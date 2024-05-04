802-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

215,9% танків (з них 2,6% за минулий тиждень),

81,7% бойових броньованих машин (з них 1,0% за минулий тиждень),

272,7% автомобільної техніки (з них 4,4% за минулий тиждень),

394,9% артилерійських систем (з них 6,0% за минулий тиждень),

94,7% РСЗВ (з них 0,4% за минулий тиждень),

56,0% засобів ППО (з них 0,9% за минулий тиждень),

28,0% літаків (з них 0,1% за минулий тиждень),

36,5% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

07:55 Вночі року російські війська атакували з північного та південного напрямків 24-ма ударними БпЛА типу «Shahed-131/136». Райони пусків – Курська обл. РФ та мис Чауда – Крим.

Повітряний напад противника відбивали зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил та мобільні вогневі групи Сил оборони України. В результаті бойової роботи знищено 23 ударних БпЛА у Харківській, Херсонській та Дніпропетровській областях.

За минулі сім днів було збито 38 із 39 (97%) запущених по Україні БПЛА.

07:40 Станом на 07:00 у Чорному морі, як і вчора, немає російських кораблів на бойовому чергуванні, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

07:35 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• У ніч з 3 на 4 травня російські війська здійснили помітне тактичне просування на північний захід від Авдіївки в районі Архангельського, ймовірно, після того, як 3 травня українська сторона вирішила вивести свої сили з цього району.

• Кремль продовжує намагатися представити свою неспровоковану агресивну війну проти України як щось інше, ніж вона є насправді, продовжуючи стверджувати про юрисдикцію російського федерального законодавства над суверенними державами.

• Російські правоохоронні органи провели 4 травня обшук у Тульській області у прихильників ув'язненого російського ультранаціоналіста і колишнього офіцера Ігоря Гіркіна (відомого як Стрєлков), можливо, в спробі підготувати інформаційні умови для заборони цього руху в Росії.

• Кремль продовжує свою кампанію з централізації контролю над нерегулярними силами "ДНР" шляхом кооптації командирів і чиновників "ДНР".

07:30 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

07:25 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів і обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

07:20 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ: