу.

09:15 Станом на 07:30 у Чорному морі, як і вчора, немає російських кораблів на бойовому чергуванні, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:10 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• За повідомленнями, російські військові передислокували батальйон 76-ої повітряно-десантної дивізії до Курської області в рамках більш масштабних російських зусиль зі збору оперативно значущих сил для можливої майбутньої російської наступальної операції проти північно-східної України та міста Харкова.

• Повідомляється, що російські військові готують і формують Північне угруповання військ з елементів Ленінградського військового округу, яке в основному діятиме на Бєлгородсько-Харківському оперативному напрямку.

• Американські посадовці продовжують сигналізувати про свою підтримку нових українських контрнаступальних операцій у 2025 році, хоча ISW вважає, що Україні варто якнайшвидше боротися за загальновійськову ініціативу, оскільки передача Росії загальновійськової ініціативи на весь 2024 рік надасть їй низку переваг.

• Європейські спецслужби попередили уряди своїх країн, що Росія планує здійснити "насильницькі диверсійні акти" по всій Європі в рамках "більш агресивних і скоординованих зусиль" проти Заходу.

• Контрольована Кремлем Російська православна церква Московського патріархату скористалася православним святом Великодня 5 травня, щоб продовжити зусилля внутрішньої підтримки війни Кремля в Україні.

• Бюрократичні проблеми продовжують обмежувати здатність передових російських підрозділів завдавати ударів по українських об'єктах.

09:05 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів і обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ: