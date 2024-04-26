Директор Інституту Івана Франка Євген Нахлік став академіком.

Вчора відбулася сесія Загальних зборів Національної академії наук України, під час якої таємним голосуванням обрали дійсних членів (академіків) та членів-кореспондентів НАНУ: на 28 вакансій академіків було зареєстровано 74 претенденти, на 75 вакансій членів-кореспондентів — 246 претендентів. Зокрема академіком Національної академії наук України від Відділення літератури, мови та мистецтвознавства за спеціальністю «літературознавство» обрали директора Інституту Івана Франка НАН України, доктора філологічних наук Євгена Нахліка.
Євген Нахлік – історик української літератури від XVIII ст. до сучасності в європейському літературному, культурному та історичному контекстах; літературний критик; шевченкознавець, кулішезнавець, франкознавець; славіст (полоніст, русист), компаративіст. Доктор філологічних наук (2009), професор (2012), член-кореспондент НАН України (2015), заслужений діяч науки і техніки України (2016), дійсний член Наукового товариства ім. Шевченка (2017), академік НАН України (2024).
Євген Нахлік народився 22 січня 1956 року в м. Судова Вишня на Львівщині. У 1979 році закінчив українське відділення філологічного факультету Львівського державного університету ім. І.Франка. Після закінчення навчання він пройшов ще вишкіл у системі професійно-технічної освіти у Полтаві. 1981 року переїхав до Києва, де вступив в аспірантуру при Інституті літератури ім. Т. Г. Шевченка АН УРСР, яку закінчив у 1984 році. У 1984—1989 роках — молодший науковий співробітник, а в 1989—1991 роках — науковий співробітник відділу української дожовтневої літератури Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка АН УРСР.
24 квітня 1985 року на спеціалізованій вченій раді Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка АН УРСР захистив кандидатську дисертацію на тему: «Українська романтична проза 30—60-х років XIX століття».
Від березня 1991 року — виконувач обов'язків заступника директора з наукової роботи Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка АН УРСР — керівника Львівського відділення; від 14 листопада 1991 року — заступник директора з наукової роботи Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України — керівник Львівського відділення, організував відновлення, а фактично створив заново Львівське відділення Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, перетворене 2012 року на Інститут Івана Франка НАН України.
24 вересня 2009 року на спеціалізованій вченій раді Київського національного університету імені Тараса Шевченка захистив докторську дисертацію «Тарас Шевченко і польські та російські романтики (Індивідуальність письменника в інтертекстуальних зв'язках і типологічних збіжностях)».
Автор майже 750 власних наукових публікацій, серед них 16 монографій, 8 колективних монографій, 2 брошур, 8 розділів в академічних історіях, зокрема «Історіях української літератури» (1987, 1995, 1996, 2005, 2006, 2016), співавтор 4 університетських і 2 шкільних посібників, підручників та хрестоматій. Частину праць опубліковано польською, російською, хорватською, німецькою та англійською мовами.
Лауреат літературознавчих премій: премії ім. І.Франка НАН України (2007), премії ім. акад. С.Єфремова (2003), премії ім. Г.Костюка (2011; обидві – Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка), Чернігівської літературно-мистецької премії ім. М.Коцюбинського (2009), Літературно-мистецької премії ім. П.Куліша (2012), Полтавської обласної премії ім. І.Котляревського (2015), Львівської обласної премії ім. М.Возняка (2015), Міжнародної літературної премії ім. Г.Сковороди «Сад божественних пісень» (2016).
ДІЙСНИМИ ЧЛЕНАМИ (АКАДЕМІКАМИ) НАН УКРАЇНИ ТАКОЖ ОБРАНО:
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СКРИПНІКА Ігоря Ігоровича
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АНІСІМОВА Анатолія Васильовича
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БОБИРЯ Миколу Івановича
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ВОВКА Руслана Володимировича
ГУСИНІНА Валерія Павловича
По відділенню наук про землю НАН України
ОСАДЧОГО Володимира Івановича
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ЗАВАЛІЯ Ігоря Юліяновича
ПОЗНЯКОВА Валерія Дмитровича
ПРИТУЛУ Ігоря Михайловича
По відділенню фізико-технічних проблем енергетики НАН України
БАБАКА Віталія Павловича
ЩЕРБУ Анатолія Андрійовича
По відділенню ядерної фізики та енергетики НАН України
ДЕНИСОВА Віталія Юрійовича
ЗАБУЛОНОВА Юрія Леонідовича
По відділенню хімії НАН України
КУЗЬМІНА Віктора Євгеновича
СТРИЖАКА Петра Євгеновича
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ДЗЯДЕВИЧА Сергія Вікторовича
ФІЛОНЕНКА Валерія Вікторовича
По відділенню загальної біології НАН України
АФАНАСЬЄВА Сергія Олександровича
ШВАРТАУ Віктора Валентиновича
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БОРОДІНУ Олену Миколаївну
ОСАУЛЕНКА Олександра Григоровича
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МЕЛЬНИКА Володимира Петровича
РАФАЛЬСЬКОГО Олега Олексійовича
ШАПОВАЛА Володимира Миколайовича
По відділенню літератури, мови та мистецтвознавства НАН України
АЖНЮКА Богдана Миколайовича
НАХЛІКА Євгена Казимировича
ЧЛЕНАМИ-КОРЕСПОНДЕНТАМИ НАН УКРАЇНИ ОБРАНО:
По відділенню математики НАН України
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МАЗКА Олексія Григоровича
ТОКОВОГО Юрія Владиславовича
ШЕПЕЛЬСЬКОГО Дмитра Георгійовича
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КАСЬЯНОВА Павла Олеговича
КОРЧЕНКА Олександра Григоровича
КУДІНА Антона Михайловича
СІНІЦИНА Ігоря Петровича
СТЕЦЮКА Петра Івановича
ЯКОВЛЕВА Сергія Всеволодовича
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БАБІЙ Катерину Василівну
ЛАРІНА Олексія Олександровича
ПОШИВАЛОВА Володимира Павловича
СЕЛІВАНОВА Михайла Федоровича
ЧИРКОВА Олександра Юрійовича
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ЗАЛІЗОВСЬКОГО Андрія Владиславовича
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КОПІЙКУ Олега Валентиновича
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РАДКОВЕЦЬ Наталію Ярославівну
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БАБАЧЕНКА Олександра Івановича
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КВАСНИЦЬКУ Юлію Георгіївну
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КИРИЛЛІНА Ігоря Володимировича
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По відділенню хімії НАН України
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ГОРБИКА Петра Петровича
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ГОНЧАРА Михайла Васильовича
ДМИТРУКА Костянтина Васильовича
КОРПАНА Миколу Миколайовича
СЕРГЕЄВУ Тетяну Анатоліївну
ТОДУРОВА Івана Михайловича
ЧОПЯК Валентину Володимирівну
ЯРМОЛЮКА Сергія Миколайовича
По відділенню загальної біології НАН України
ДАНИЛИКА Івана Миколайовича
МОРГУНА Богдана Володимировича
РАХМЕТОВА Джамала Бахлул огли,
ХОДОСОВЦЕВА Олександра Євгеновича
По відділенню економіки НАН України
ЛЮТОГО Ігоря Олексійовича
ПІТЮЛИЧА Михайла Михайловича
САРІОГЛО Володимира Георгійовича
ТАРАСЕВИЧА Віктора Миколайовича
ХУМАРОВУ Ніну Іпполитівну
ЧУГУНОВА Ігоря Яковича
По відділенню історії, філософії та права НАН України
ДЕМБІЦЬКОГО Сергія Сергійовича
ЛИСЕНКА Олександра Євгеновича
РУБЛЬОВА Олександра Сергійовича
По відділенню літератури, мови та мистецтвознавства НАН України
БОРИСЕНКО Валентину Кирилівну
МОЙСІЄНКА Віктора Михайловича
НИКОРАК Олену Іванівну
26.04.2024