Парламент Грузії ухвалив закон про іноаґентів у другому читанні.

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі раніше пообіцяла накласти вето у разі ухвалення закону.

Грузинський парламент ухвалив у другому читанні законопроєкт «Про прозорість іноземного впливу», який гостро розкритикувала опозиція. Під час засідання парламенту в Тбілісі проходив черговий мітинг протесту проти цього закону, дійшло до жорстких сутичок з поліцією.

За законопроєкт, як і за попереднього читання, проголосували 83 депутати зі 150. Це всі депутати керівної партії «Грузинська мрія» та коаліційного партнера – партії «Влада народу». Опозиція знову проіґнорувала участь у голосуванні. По це повідомив грузинський інформаційний портал Apsny. Третє читання попередньо заплановане на 17 травня.

Незадовго до цього прем'єр-міністр країни Іраклій Кобахідзе заявив, що правляча партія країни ухвалить закон про іноземних агентів, незважаючи на суспільні заворушення.

Напередодні, 30 квітня, біля будівлі парламенту в Тбілісі відбулася чергова акція протесту. Мітингувальників розігнали співробітники поліції. Поліціянти застосовував проти демонстрантів ґумові кулі, сльозогінний газ та водомети. У відповідь мітингувальники закидали силовиків пляшками та вступали у бійки.

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі раніше пообіцяла накласти вето на закон у разі його ухвалення. Противники законопроєкту називають його калькою з російського закону про іноземних аґентів. Документ розкритикували у США та Євроунії. У Європарламенті запропонували позбавити Грузію статусу кандидата на вступ до ЄУ, якщо документ буде ухвалено.