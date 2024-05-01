798-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:45 Нині станом на 09:30 споживання електроенергії тримається на тому ж рівні, що і в цей же час вчора 30 квітня, повідомили в Укренерго. Хоча вчора добовий максимум споживання був на 1,2% нижчим, ніж у понеділок, в енергосистемі в окремі вечірні години максимального споживання зберігається дефіцит електроенергії.
10:25 Через мережеві обмеження на лініях оператора системи передачі вчора далі застосовувалися графіки відключень у Харківській області та для промисловості – у Кривому Розі, повідомили в Міненерго. Обмеження в цих регіонах діють і сьогодні. В інших регіонах минулої доби споживачі не обмежувалися.
10:20 Минулої доби потреби споживачів електроенергією покривалися власною генерацією та комерційним імпортом. Аварійна допомога не залучалася.
10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:
Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:
214,0% танків (з них 1,9% за минулий тиждень),
80,9% бойових броньованих машин (з них 0,7% за минулий тиждень),
268,9% автомобільної техніки (з них 4,2% за минулий тиждень),
389,8% артилерійських систем (з них 6,6% за минулий тиждень),
94,4% РСЗВ (з них 0,4% за минулий тиждень),
55,2% засобів ППО (з них 0,6% за минулий тиждень),
28,0% літаків (з них 0% за минулий тиждень),
36,5% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).
09:40 Вночі безпілотники Головного управління розвідки Міноборони атакували Рязанський нафтопереробний завод у Росії, спричинивши пожежу, повідомили джерела в ГУР.
09:35 Служба безпеки України проводить обшуки в митрополита УПЦ МП Запорізького та Мелітопольського Луки (Андрій Коваленко), повідомили джерела в СБУ.
09:25 Внаслідок ракетної атаки вночі в Одесі загинули щонайменше три людини, ще троє дістали поранення, є пошкодження цивільної інфраструктури, повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.
09:15 Станом на 07:00 у Чорному морі, як і вчора, немає російських кораблів на бойовому чергуванні, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.
09:10 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:
• Вперше за кілька днів 30 квітня російські війська не здійснили жодних підтверджених просувань в районі Авдіївки, тоді як українські джерела повідомили, що російські війська здійснили дещо більшу кількість атак у напрямку Бахмут–Часів Яр, ніж біля Авдіївки.
• Російські війська можуть вирішити наступати зі своїх позицій на північ від Авдіївки в напрямку Торецька, щоб підтримати російські наступальні операції в районі Часів Яру, що, ймовірно, вимагатиме від російських військ тактичної паузи для концентрації сил для такого наступу.
• Російські джерела стверджують, що в ніч з 29 на 30 квітня українські війська завдали удару по цілях в окупованому Криму зенітно-ракетними комплексами MGM-140 ATACMS малої дальності.
• Міністр закордонних справ Таджикистану Сироджиддін Мухріддін висловив обурення поводженням російської влади з мігрантами з Центральної Азії, зокрема з громадянами Таджикистану, зазначивши, що посилення контролю за мігрантами, які проживають в Росії і в'їжджають до неї після теракту в «Крокус Сіті Холі» 22 березня, продовжує напружувати таджицько-російські відносини.
• Колишній прем'єр-міністр Грузії та засновник політичної партії «Грузинська мрія» Бідзіна Іванішвілі повторив низку типових інформаційних наративів Кремля під час свого першого публічного виступу після оголошення про повернення в грузинську публічну політику в грудні 2023 року.
• Міністерство оборони Росії повідомило 30 квітня, що російський віце-прем'єр-міністр і міністр промисловості і торгівлі Мантуров і перший заступник міністра оборони Цаліков оглянули полігон для випробування безпілотників у невстановленому районі окупованої України.
• У розслідуванні російського опозиційного видання «Важные истории» йдеться про причетність призначеної Кремлем уповноваженої з прав дитини Львової-Бєлової та її сестри до депортації дорослих українців з особливими потребами до Росії.
09:05 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):
08:55 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів і обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):
08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ:
01.05.2024
Протягом минулої доби відбулося 122 бойових зіткнення.
Загалом, ворог завдав 8 ракетних та 61 авіаційний удар, здійснив 129 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали об’єкти цивільної інфраструктури.
Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Водолаги, Ямне Сумської області; Веселе, Харків, Вовчанськ, Синьківка, Петропавлівка, Подоли Харківської області; Серебрянське лісництво, Білогорівка Луганської області; Ямполівка, Сіверськ, Верхньокам’янське, Часів Яр, Новобахмутівка, Прогрес, Нетайлове, Желанне Перше, Невельське, Євгенівка, Парасковіївка, Костянтинівка, Водяне, Урожайне, Старомайорське, Сторожеве, Велика Новосілка, Новий Комар Донецької області; Мала Токмачка Запорізької області; Миколаївка, Тягинка, Янтарне Херсонської області.
Під артилерійським вогнем були понад 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.
На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.
На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки.
На Куп’янському напрямку нашими воїнами відбито 6 атак в районах населених пунктів Берестове, східніше Копанки Харківської області; Стельмахівка Луганської області.
На Лиманському напрямку відбито 21 атаку, здійснену противником в районах Новоєгорівки, Греківки, Макіївки, Невського та Серебрянського лісництва на Луганщині та Тернів Донецької області.
На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 33 атаки в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Роздолівка, Спірне, Новий, Кліщіївка, Андріївка, та Часів Яр Донецької області.
На Авдіївському напрямку, нашими захисниками відбито 33 атаки в районах населених пунктів Архангельське, Керамік, Сокіл, Уманське, Семенівка, Яснобродівка та Нетайлове Донецької області.
На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Георгіївка, Парасковіївка та Урожайне Донецької області, де ворог 18 разів намагався прорвати оборону наших військ.
На Оріхівському напрямку ворог 5 разів атакував позиції наших захисників в районах Старомайорського Донецької області; Роботиного та південно-західніше Білогір’я Запорізької області.
На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом минулої доби, здійснив 2 безуспішні атаки на позиції наших військ.
Водночас, наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення.
Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 12 районах зосередження особового складу противника. Також, вночі, силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 2 розвідувальних БпЛА противника.
Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 району зосередження особового складу та 1 зенітно-ракетному комплексу противника.