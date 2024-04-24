792-й день війни Росії в Україні. Хроніка

11:05 Протягом минулої доби російські війська із різних видів озброєння (міномети, танки, артилерія, РСЗВ, БПЛА, тактична авіація) обстріляли 105 населених пунктів на території 11 областей України, підтверджено ураження 216 об’єктів інфраструктури. За попередньою інформацією є загиблі та поранені серед цивільного населення, кількість жертв уточнюється.

10:20 Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Росія виробляє зброю у кількостях, вищих за її потреби на війні − зараз військово-промисловий комплекс РФ вже працює на заповнення складів:

"Тепер ви можете бути наївними і сказати, що Путінробить це лише з обережності. Як скептична людина, я б сказав у цьому випадку, що він робить це тому, що у нього є плани або можуть бути".

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

212,4% танків (з них 1,5% за минулий тиждень),

80,3% бойових броньованих машин (з них 0,5% за минулий тиждень),

265,7% автомобільної техніки (з них 4,6% за минулий тиждень),

384,1% артилерійських систем (з них 5,8% за минулий тиждень),

94,1% РСЗВ (з них 0,3% за минулий тиждень),

54,7% засобів ППО (з них 0,7% за минулий тиждень),

28,0% літаків (з них 0,1% за минулий тиждень),

36,5% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:50 Вранці на Черкащині сили протиповітряної оборони знищили "швидкісну повітряну ціль", пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури, постраждали шестеро людей, повідомив голова обласної військової адміністрації Ігор Табурець.

09:45 Росія наклала вето на проєкт резолюції Ради Безпеки ООН проти поширення зброї, зокрема ядерної, в космічному просторі. За документ, внесений Японією і Сполученими Штатами, проголосувало 13 членів Радбезу з 15 (США, Велика Британія, Франція, Алжир, Гаяна, Еквадор, Мозамбік, Сьєрра-Леоне, Мальта, Республіка Корея, Словенія, Швейцарія, Японія). Проти висловилася лише Росія, Китай – утримався.

09:30 Станом на 07:00 у Чорному морі, як і вчора, немає російських кораблів на бойовому чергуванні, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:20 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Президент США Джо Байден оголосив 24 квітня, що США почнуть надсилати військову техніку в Україну вже «через кілька годин» після підписання законопроекту, який надасть Україні допомогу на суму близько 60 мільярдів доларів.

• Як повідомляється, Сполучені Штати надали Україні невстановлену кількість ракет великої дальності ATACMS у березні 2024 року, деякі з яких Україна вже використовувала для нанесення ударів по російських цілях у глибокому тилу.

• Отримання ракет великої дальності ATACMS у достатній кількості дозволить українським військам послабити російську логістику і загрожувати російським аеродромам у глибокому тилу, хоча місяці затримки, можливо, дали російським військовим час нівелювати потенційний оперативний вплив, який нададуть Україні ракети ATACMS.

• Як повідомляється, в ніч з 23 на 24 квітня українські сили провели успішні удари безпілотниками по російських енергетичних і промислових об'єктах у Смоленській і Липецькій областях.

• Російська влада заарештувала заступника міністра оборони Тімура Іванова 24 квітня за звинуваченням в отриманні хабара, хоча інші російські джерела повідомляють, що Іванова підозрюють у державній зраді.

• Арешт Іванова викликав у російському інформаційному просторі спекуляції про новий виток кадрових змін у російській армії та заяви про те, що арешт є частиною фракційних конфліктів у Кремлі.

• Російські ультранаціоналістичні мілблогери здебільшого святкували арешт Іванова і використовували його як можливість публічно критикувати Міністерство оборони Росії.

• Кремль відкрито погрожує Вірменії, якщо Вірменія не відновить активну участь в очолюваній Росією Організації Договору про колективну безпеку і не повернеться до прокремлівської орієнтації.

• Призначена Кремлем Уповноважена з прав дитини Львова-Бєлова навмисно викривлено представила нещодавні переговори між Росією та Україною за посередництва Катару як перші переговори віч-на-віч щодо повернення українських дітей, насильно вивезених і депортованих Росією, ймовірно, з метою мінімізації відповідальності Росії за скоординоване вивезення і депортацію українських дітей.

• Молдовська влада на фоні продовження попереджень молдовських посадовців про російську загрозу для Молдови порушила кримінальну справу проти Євгенії Гуцул, пов'язаної з Кремлем губернатора проросійського молдовського автономного регіону Гагаузія, за порушення у фінансуванні виборчої кампанії.

• Голова комітету Державної Думи Росії з інформаційної політики Хінштейн заявив 24 квітня, що неназвані російські чиновники незабаром внесуть до Державної Думи законопроект, який забороняє екстрадицію іноземців, які брали участь у повномасштабному вторгненні Росії в Україну, якщо іноземцям загрожує переслідування за їхню військову службу в їхніх рідних країнах.

09:05 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів і обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ: