Європарламент ухвалив резолюцію із засудженням російських виборів.

Євродепутати вимагають запровадження санкцій для організаторів виборів на окупованих територіях України.

Європейський парламент на пленарній сесії у четвер, 25 квітня, ухвалив резолюцію «Про недемократичні президентські вибори в Росії та їхнє незаконне проведення на окупованих територіях». У документі, текст якого оприлюднено на офіційному сайті Європарламенту, йдеться, що «так звані президентські вибори в Росії були нелегітимними та недемократичними».

«Європейський Парламент зазначає, що в ході так званих президентських виборів не було справжніх альтернативних кандидатів, вільних ЗМІ, спостерігачів, які заслуговують на довіру, були відсутні політичні свободи. Це фарсова вистава російської влади мала єдину мету — створити видимість електоральної леґітимності Володимира Путіна, його політики нещадних внутрішніх репресій і, насамперед, аґресивної війни проти України», — йдеться у резолюції.

Європарламент також вимагає ввести санкції проти організаторів виборів президента в Криму, Севастополі, а також в тимчасово окупованих районах Донецької, Луганської, Херсонської і Запорізької областей України. Депутати закликали країни Євроунії та інші держави обмежити контакти з російською владою лише питаннями «регіонального миру, гуманітарних цілей, обміну ув'язненими».

Резолюцію схвалили 493 депутати, проти проголосували 11, утрималися 18 депутатів. Резолюції Європарламенту мають рекомендаційний характер і не є обов'язковими до виконання.

У Кремлі вже встигли відреагувати на резолюцію ЄП. Так офіційна речниця МЗС Росії Марія Захарова, коментуючи документ, заявила: «Нікчеми ухвалили нікчемне».