794-й день війни Росії в Україні. Хроніка

15:30 Розвідка США вважає, що Путін не наказував убити Навального, пише Wall Street Journal з посиланням на джерела. Як зазначається, оцінка США ґрунтувалася на різноманітній інформації, включно з деякими секретними даними розвідки, та аналізі публічних фактів – зокрема час смерті Навального і той факт, що смерть опозиціонера затьмарила "вибори" Путіна. Втім, як додає видання, Вашингтон не звільнив російського лідера від загальної відповідальності за смерть Навального.

14:55 Одна з російських ракет впала за 15 км від польського кордону, заявив прем’єр Польщі Дональд Туск.

"У Львівській області сьогодні впали десятки бомб і ракет. Однак з них за 15 кілометрів від нашого кордону. У цей час Моравецький виробляє спільну антиєвропейську стратегію з пропутінськими ультраправими політиками в Будапешті. Дурість? Зрада? Чи і те, і інше?"

14:20 Японія приєдналась до Міжнародної коаліції з повернення українських дітей, повідомив керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак. За його словами, наразі коаліція включає в себе всі країни G7 і загалом 36 країн.

13:45 В грудні 2023 року президент Володимир Зеленський пояснив спікерові Палати представників США Майку Джонсону, що Україна зможе протистояти новому натиску російських ракет і безпілотників до березня або квітня, після чого не залишиться зброї, пише Politico. Після цієї розмови Джонсон доручив своєму помічнику з національної безпеки Джону Годжес підготувати законопроєкт про допомогу Україні, щоб до квітня заручитися більшістю в Палаті. представників.

13:00 Російські війська вдарили по інфраструктурному об'єкту в Дніпровському районі, спричинивши пожежу, повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

12:55 Наразі дві третини сіл Очеретиного та Соловйового на Донеччині перебуває під контролем Сил оборони України, заявив речник ОСУВ «Хортиця» Назар Волошин,

"Щоб мати змогу прорвати нашу оборону на напрямку Новобахмутівка – Очеретине, Російська Федерація там ввела додаткові резерви – 55-ту мотострілецьку бригаду ЗС РФ. Наразі дві треті селища Очеретине під нашим контролем. Частина населеного пункту, в яку прорвався ворог, перебуває під нашим вогневим контролем. Противника блоковано, і вживаються заходи для вибиття його звідти. Там тривають важкі бої, але ситуація контрольована. У Соловйовому ситуація така ж – приблизно дві треті населеного пункту під контролем ЗСУ, а частина населеного пункту, в яку прорвався противник, перебуває під нашим вогневим контролем. Там наразі також тривають важкі бої."

12:00 Дрони СБУ вночі атакували об'єкти в Краснодарському краї Росії: ректифікаційні та атмосферні колони Ільського та Слов’янського НПЗ, а з підтримкою Сил оборони – військовий аеродром «Кущевск», де розміщувалися десятки військових літаків, РЛС та засоби РЕБ, повідомили джерела у правоохоронних органах. Після влучань на аеродромі та НПЗ почалися пожежі та евакуація персоналу. Ільський та Слов’янський НПЗ вже атакували раніше: відповідно 9 лютого та 17 березня 2024 року.

11:40 Протягом минулої доби російські війська з різних видів озброєння (міномети, танки, артилерія, РСЗВ, БПЛА, тактична авіація) обстріляли 129 населених пунктів на території 12 областей України, підтверджено ураження 106 об’єктів інфраструктури. За попередньою інформацією, є загиблі та поранені серед цивільного населення, кількість жертв уточнюється.

11:15 Сьогодні вночі росіяни завдали нового ракетного удару по об'єктах енергетичної інфраструктури. Постраждали об’єкти енергосистеми в Івано-Франківській, Львівській та Дніпропетровській областях, повідомили в Укренерго. Через наслідки відключена дією захисту магістральна повітряна лінія «Укренерго» в західному регіоні.

11:00 Завдяки поєднанню сонячної погоди та вихідних днів споживання електроенергії нині станом на 09:15 знизилось на 23% у порівнянні з учорашнім показником, повідомили в Укренерго. Але попри відчутне зниження споживання, в енергосистемі сьогодні в окремі години зберігається дефіцит електроенергії.

10:55 Через мережеві обмеження на лініях оператора системи передачі вчора застосовувалися графіки відключень у Харківській області та для промисловості – у Кривому Розі. Обмеження в цих регіонах діють і сьогодні. В інших регіонах минулої доби споживачі не обмежувалися.

10:50 Минулої доби потреби споживачів покривалися власною генерацією, комерційним імпортом та аварійною допомогою з Польщі, Словаччини та Румунії, а також на запит Польщі Україна в екстреному порядку отримувала надлишки електроенергії з енергосистеми цієї країни. Сумарний обсяг екстреного постачання становив менше 1% від добового споживання електроенергії.

10:45 Росіяни атакували об’єкт газової інфраструктури у західній області, повідомили в Міненерго.

10:40 Вранці над Дніпропетровською областю сили ППО знищили 13 ракет – у Дніпровському, Криворізькому і Павлоградському районах, але все ж у Дніпровському та Криворізькому районах пошкоджено енергетичні об'єкти, поранено людину, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

10:25 Російські війська вранці знову атакували об'єкти газової інфраструктури "Нафтогазу". На щастя, ніхто не постраждав, атака не позначиться на наданні послуг українським споживачам і клієнтам групи.

10:15 Сьогодні вночі росіяни лиш втретє за більш ніж пів року застосували підводні носії «Калібрів», бо виводити надводні у Чорне море вони не наважуються, повідомив в ефірі телемарафону начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня Дмитро Плетенчук, коментуючи нічну атаку росіян. Наразі ці два підводні човни знаходяться недалеко від пункту базування Новоросійськ і, найімовірніше, будуть заходити у пункти базування. Більше кораблів у морі немає.

10:10 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

212,8% танків (з них 1,1% за минулий тиждень),

80,5% бойових броньованих машин (з них 0,4% за минулий тиждень),

266,8% автомобільної техніки (з них 3,9% за минулий тиждень),

385,3% артилерійських систем (з них 6,0% за минулий тиждень),

94,1% РСЗВ (з них 0,3% за минулий тиждень),

54,9% засобів ППО (з них 0,6% за минулий тиждень),

28,0% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

36,5% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

10:05 Під час нічної масованої атаки енергетичної інфраструктури росіяни обстріляли чотири теплові електростанції "ДТЕК", є постраждалі, серйозно пошкоджено обладнання підприємств. Від початку повномасштабного вторгнення теплоелектростанції "ДТЕК" російські війська обстріляли понад 170 разів.

10:00 Росіяни вночі атакували енергетичну інфраструктуру України, зокрема атаковано об'єкти у Дніпропетровській, Івано-Франківській та Львівській областях, повідомили в Міністерстві енергетики України. Є пошкодження обладнання.

09:55 Внаслідок російського обстрілу в Івано-Франківській області виникла пожежа на площі понад 200 кв. м, яку оперативно ліквідували, постраждалих немає, повідомили в ДСНС України.

09:50 Під час повітряної тривоги, яка тривала на Львівщині з 03:58 по 06:02, росіяни атакували область крилатими ракетами різного класу та аеробалістичними ракетами «Кинджал», повідомив голова ОВА Максим Козицький. Три крилаті ракети воїни ПвК «Захід» збили, але є і влучання: на двох обʼєктах критичної енергетичної інфраструктури у Стрийському та Червоноградському районах почалися пожежі, які підрозділи ДСНС оперативно загасили. Є руйнування. Жертв, постраждалих, руйнувань житлової інфраструктури станом на цю годину на Львівщині немає.

09:45 Вночі російські війська завдали комбінованого удару по Україні ракетами різних типів. Всього ворог застосував 34 ракети повітряного, наземного та морського базування:

- 9 крилатих ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС (район пусків Саратовська обл. РФ);

- 9 керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69 (із повітряного простору Бєлгородської обл. РФ та з акваторії Азовського моря);

- 2 зенітні керовані ракети С-300 (із району Бєлгородської обл. РФ)

- 2 крилаті ракети «Іскандер-К» (із Криму);

- 4 аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал» із літаків МіГ-31К (пуски з повітряного простору Рязанської і Тамбовської обл. РФ);

- 8 крилатих ракет «Калібр» із акваторії Чорного моря.

В результаті протиповітряного бою знищено 21 повітряну ціль:

- 6 крилатих ракет Х-101/Х-555 (67%);

- 8 керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69 (89%);

- 1 крилату ракету «Іскандер-К» (50%);

- 6 крилатих ракет «Калібр» (75%).

09:35 Станом на 07:00 у Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 2 російські кораблі, які носіями крилатих ракет "Калібр", загальний залп становить до 8 ракет, попередили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:20 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Західні ЗМІ продовжують повідомляти, що окремі американські чиновники відновили обговорення ідеї «заморозити лінії розмежування» там, де вони є, оскільки останній пакет американської військової допомоги Україні може виявитися недостатнім для того, щоб Україна повернула собі всю свою територію. Прихильники нинішнього пакета не стверджують, що він дозволить Україні звільнити всю окуповану територію, а обговорення можливих кінцевих станів війни є дуже передчасним, оскільки президент Джо Байден підписав закон, що санкціонує новий пакет, лише два дні тому.

• Останніми днями різко зросла кількість публічних зустрічей між офіційними особами з Росії, Білорусі, Китайської Народної Республіки, Ірану та Північної Кореї: з 22 по 26 квітня відбулося щонайменше 10 двосторонніх зустрічей на високому рівні, що підкреслює поглиблення багатостороннього партнерства, яке ці держави вибудовують для протистояння Заходу.

• Офіційні особи КНР на тлі зустрічей між офіційними особами КНР та Державним секретарем США Ентоні Блінкеном 26 квітня заявили, що НАТО несе відповідальність за повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

• Західні партнери України продовжують надавати Україні негайну та довгострокову військову допомогу, зокрема у сфері протиповітряної оборони.

• Як повідомляється, українські військові відвели танки M1A1 Abrams, надані США, з лінії фронту – частково через поширену загрозу російських безпілотників та інших ударів.

• Російська влада продовжує розширювати визначення переслідуваних антивоєнних настроїв, щоб зобразити росіян, які виступають проти війни в Україні, як таких, що виступають проти самої Росії.

• Російські сили нещодавно здійснили підтверджений наступ на північний захід від Авдіївки, а українські сили здійснили підтверджений наступ на східному (лівому) березі Херсонської області, хоча це просування, ймовірно, не було нещодавнім.

• Татарсько-башкирська служба Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода «Ідель Реалії» повідомила 26 квітня, що в Самарській області формується новий добровольчий мотострілецький батальйон «Батир».

• Організація з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) оприлюднила спільну заяву від імені 45 держав-членів, в якій йдеться про те, що Росія свавільно утримує тисячі українських цивільних осіб в окупованій Україні і піддає їх жорстокому, нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню.

09:05 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів і обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ: