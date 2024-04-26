793-й день війни Росії в Україні. Хроніка

17:40 У Києві терміново евакуюють дві лікарні через інформацію в соцмережах про удар росіян по цих медичних закладах, повідомляє КМДА. Як зазначається, на "VII Всебілоруських народних зборах" голова КДБ Білорусі Іван Тертель заявив, що у Києві у лікарнях на вул. Богатирській 30 і 32 "ховаються терористи".

"В інтернет-медіа масово поширюється відео, де фактично анонсований удар ворога по цих медичних закладах. І що, нібито, в цих лікарнях перебувають військові. Це абсолютна брехня і провокація ворога, яку він намагається використати для удару по соціальній інфраструктурі столиці."

17:05 Латвія буде спільно з Україною нарощувати виробництво безпілотників в межах "коаліції дронів", заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. За словами міністра, наразі ведеться спільна робота над нарощуванням цього виробництва.

16:30 Норвегія виділяє 13,7 млн доларів на обслуговування переданих Україні танків Leopard, повідомляє норвезький уряд. Раніше Норвегія передала Україні вісім танків Leopard 2 A4 і допоміжні машини.

"Враховуючи потребу в підтримці, ремонті та обслуговуванні пожертвуваних засобів, Норвегія надасть до 150 мільйонів норвезьких крон на технічне обслуговування танків Leopard 2 A4 у центрі технічного обслуговування в Польщі".

15:55 Голова МЗС Німеччини Анналена Бербок провела секретну вечерю з генсеком НАТО Єнсом Столтенберґом щодо України, пише Bild. Згідно з інформацією видання, про зустріч просив Столтенберґ і на ній ішлося про безпеку Європи та подальшу допомогу Україні.

15:20 Іспанія відмовилася передати Україні комплекси Patriot, але надасть ракети до них, пише El Pais. Зазначається, що наразі в іспанської армії є три батареї, кожна зі своїми ракетними установками, радаром і станцією управління. Одна з цих батарей розташована в Адані в Туреччині, а дві інші – на базі морської піхоти у Валенсії. Міноборони Іспанії категорично відмовилося передати Україні батарею Patriot, аргументуючи, що нібито ці системи є єдиними ефективними проти ракетного нападу, а чисельність збройних сил Іспанії низька. На тлі тиску з боку НАТО та ЄУ іспанське міністерство таки погодилось надати "дуже обмежену кількість" ракет до Patriot, оскільки військовий резерв Іспанії становить близько п’ятдесяти одиниць.

14:45 Головне управління розвідки повідомило про знищення гелікоптера Ка-32 російських військових на аеродромі "Остафьєво" у Москві, повідомляє пресслужба ГУР. Як зазначається, знищена одиниця авіаційної техніки використовувалась державою-агресором в інтересах московського авіаційного центру, зокрема для підтримки операцій російської окупаційної армії.

14:10 Польща не депортуватиме громадян України з простроченими паспортами, заявив голова польського МВС Марцін Кервінський в ефірі телеканалу TVN24. За його словами, ці особи підлягатимуть тимчасовому захисту, як і всі інші українські біженці.

13:40 Під внесену заставу розміром 75,7 млн грн міністра аграрної політики та продовольства Миколу Сольського звільнено з-під варти й він продовжує виконувати повноваження міністра аграрної політики та продовольства України, повідомили в Мінагрополітики.

13:20 Щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

• Просування російських військ на захід від Авдіївки, Донецька область, протягом останнього тижня прискорилося. Російські сухопутні війська створили вузький виступ вглиб української території, щоб увійти в місто Очеретине, розташоване приблизно за 15 км на північ від центру Авдіївки. • Відколи в середині лютого 2024 року ЗС РФ взяли під контроль Авдіївку, цей район залишається одним з основних напрямків російських операцій. Незважаючи на постійні високі втрати, дуже ймовірно, що ЗС РФ здатні постійно обстрілювати українські позиції в цьому районі і взяли під свій контроль кілька невеликих населених пунктів.

12:55 Війну, яку Росія веде проти України, завершувати будуть роботизовані системи, спрогнозував бригадний генерал, командувач десантно-штурмових військ Збройних Сил України Ігор Скибюк в ефірі марафону.

"Як військовий професіонал, я маю свій аналіз, якесь прогнозування. Але це дуже складна війна. Нерозмірність можливостей нашого противника і важливість підтримки наших партнерів, системність і швидкість цієї підтримки. ЗСУ відверто мають проблеми у зв'язку з браком необхідних ресурсів, існує потреба найбільш ефективного розподілу наявних засобів. найбільше не вистачає засобів бойового ураження і високотехнологічних зразків зброї, аби українські війська на полі бою були досить захищені й ефективні. Задачі бою й операції виконуються із застосуванням зброї. І тим більше, у таких темпах проведення цих операцій. Щодня ми використовуємо тисячі снарядів, FPV-дронів та інших засобів ураження. Це дуже необхідно. Але у нас є план війни. У нас є плани кампанії. Ми розуміємо, що робимо. ЗСУ переважають противника в ефективності керівництва, командування на полі бою. Якби це був не такий величезний всерозмірно у кількості противник, то все б уже давно закінчилося би. Просто ресурси противника дуже великі, і ми змушені на це зважати. Але скепсис, паніка – це не про мене. Характер війни змінився. Важливі зараз різного роду технології. Я думаю, що закінчувати цю війну вже будуть якісь певні роботизовані системи, які працюватимуть на полі бою. Безсумнівно, це можливості дронів різного типу. Можливості засобів розвідки, радіоелектронних засобів боротьби. Зараз в плані радіоелектронного протистояння сил та засобів РЕБ йде жорстоке протистояння, і воно інколи більш жорстоке, ніж ближній штурмовий бій чи боротьба за вогневу перевагу артилерії. Певні прийоми веденні війни є новими, і не такими, до чого війська готувалися напередодні війни. Разом з тим, окрім засобів високих технологій, рішуче значення має успішність навченості бійців виконувати тактичні завдання. Війна стала інтелектуальнішою".

12:30 Коротке затишшя у ворожих нічних обстрілах території України можна пояснити вичікуванням або підготовкою Росії до нових атак, пояснив речник Повітряних сил Збройних Сил України Ілля Євлаш в ефірі телемарафону з приводу дводенної паузи в нічних обстрілах Росією України.

За минулі сім днів було збито 20 із 23 (84%) запущених по Україні БПЛА.

12:10 Російські військові вранці завдали удару двома керованими авіабомбами по промисловому об'єкту міста Суми, повідомила Сумська обласна військова адміністрація.

11:45 США вже розпочали процес переміщення частини зброї та боєприпасів з нового пакета військової допомоги Україні, яку буде доставлено протягом кількох днів, "якщо не раніше", повідомив прессекретар Пентагону генерал Патрік Райдер, зазначивши, що не "вдаватиметься в подробиці, коли саме боєприпаси або обладнання потраплять в Україну".

11:25 Завдяки зниженню споживання та сонячній погоді (відповідно активній роботі СЕС) минулої доби до енергосистеми України залучався значно менший обсяг аварійної допомоги, ніж у попередні дні. Екстрену електроенергію брали лише на початку доби (в нічні та ранкові години) – з Польщі та Румунії. Загальний обсяг аварійного постачання становив близько 1% від добового споживання. Наразі потреби споживачів покриває власна генерація та комерційний імпорт.

11:15 Сьогодні о 09:30 споживання електроенергії ​на 3,8% вище, ніж вчора в цей же час, повідомили в Укренерго. Вчора, 25 квітня, добовий максимум споживання був на 5,3% нижчим, ніж 24 квітня, але в енергосистемі зберігається дефіцит електроенергії.

11:05 Через мережеві обмеження вчора застосовувалися графіки відключень електроенергії у Харківській області та для промисловості у Кривому Розі, повідомили в Міненерго. Обмеження в цих регіонах діють і сьогодні. В інших регіонах минулої доби споживачів не обмежували.

10:30 Протягом минулої доби російські війська з різних видів озброєння (міномети, танки, артилерія, РСЗВ, БПЛА, тактична авіація) обстріляли 115 населених пунктів на території 9 областей України, підтверджено ураження 58 об’єктів інфраструктури. За попередньою інформацією, є загиблі та поранені серед цивільного населення, кількість жертв уточнюється.

10:20 США готуються підписати контракти на постачання зброї й обладнання для української армії на $6 млрд, пише Politico. Пакет включатиме системи протиповітряної оборони Patriot, артилерійські боєприпаси, безпілотники, зброю для боротьби з дронами та ракети класу "повітря-повітря", які будуть встановлені на винищувачах. Зброя надходитиме в Україну протягом кількох років, оскільки гроші виділяються в рамках Ініціативи сприяння безпеці України, яка видає контракти американським оборонним фірмам на виготовлення нового обладнання, а не бере з поточних запасів США.

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

212,6% танків (з них 1,4% за минулий тиждень),

80,4% бойових броньованих машин (з них 0,5% за минулий тиждень),

266,2% автомобільної техніки (з них 4,4% за минулий тиждень),

385,1% артилерійських систем (з них 6,1% за минулий тиждень),

94,1% РСЗВ (з них 0,3% за минулий тиждень),

54,7% засобів ППО (з них 0,6% за минулий тиждень),

28,0% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

36,5% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:35 Вищий антикорупційний суд задовольнив клопотання прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та обрав для аграрного міністра Миколи Сольського запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, альтернативою суд визначив заставу у розмірі 75,7 млн грн.

09:30 Станом на 07:00 у Чорному морі, як і вчора, немає російських кораблів на бойовому чергуванні, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:20 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Російські війська стабілізують свій невеликий виступ на північний захід від Авдіївки і можуть отримати подальші тактичні переваги, які можуть змусити українські війська відступити з інших тактичних позицій уздовж лінії фронту на захід від Авдіївки на більш захищену лінію.

• Російські наступальні операції на захід від Авдіївки мають на меті використати можливості для тактичних переваг, тоді як російська наступальна операція із захоплення Часова Яру пропонує російським військам найближчі перспективи для оперативно значущого просування вперед.

• За повідомленнями, американські офіційні особи занепокоєні тим, що останнього пакета американської військової допомоги Україні може бути недостатньо для того, щоб Україна змогла відновити всю свою територію. Крім того, допомога США – це лише частина того, що наразі потрібно Україні; але Україна сама працює над розв'язанням інших потреб, пов'язаних з веденням бойових дій – насамперед над розв'язанням проблем із кадрами та розширенням своєї оборонно-промислової бази.

• За повідомленнями, російські війська розміщують на критично важливих ділянках фронту безпілотники, адаптовані для більшої стійкості до українських засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ), ймовірно, у спробі використати нові технологічні можливості для використання обмеженого часу до того, як в Україну прибуде американська допомога у сфері безпеки.

• Відомий російський канал мілблогерів, нагороджений Кремлем, оголосив про відкриття «медіашколи» на Балканах, що, ймовірно, є підтримкою зусиль Кремля з розширення свого впливу в міжнародному інформаційному просторі.

• Президент Франції Емманюель Макрон у своїй промові 25 квітня наголосив на важливості самодостатності Європи для її оборони та суверенітету.

• Нещодавно українські сили здійснили підтверджені просування під Сіверськом, а російські сили – під Авдіївкою та на кордоні Донецької та Запорізької областей.

• Президент Росії Путін 25 квітня виправдав зусилля Росії, спрямовані на націоналізацію російських підприємств, у тому числі підприємств оборонно-промислової бази.

09:05 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів і обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ: