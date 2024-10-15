Ціни на нафту опустилися на понад 4%.

Це стало наслідком відмови Ізраїля бомбардувати нафтові об'єкти в Ірані та погіршення прогнозу зростання світового попиту на нафту.

Ціни на нафту втратили понад чотири відсотки на торгах у вівторок, 15 жовтня. Це сталося у зв'язку з послабленням побоювань щодо суттєвого порушення постачання сировини з Близького Сходу.

Як повідомила газета The Washington Post з покликом на свої джерела, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу пообіцяв адміністрації президента США Джо Байдена, що ціллю ударів ізраїльської авіації по Ірану у відповідь на недавню іранську ракетну атаку стануть військові, а не нафтові об'єкти.

Відтак грудневі ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали на лондонській біржі ICE Futures на $3,2 (4,13%) – до $74,26 за барель. Листопадові ф'ючерси на WTI подешевшали на біржі NYMEX на $3,2 (4,33%) – до $70,63 за барель.

«Нафтовий ринок падає через інформацію про те, що Ізраїль не атакуватиме нафтової інфраструктури Ірану. Це усуває суттєвий тиск на нафтовий ринок на найближчу перспективу», – зазначив керівник відділу товарної стратегії банку ING Воррен Паттерсон (Warren Patterson).

Водночас Міжнародна енергетична аґенція погіршила прогноз зростання світового попиту на нафту в 2024 році до 862 тисяч барелів на добу з очікуваних раніше 903 тисяч барелів. Таким чином, аналітики знизили оцінку на 41 тисячу барелів на добу. МЕА зазначає, що у третьому кварталі глобальний попит на нафту підвищився лише на 680 тис. б/д у річному обчисленні, що є найслабшим показником з четвертого кварталу 2022 року.

Країни ОПЕК+ у вересні видобували 34,43 млн барелів нафти на добу, хоча за умовами угоди – з урахуванням усіх добровільних скорочень низки членів альянсу – мали видобувати 33,7 млн ​​б/д, за даними МЕА. Таким чином, перевищення плану за підсумками минулого місяця становило 720 тисяч б/д.