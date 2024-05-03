Ціни на нафту завершують тиждень суттєвим падінням.

Причиною цього стали дані про зростання запасів нафти в США, надії на перемир'я між Ізраїлем та ХАМАСом і занепокоєння з приводу попиту в Китаї.

Котирування нафти хоч і слабо зростали зранку в п'ятницю, третього травня, проте завершують тиждень суттєвим зниженням. Про це повідомила інформаційна аґенція Bloomberg.

Тиск на нафтові ціни в бік їхнього падіння впродовж тижня зчинили дані про стрімке зростання запасів нафти в США. Окрім того, премія за геополітичний ризик поступово сходить нанівець завдяки надіям на перемир'я між Ізраїлем та ХАМАСом.

Є також занепокоєння щодо попиту з боку найбільшого імпортера Китаю, слабкості деяких ринків палива та зростання занепокоєння, що Федеральна резервна система США не знизить облікові ставки цього року, оскільки інфляція залишається стабільною.

Тож липневі ф'ючерси на нафту марки Brent хоч і подорожчали зранку в п’ятницю на лондонській біржі ICE Futures на $0,19 (0,23%), проте досягли лише $83,86 за барель.

Червневі ф'ючерси на нафту марки WTI на цей момент подорожчали на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі NYMEX на $0,17 (0,22%) та встановилися на рівні $79,12 за барель.

Таким чином з початку цього тижня нафта Brent подешевшала на 4,9%, WTI – на 5,6%.

Падіння нафтового ринку посилює очікування експертів, що країни ОПЕК+ і далі обмежуватимуть видобуток. Більшість трейдерів і аналітиків, опитаних агентством Bloomberg, очікують, що країни альянсу, які дотримуються добровільного обмеження видобутку, продовжать чинні заходи до кінця поточного року.

«Трейдери зайняли вичікувальну позицію, і ринок стабілізувався», – запевнив керівний директор Velandera Energy Partners Маніш Радж (Manish Raj) у коментарі для MarketWatch. За його словами, за ціною WTI нижче за $80 за барель ОПЕК має всі підстави продовжувати чинні обмеження на видобуток нафти.