798-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:45 Нині станом на 09:30 споживання електроенергії тримається на тому ж рівні, що і в цей же час вчора 30 квітня, повідомили в Укренерго. Хоча вчора добовий максимум споживання був на 1,2% нижчим, ніж у понеділок, в енергосистемі в окремі вечірні години максимального споживання зберігається дефіцит електроенергії.

10:25 Через мережеві обмеження на лініях оператора системи передачі вчора далі застосовувалися графіки відключень у Харківській області та для промисловості – у Кривому Розі, повідомили в Міненерго. Обмеження в цих регіонах діють і сьогодні. В інших регіонах минулої доби споживачі не обмежувалися.

10:20 Минулої доби потреби споживачів електроенергією покривалися власною генерацією та комерційним імпортом. Аварійна допомога не залучалася.

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

214,0% танків (з них 1,9% за минулий тиждень),

80,9% бойових броньованих машин (з них 0,7% за минулий тиждень),

268,9% автомобільної техніки (з них 4,2% за минулий тиждень),

389,8% артилерійських систем (з них 6,6% за минулий тиждень),

94,4% РСЗВ (з них 0,4% за минулий тиждень),

55,2% засобів ППО (з них 0,6% за минулий тиждень),

28,0% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

36,5% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:40 Вночі безпілотники Головного управління розвідки Міноборони атакували Рязанський нафтопереробний завод у Росії, спричинивши пожежу, повідомили джерела в ГУР.

09:35 Служба безпеки України проводить обшуки в митрополита УПЦ МП Запорізького та Мелітопольського Луки (Андрій Коваленко), повідомили джерела в СБУ.

09:25 Внаслідок ракетної атаки вночі в Одесі загинули щонайменше три людини, ще троє дістали поранення, є пошкодження цивільної інфраструктури, повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

09:15 Станом на 07:00 у Чорному морі, як і вчора, немає російських кораблів на бойовому чергуванні, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:10 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Вперше за кілька днів 30 квітня російські війська не здійснили жодних підтверджених просувань в районі Авдіївки, тоді як українські джерела повідомили, що російські війська здійснили дещо більшу кількість атак у напрямку Бахмут–Часів Яр, ніж біля Авдіївки.

• Російські війська можуть вирішити наступати зі своїх позицій на північ від Авдіївки в напрямку Торецька, щоб підтримати російські наступальні операції в районі Часів Яру, що, ймовірно, вимагатиме від російських військ тактичної паузи для концентрації сил для такого наступу.

• Російські джерела стверджують, що в ніч з 29 на 30 квітня українські війська завдали удару по цілях в окупованому Криму зенітно-ракетними комплексами MGM-140 ATACMS малої дальності.

• Міністр закордонних справ Таджикистану Сироджиддін Мухріддін висловив обурення поводженням російської влади з мігрантами з Центральної Азії, зокрема з громадянами Таджикистану, зазначивши, що посилення контролю за мігрантами, які проживають в Росії і в'їжджають до неї після теракту в «Крокус Сіті Холі» 22 березня, продовжує напружувати таджицько-російські відносини.

• Колишній прем'єр-міністр Грузії та засновник політичної партії «Грузинська мрія» Бідзіна Іванішвілі повторив низку типових інформаційних наративів Кремля під час свого першого публічного виступу після оголошення про повернення в грузинську публічну політику в грудні 2023 року.

• Міністерство оборони Росії повідомило 30 квітня, що російський віце-прем'єр-міністр і міністр промисловості і торгівлі Мантуров і перший заступник міністра оборони Цаліков оглянули полігон для випробування безпілотників у невстановленому районі окупованої України.

• У розслідуванні російського опозиційного видання «Важные истории» йдеться про причетність призначеної Кремлем уповноваженої з прав дитини Львової-Бєлової та її сестри до депортації дорослих українців з особливими потребами до Росії.

09:05 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів і обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ: