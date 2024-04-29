796-й день війни Росії в Україні. Хроніка

14:55 Найбільші західні банки, які досі працюють в Росії, сплатили Кремлю понад 800 мільйонів євро податків минулого року, пише Financial Times. Сім найбільших європейських банків з активами в Росії - Raiffeisen Bank International, UniCredit, ING, Commerzbank, Deutsche Bank, Intesa Sanpaolo та OTP - повідомили про сукупний прибуток у понад 3 млрд євро у 2023 році. Як зазначається, податки, сплачені європейськими банками, еквівалентні приблизно 0,4 відсотка всіх очікуваних неенергетичних доходів російського бюджету на 2024 рік.

14:20 Зміна чисельності Державної прикордонної служби України на 15 тисяч осіб зумовлене формуванням нових підрозділів у складі ДПСУ та зміною стратегії охорони кордону, пояснив речник ДПСУ полковник Андрій Демченко.

14:00 Щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

• За даними Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні, у березні 2024 року вбито або поранено 604 цивільні особи, що на 20% більше, ніж у попередньому місяці. Ці смерті пов'язані з ракетними та авіаційними ударами по всій території України та збільшенням кількості обстрілів на лінії фронту. У доповіді підкреслюється збільшення кількості скоординованих ударів по об'єктах критичної інфраструктури України, внаслідок яких було зруйновано або пошкоджено 20 об'єктів. • Повідомляється про 57 загиблих дітей, що вдвічі більше, ніж у попередньому місяці, і це безпосередньо пов'язано із застосуванням Росією авіаційних боєприпасів. Загалом з 24 лютого 2022 року в Україні (включно з підконтрольними та непідконтрольними Україні територіями) налічується 31 366 жертв серед цивільного населення: 10 810 загиблих та 20 556 поранених. Ці цифри підкреслюють величезну ціну людських життів, спричинену незаконним вторгненням Росії в Україну.

13:45 Слідство в Чехії підтвердило, що вибухи на складах зброї в селі Врбетиці у 2014 році влаштували співробітники російської військової розвідки (ГРУ), повідомляє Radio Prague International.

13:15 У Міністерстві юстиції попередили, що шахраї викрадають акаунти WhatsApp, використовуючи фальшиві петиції про присвоєння звання Героя України загиблим захисникам:

"Зловмисники розсилають повідомлення в WhatsApp, закликаючи проголосувати за електронну петицію про присвоєння звання "Герой України" посмертно військовослужбовцям ЗСУ. Повідомлення містять посилання на фейковий сайт, який імітує офіційну вебсторінку "Електронних петицій". Згідно з алгоритмом дій шахраїв, користувач переходить за посиланням у повідомленні, де на фейковому сайті пропонується ввести номер телефону та отримати код, після введення коду зловмисники отримують доступ до акаунту WhatsApp. В результаті зловмисники можуть читати повідомлення, бачити фото та відео, а також надсилати повідомлення від імені користувача".

13:00 Постійне представництво України при Раді Європи передало генеральному секретарю РЄ оновлену інформацію щодо відступу від зобов'язань, узятих відповідно до Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, у зв'язку з воєнним станом. Зокрема йдеться про кілька статей Конвенції, яка робить подібні відступи легальними на основі статті 15 – "Відступ від зобов'язань під час надзвичайної ситуації, під час війни або іншої суспільної небезпеки, яка загрожує життю нації". Обмеження, про які поінформувала Україна, стосуються статті 16 "Про обмеження політичної діяльності іноземців", статті 9 "Про свободу думки, совісті та релігії", а також 13 статті "Щодо права на ефективний засіб правового захисту".

12:35 Всі пункти пропуску на кордоні з Польщею наразі розблоковано, повідомили у Державній прикордонній службі України: у пункті пропуску на польському кордоні "Гребенне – Рава-Руська" відновлено рух вантажівок, однак на в'їзд у Польщу не пропускатимуть транспортні засоби, які перевозять зернові культури, але вантаж із зерном може прямувати територією Польщі в режимі транзиту.

12:30 Сьогодні станом на 10:30 споживання електроенергії на 12% нижче, ніж у цей же час в попередній робочий день – п’ятницю, 26 квітня, але в енергосистемі в окремі години максимального споживання зберігається дефіцит електроенергії, повідомили в Укренерго. Вчора, у неділю 28 квітня, добовий максимум споживання був на 6,2% нижчим, ніж в попередню неділю, 21 квітня.

12:20 Поразка України у війні з Росією або навіть патова ситуація обійдеться Заходу в трильйони доларів, оскільки призведе до нової холодної війни, попередив колишній міністр збройних сил Британії Джеймс Гіппі. Тому знадобляться додаткові пакети допомоги, подібні до тих, які було презентовано цього тижня, щоб Україна виграла битву за "безпеку в усьому європейсько-атлантичному регіоні", оскільки пакет допомоги від США не зможе "негайно змінити баланс, дозволяючи українцям перейти до фінального наступу, що принесе швидку та повну перемогу":

"Я очікую, що завдяки цьому величезному припливу підтримки з боку Заходу ми побачимо стабілізацію ліній фронту. І хоча бойові дії будуть запеклими, я не очікую, що цього року буде звільнено значні обсяги територій. Українські бригади необхідно навчити складного маневру, який синхронізує їхній рух з артилерійським вогнем, підтримкою з повітря і всім іншим, що може бути кинуто на росіян".

12:00 Вчорашній щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

• Марш "безсмертний полк" у Росії, який мав відбутися 9 травня 2024 року, скасовано. Під час маршу члени сімей зазвичай виставляли фотографії померлих ветеранів Другої світової війни, пов'язані з "днем перемоги". Замість цього портрети можна буде вивішувати в автомобілях і громадських місцях з 1 по 11 травня. • За повідомленням Meduza, з міркувань безпеки паради до "дня перемоги" також були скасовані в п'яти російських регіонах. Це Брянськ, Псков, Рязань, Курськ і Бєлгород. Всі перераховані регіони розташовані на заході Росії і тому, ймовірно, є вразливими до ударів українських безпілотних літальних апаратів. Напередодні торішнього параду до "дня перемоги" відбулася атака БПЛА на Кремль. • Вже другий рік поспіль з міркувань безпеки скасовують марш "безсмертний полк" і скорочують паради "перемоги". Цього року інавгурація президента Путіна, що відбудеться 7 травня, передує "дню перемоги". Потенціал протестів і невдоволення війною в Україні, ймовірно, також вплинули на розрахунки російського керівництва.

11:25 Через мережеві обмеження на лініях оператора системи передачі вчора далі застосовувалися графіки відключень у Харківській області та для промисловості – у Кривому Розі, повідомили в Міненерго. Обмеження в цих регіонах діють і сьогодні. В інших регіонах минулої доби споживачів не обмежували.

11:20 Вчора вдень Україна на запит Польщі надала енергосистемі сусідньої країни екстрену допомогу, прийнявши надлишки електроенергії загальним обсягом 600 МВт·год. Після проходження пікових годин Україна на запит Польщі надавала аварійну допомогу польській енергосистемі загальним обсягом 600 МВт·год.

11:00 Протягом минулої доби російські війська із різних видів озброєння (міномети, танки, артилерія, РСЗВ, БПЛА, тактична авіація) обстріляли 114 населених пунктів на території 9 областей України, підтверджено ураження 51 об’єкта інфраструктури. За попередньою інформацією, є загиблі та поранені серед цивільного населення, кількість жертв уточнюється.

10:40 Війна в Україні триватиме принаймні до завершення виборів у Сполучених Штатах Америки, вважає верховний представник Європейського Союзу із закордонних справ Жозеп Боррель.

10:30 США придбали у Казахстану 81 бойовий літак радянських часів, пише Kyiv Post. Казахстан, який оновлює свій авіапарк, продав на аукціоні 117 винищувачів і бомбардувальників радянських часів, у тому числі перехоплювачі МіГ-31, винищувачі-бомбардувальники МіГ-27, винищувачі МіГ-29 і бомбардувальники Су-24 1970-х і 1980-х років. Оголошена вартість продажу становила 2,26 мільйона доларів. Мотив США залишається нерозкритим, але йдеться про можливість їх потенційного використання в Україні, де подібні літаки є на озброєнні. Продаж здійснювався через офшори.

10:10 Месенджер "Телеграм" відновив роботу офіційних українських ботів, які допомагали повідомляти про пересування окупантів, повідомив Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки. Йдеться про боти Головного управління розвідки та Служби безпеки, а також про бот Мінцифри "єВорог".

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

213,3% танків (з них 1,3% за минулий тиждень),

80,7% бойових броньованих машин (з них 0,5% за минулий тиждень),

268,3% автомобільної техніки (з них 4,4% за минулий тиждень),

388,9% артилерійських систем (з них 7,1% за минулий тиждень),

94,3% РСЗВ (з них 0,4% за минулий тиждень),

55,1% засобів ППО (з них 0,6% за минулий тиждень),

28,0% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

36,5% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:30 Головне управлінні розвідки Міноборони України повідомило, що платформа Telegram заблокувала низку офіційних ботів, у тому числі й чат-бот української розвідки:

"Керівництво платформи Telegram необґрунтовано заблокувало низку офіційних ботів, які протидіяли військовій агресії росії проти України, в тому числі заблоковано «Головний бот розвідки». Це відбулось всупереч правил та публічних заяв, які керівництво Telegram публічно декларувало. Незважаючи на блокування нашого боту – ваші персональні дані в безпеці! Втім, попереджаємо, що ворог створює боти зі схожими назвами. Не надсилайте на них жодних персональних даних".

09:25 Станом на 07:00 у Чорному морі, як і вчора, немає російських кораблів на бойовому чергуванні, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:20 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Нещодавні успіхи російських військ на північний захід від Авдіївки змусили українські війська відійти з інших обмежених тактичних позицій уздовж лінії фронту на захід від Авдіївки, хоча ці відходи поки що не сприяли швидкому досягненню російських тактичних успіхів. Російські війська, як і раніше, навряд чи зможуть досягти глибшого оперативно значущого проникнення в цьому районі в найближчій перспективі.

• Подальша стабілізація російських позицій на північний захід від Авдіївки ставить російське командування перед вибором: продовжувати просуватися на захід до своєї оперативної мети в Покровську або ж спробувати просунутися на північ, щоб провести можливі додаткові наступальні операції разом з російськими силами навколо Часова Яру.

• Сирський зазначив, що загроза можливої майбутньої російської наступальної операції проти Харкова змушує Україну виділяти додаткові сили і засоби для оборони міста, хоча ISW продовжує вважати, що у російських військ недостатньо сил, необхідних для захоплення міста.

• Українська 47-ма механізована бригада спростувала нещодавнє повідомлення про те, що українські війська відвели танки M1A1 Abrams, надані США, з лінії фронту.

• Нещодавні зусилля Росії щодо посилення контролю над мігрантами, які перебувають у Росії та в'їжджають до неї, після теракту в Крокус Сіті Холі 22 березня, схоже, призвели до загострення відносин між Росією і Таджикистаном.

• За останні кілька днів російська влада заарештувала кількох російських журналістів, які працювали на західні видання в Росії, ймовірно, в рамках поточних зусиль, спрямованих на обмеження можливостей західних і незалежних російських ЗМІ достовірно висвітлювати події в Росії.

• Державний міністр збройних сил Великої Британії Лео Докерті заявив 27 квітня, що за оцінками Великої Британії, з початку повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року російські війська втратили 450 тисяч убитими і пораненими.

09:05 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів і обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ: