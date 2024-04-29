797-й день війни Росії в Україні. Хроніка

08:30 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

214,0% танків (з них 1,9% за минулий тиждень),

80,9% бойових броньованих машин (з них 0,7% за минулий тиждень),

268,9% автомобільної техніки (з них 4,2% за минулий тиждень),

389,8% артилерійських систем (з них 6,6% за минулий тиждень),

94,4% РСЗВ (з них 0,4% за минулий тиждень),

55,2% засобів ППО (з них 0,6% за минулий тиждень),

28,0% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

36,5% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

08:20 Оцінка ситуації на фронті станом на кінець минулої доби від OSINT-групи DeepState:

• Білоруський, Сіверський та Білгородський відтинки — ворог активізувався на кордоні із Сумщиною, але несе лише втрати.

• Старобільський відтинок — тривають активні штурмові дії ворога у Кислівці, вводяться резерви, але успіхи противника явно не відповідають заявленим очікуванням.

• Бахмутський відтинок — ворог продовжує атакувати в районі Часового Яру, Іванівського та Кліщіївки — успіху не мав.

• Донецький відтинок — росіяни атакують в бік Новоолександрівки, мають успіхи. Крім того, ворог проводить штурмові дії у Кераміку, мають частковий успіх. Атаки в напрямку Новопокровського було відбито. Тривають зіткнення південніше Первомайського. Противник просунувся на східних околицях Красногорівки. Були спроби ворога покращити тактичне положення біля Парасковіївки, але вона успіху не мала, традиційно рівень показує 79 ОДШБр. Так само як і атака з Солодкого в бік Водяного, ворога було відкинуто назад бійцями 72 ОМБр.

• Запорізький відтинок — тривають бої в Роботиному, село все більше перетворюється у одну велику сіру зону.

• Таврійський відтинок — ситуація на острові Нестрига загострилася після вчорашнього повідомлення Головнокомандувача про звільнення. Той, хто доповів нагору про успіхи в тому районі, наробив біди, так як операція не була завершена і вже зранку почалися масові обстріли острову та спроби десанту зайняти його частину.

Найважча ситуація залишається в районі Очеретиного, де росіяни намагаються розвинути свій успіх. Останнім часом думка була, що ворог сконцентрується на убезпеченні лівого флангу та спробує оточити підрозділи Сил Оборони за Бердичами. Натомість спостерігаємо, що удари йдуть в напрямку Костянтинівської траси.

08:15 Станом на 07:00 у Чорному морі, як і вчора, немає російських кораблів на бойовому чергуванні, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

08:10 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Російські війська отримали додаткові незначні тактичні переваги на північний захід і південний захід від Авдіївки станом на 29 квітня, але за останню добу не досягли значних успіхів на Авдіївському напрямку.

• Російські війська мають можливість обирати між кількома тактичними напрямками для майбутніх наступальних дій поблизу Авдіївки, але залишається незрозумілим, де вони зосередять свої зусилля в найближчому майбутньому.

• Розслідування як українських інформаційних агентств, так і російських опозиційних видань свідчать про те, що Росія відмовляє законним опікунам примусово депортованих та усиновлених українських дітей у можливості репатріювати цих дітей, що додатково підриває твердження Кремля про те, що депортація та усиновлення українських дітей є необхідним гуманітарним заходом.

• Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час несподіваного візиту до Києва 29 квітня заявив, що західні союзники України повинні надати довгострокову, передбачувану військову допомогу Україні і дати зрозуміти Кремлю, що Росія не може «перечекати» західну підтримку України.

• Кремль проводить гібридну кампанію, безпосередньо спрямовану проти країн НАТО, в тому числі за допомогою глушіння GPS і диверсій військової логістики на території країн-членів НАТО.

• Нещодавно Telegram тимчасово заблокував чат-ботів, призначених для сприяння передачі цивільних повідомлень про російську військову активність офіційним українським каналам, в тому числі деяким каналам українських спецслужб.

• Українські посадовці продовжують повідомляти, що російська влада примушує українців на окупованій території України вступати до лав російської армії.

08:05 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:55 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів і обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ: