801-й день війни Росії в Україні. Хроніка

15:15 Щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

• Середньодобова кількість російських втрат (вбитих і поранених) в Україні протягом квітня 2024 року залишилася на рівні 2024 року - 899 втрат на день. • Цілком ймовірно, що протягом наступних двох місяців рівень втрат серед росіян знову зросте, оскільки вони відновлять цілеспрямовані наступальні операції на сході України. Це відбудеться після незначного зниження темпів операцій за останні два місяці після падіння Авдіївки. • Загальна кількість російських втрат з початку конфлікту наразі становить понад 465 000 осіб. Цілком ймовірно, що, незважаючи на величезні людські жертви, Росія повністю адаптувала свої збройні сили до війни на виснаження, в якій перевага надається масі, а не якості. Ця ставка на масовість майже напевно збережеться протягом всієї війни в Україні і матиме довготривалий вплив на майбутню російську армію.

14:45 Україна все більше зацікавлена в отриманні американського безпілотника-розвідника MQ-9 Reaper, пише Politico. Повідомляється, що Київ цікавить застосування цих дронів для розвідки глибоко в російському тилу. Однак, як зазначає видання, у Вашингтоні не наважуються передати Україні ці дрони через побоювання, що Росія може їх збити.

14:10 Трамп у разі перемоги планує змусити членів НАТО збільшити витрати на оборону до 3% ВВП, пише The Telegraph. Трамп вважає, що країни-члени повинні зробити більше внеску в колективну оборону альянсу на тлі загроз з боку Росії та Китаю. Як зазначає видання, Трамп також вважає, що допомога Україні не має зараховуватися у суму витрат на оборону. Минулого року лише 11 із 32 членів альянсу досягли нинішньої мети у 2%.

13:35 США ведуть переговори з країнами G7 про надання допомоги Україні в розмірі 50 мільярдів доларів, пише Bloomberg з посиланням на джерела. Пропонується, щоб значна частина грошей була виділена за рахунок надприбутків від заморожених російських активів, більшість яких перебуває у Європі. Зазначається, що Сполучені Штати наполягають на досягненні угоди під час зустрічі лідерів G-7 в Італії в червні.

12:50 Уряд України постановою Кабінету Міністрів №492 продовжив на один місяць бронь від мобілізації для залізничників.

12:20 Видання «Слово і діло» проаналізувало, хто з міністрів оборони та скільки військової техніки вивів зі складу ЗСУ:

11:40 У Павлоградському районі Дніпропетровщини збили 5 "шахедів", але було пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури, три приватні будинки, один з яких загорівся, повідомили в Дніпропетровській ОВА. Постраждали двоє людей.

11:00 Протягом минулої доби російські війська з різних видів озброєння (міномети, танки, артилерія, РСЗВ, БПЛА, тактична авіація) обстріляли 141 населений пункт на території 10 областей України, підтверджено ураження 222 об’єктів інфраструктури. За попередньою інформацією, є загиблі та поранені серед цивільного населення, кількість жертв уточнюється.

10:40 Через мережеві обмеження на лініях оператора системи передачі вчора застосовувалися графіки відключень у Харківській області та для промисловості – у Кривому Розі, повідомили в Міненерго. Обмеження в цих регіонах діють і сьогодні. В інших регіонах споживачів не обмежували.

10:35 Вчора у години вечірнього піку на запит України здійснювалося аварійне постачання електроенергії з енергосистем Румунії, Польщі та Словаччини, повідомили в Міненерго. Сумарний обсяг екстреного постачання становив менше відсотка від добового споживання електроенергії. У денні години Україна на запит Польщі в екстреному порядку отримувала надлишки електроенергії з енергосистеми цієї країни.

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

215,3% танків (з них 2,5% за минулий тиждень),

81,4% бойових броньованих машин (з них 0,9% за минулий тиждень),

270,9% автомобільної техніки (з них 4,1% за минулий тиждень),

392,7% артилерійських систем (з них 6,4% за минулий тиждень),

94,4% РСЗВ (з них 0,4% за минулий тиждень),

55,7% засобів ППО (з них 0,8% за минулий тиждень),

28,0% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

36,5% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:35 Вночі росіяни атакували 13 ударними БпЛА типу «Shahed-131/136» та чотирма зенітними керованими ракетами С-300. Усі пуски здійснювались із Бєлгородської області РФ. В результаті бойової роботи зенітними ракетними підрозділами Повітряних сил та мобільними вогневими групами Сил оборони України знищено 13 ударних БпЛА у Харківській та Дніпропетровській областях.

За минулі сім днів було збито 19 із 19 (100%) запущених по Україні БПЛА.

09:20 Станом на 06:00 у Чорному морі, як і вчора, немає російських кораблів на бойовому чергуванні, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:10 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Українські посадовці продовжують наголошувати, що головною метою Росії на 2024 рік залишається захоплення Донецької та Луганської областей та що російські війська планують свою наступальну операцію на літо 2024 року.

• Повідомляється, що перші поставки відновленої військової допомоги США прибули в Україну на початку цього тижня, хоча, ймовірно, знадобиться ще кілька тижнів, перш ніж західна зброя і боєприпаси надійдуть у прифронтові райони в повному обсязі.

• Українські посадовці зазначили, що чисельність російських військ в Україні за останні місяці суттєво не збільшилася, але російські збройні сили продовжують покращувати свої бойові якості, хоча з початку війни вони зазнали значної деградації, насамперед серед елітних підрозділів.

• За словами українських посадовців, російська армія, ймовірно, збереже нинішні темпи заміни особового складу і не накопить значної кількості особового складу, необхідного для створення резервів стратегічного рівня для проведення більш масштабних наступальних операцій у 2024 році.

• Павлюк заявив, що ні російські, ні українські війська не зможуть досягти перемоги в Україні лише за рахунок війни на виснаження — на цьому послідовно наголошують українські посадовці та військові аналітики протягом останніх місяців.

• Міністр оборони Росії Сєрґєй Шойґу дав досить відверту оцінку нещодавнім успіхам Росії в Україні й утримався від радикальних заяв про успіх російських воєнних дій, можливо, намагаючись стримати внутрішні очікування щодо найближчих успіхів Росії в Україні напередодні наступальної операції влітку 2024 року.

• Інсайдерське джерело, яке зазвичай точно повідомляє про зміни в російському військовому командуванні, заявило 2 травня, що за останні місяці міністерство оборони Росії замінило кількох командирів високого рівня.

• НАТО заявила 2 травня, що вона "глибоко стурбована" активізацією російських гібридних операцій на території країн — членів НАТО і що ці операції становлять загрозу безпеці Альянсу.

• Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон оголосив про намір Сполученого Королівства надавати довгострокову підтримку Україні і заявив, що українські війська можуть завдавати дальні удари по території Росії за допомогою зброї, наданої Великою Британією.

• Генеральний директор "Ростеха" Чемезов під час зустрічі з прем'єр-міністром Росії Мішустіним 3 травня оголосив, що російський державний оборонний конгломерат "Ростех" збільшує виробництво всіх варіантів керованих планерних бомб.

09:05 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів і обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ: