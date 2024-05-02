Прем'єр Грузії відмовився від запрошення до США.

Іраклій Кобахідзе образився, що Вашінґтон виставив умову припинити розгляд законопроєкту про іноаґентів.

Прем'єрміністр Грузії Іраклій Кобахідзе відмовився від запрошення Білого дому відвідати Сполучені Штати. Про це повідомив грузинський інформаційний портал Apsny. Міністерство закордонних справ Грузії у четвер, другого травня, оприлюднило заяву, в якій роз'яснило причини відмови глави грузинського уряду від візиту до Вашінґтона.

«Сьогодні було опубліковано заяву амбасадорки Сполучених Штатів про те, що до США було запрошено високопоставлених представників уряду Грузії, від чого грузинська сторона відмовилася. У зв'язку з цим хотілося б уточнити, що прем'єрміністра Грузії було запрошено до США зі застереженням, що перед візитом парламент Грузії має тимчасово припинити розгляд законопроєкту "Про прозорість іноземного впливу". Проведення візиту зі застереженнями не відповідає духу партнерства, яке має ґрунтуватися на взаємній повазі та взаємній довірі, про що амбасадорці США було надано детальне пояснення», – йдеться у заяві.

Раніше в четвер американське дипломатичне представництво в Тбілісі поширило заяву амбасадорки США в Грузії Робін Даніґан (Robin Dunnigan), в якій йшлося про те, що грузинська сторона відмовилася брати участь у зустрічі в США з питань стратегічного партнерства та допомоги Грузії з боку США.

«Я глибоко стурбована тим, що рішення грузинського уряду, ухвалені останніми тижнями, віддалили країну від євроатлантичного майбутнього – мети, якої хоче досягти переважна більшість грузинів. На жаль, правляча партія, схоже, сповнена рішучості ухвалити закон, який, як чітко дала зрозуміти Євроунія, несумісний з прагненнями Грузії вступити до ЄУ», – зазначила амбасадорка США.

Своєю чергою, Держдепартамент США наголосив, що законопроєкт про іноаґентів та антизахідна риторика правлячої партії «Грузинська мрія» ставлять Грузію «на небезпечний шлях». «Заяви та дії грузинського уряду несумісні з демократичними цінностями, які лежать в основі членства в ЄУ та НАТО, і, таким чином, ставлять під загрозу шлях Грузії до євроатлантичної інтеграції», – йдеться у заяві. У ній наголошується, що «мета ухвалення закону – змусити замовкнути опонентів та зруйнувати активне громадянське суспільство Грузії».

Нагадаємо, що парламент Грузії у середу, першого травня, на пленарному засіданні ухвалив у другому читанні законопроєкт «Про прозорість іноземного впливу». Голосування відбувалося за відсутності депутатів від опозиції та на тлі масових акцій протесту. В остаточному третьому читанні законопроєкт буде поставлений на голосування в парламенті 17 травня.