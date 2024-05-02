799-й день війни Росії в Україні. Хроніка

11:35 Сьогодні станом на 09:30 споживання електроенергії на 1,6% вище, ніж вчора в цей же час; вчора, у середу 1 травня, добовий максимум споживання був на 1,4% більше, ніж у вівторок 30 квітня, в енергосистемі в окремі вечірні години максимального споживання зберігається дефіцит електроенергії, повідомили в Укренерго.

11:30 Завдяки сонячній погоді знижується обсяг споживання електроенергії – минулої доби він був на 4% менший, ніж попередньої, повідомили в Міненерго.

11:05 Сполучені Штати запровадили потужний санкційний пакет проти Росії: санкції проти понад 280 суб’єктів (Мінфін США – майже 200 суб’єктів, Держдеп – майже 80) спрямовані проти російського військово-промислового комплексу та програм розробки та виробництва хімічної та біологічної зброї, а також суб’єктів з юрисдикції третіх країнах, які допомагають Росії набувати ключових ресурсів для виробництва озброєння, повідомила посол України у США Оксана Маркарова:

Під дію американських санкцій, зокрема, потрапили:

• майже 60 суб’єктів з різних юрисдикцій (Азербайджан, Бельгія, КНР, Росія, Словаччина, Туреччина та ОАЄ), які забезпечують можливість отримання Росією із закордону необхідних для її ВПК технологій та обладнання; 9 фізичних та юридичних осіб з мережі поставок компонентів для підсанкційної російської компанії; 7 суб’єктів, афілійованих з китайською мережею поставок електроніки до РФ; 2 китайські компанії, які постачали продукцію російському ВПК; 10 суб’єктів з мережі закупівлі верстатів у Бельгії та Туреччині; 5 компаній з мережі закупівлі електроніки в Гонконзі, Словаччині та ОАЕ; 3 компанії із закупівельної мережі раніше санкціонованого російського автовиробника; 6 компаній, які надавали посередницькі послуги при здійсненні закупівлі Росією підсанкційної продукції за кордоном; генеральний директор підсанкційної російської транспортної компанії та 3 суб’єкти, афілійовані з ним; агент із закупівлі, що координує діяльність мережі посередників в інтересах російських військових кінцевих споживачів, а також 4 пов’язані з ним суб’єкти; турецький постачальник електроніки до РФ компанія Alpha Impex; 3 керівника раніше санкціонованих США російських компаній;

• понад 100 суб’єктів, які працюють в технологічному, оборонному, виробничому та транспортному секторах економіки РФ (зокрема, 14 компаній з оборонного та пов’язаних секторів економіки РФ, 55 компаній з виробничого сектору РФ; 44 суб’єкти з технологічного сектору економіки РФ; 3 компанії з транспортного сектору РФ);

• 2 китайські та 12 російські компанії, пов’язані з імпортом до Росії ключових компонентів виробництва вибухівки на кшталт бавовняної целюлози та нітроцелюлози;

• 3 компанії та 2 фізичні особи, які причетні до закупівлі товарів в інтересах російських військових інституцій, що в свою чергу афілійовані з програмами розвитку хімічної та біологічної зброї;

• 3 російські державні установи, які причетні до програм розвитку хімічного та біологічної зброї, та 4 компаній, які надають підтримку такій діяльності;

• 2 компанії, які беруть участь в розвитку проєктів з розширення видобутку природного газу в Росії;

• 5 компаній з різних юрисдикцій (Сінгапур, Гонконг, РФ та Туреччина), причетних до реалізації російського енергетичного проєкту Arctic LNG 2. 16 морських суден визнано як заблокована власність;

• 14 компаній, афілійованих з одним із найбільших виробників металургійного вугілля в Росії групою Sibanthracite;

• 2 компанії, пов’язані з Росатомом;

• 20 суб’єктів, афілійованих з ВПК РФ;

• 14 фізичних та юридичних осіб, пов’язаних з виробничим та технологічним секторами РФ;

• російська авіаційна компанія Побєда, яка, зокрема, причетна до закупівлі американської авіоніки в порушення правил експортного контролю;

• 4 китайські компанії, які розробляють та постачають до РФ аерокосмічне, виробниче та технологічне обладнання подвійного використання;

• 15 компаній з різних юрисдикцій (Туреччина, Малайзія та Киргизія), які постачали російським споживачам товари з переліку пріоритетної продукції, яка є критичною для російського ВПК;

• 3 посадовці російських виправних колоній ВК-2 та ВК-3, які пов’язані зі смертю опозиційного російського політика О.Навального.

11:00 Протягом минулої доби російські війська із різних видів озброєння (міномети, танки, артилерія, РСЗВ, БПЛА, тактична авіація) обстріляли 105 населених пунктів на території 10 областей України, підтверджено ураження 143 об’єктів інфраструктури. За попередньою інформацією є загиблі та поранені серед цивільного населення, кількість жертв уточнюється.

10:35 Підрозділи Головного управління розвідки Міністерства оборони України здобули докази використання російськими військовими дронів-камікадзе над ядерними реакторами тимчасово захопленої Запорізької атомної електростанції: за допомогою засобів радіоелектронної розвідки вдалося отримати відео з ворожого FPV-безпілотника. Воно містить маркування UT4D.TT, яке вказує на те, що поставку цього дрона загарбницьким військам здійснило Міністерство оборони Росії. Траєкторія польоту російського дрона-камікадзе пролягала над енергоблоками Запорізької АЕС у напрямку підконтрольних Україні Нікопольської й Марганецької громад, які зазнають постійних ворожих атак.

10:20 Через мережеві обмеження на лініях оператора системи передачі вчора застосовувалися графіки відключень у Харківській області та для промисловості – у Кривому Розі, повідомили в Міненерго. Обмеження в цих регіонах діють і сьогодні. В інших регіонах минулої доби споживачі не обмежувалися.

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

214,7% танків (з них 2,0% за минулий тиждень),

81,2% бойових броньованих машин (з них 0,8% за минулий тиждень),

270,2% автомобільної техніки (з них 4,0% за минулий тиждень),

390,8% артилерійських систем (з них 5,7% за минулий тиждень),

94,4% РСЗВ (з них 0,4% за минулий тиждень),

55,5% засобів ППО (з них 0,9% за минулий тиждень),

28,0% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

36,5% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:40 Під час обстрілу Одеси балістичними ракетами вчора пізно ввечері одна з ракет влучила у сортувальне депо і відділення "Нової пошти", серед співробітників "Нової пошти" загиблих і постраждалих немає, загалом в Одесі постраждало 15 людей.

"Нова пошта" заявила, що клієнтам у повному обсязі компенсують оціночну вартість усіх посилок, які були знищені внаслідок удару.

09:30 Станом на 07:00 у Чорному морі, як і вчора, немає російських кораблів на бойовому чергуванні, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:20 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• За повідомленнями, російські військові перекидають частини 76-ї та 7-ї повітряно-десантних дивізій із Запорізької області в напрямку східної України, ймовірно, для посилення та інтенсифікації поточних наступальних операцій, щоб скористатися поточним вікном вразливості до того, як американська військова допомога почне надходити до лінії фронту в повному обсязі.

• У ніч з 30 квітня на 1 травня українські війська вдруге менш ніж за місяць завдали удару по нафтопереробному заводу в Рязанській області.

• Російські державні ЗМІ посилюють антизахідну риторику колишнього прем'єр-міністра Грузії та засновника партії «Грузинська мрія» Бідзіни Іванішвілі і негативно зображують грузинів, які протестують проти грузинського законопроекту про «іноземних агентів», ймовірно, намагаючись дестабілізувати і розділити Грузію.

• Організація Об'єднаних Націй і західні організації продовжують демонструвати, як Північна Корея і Китайська Народна Республіка прямо і опосередковано допомагають Росії у військових діях.

• Російські інсайдерські джерела припускають, що кримінальне розслідування проти заступника міністра оборони Росії Тимура Іванова може також стосуватися іншого заступника міністра оборони, Рустама Цалікова.

• Агентство Bloomberg повідомило, що чотири російські нафтові танкери, які потрапили під санкції, змінили свої назви і плавають під новими прапорами.

• Російська влада продовжує вербувати засуджених злочинців для участі у бойових діях в Україні.

09:05 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів і обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ: