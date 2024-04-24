Французька компанія продовжує обслуговувати літаки Путіна, Медведєва і Шойгу.

Зокрема на пточний рік компанія планує поставити електронне обладнання для путінського літака на мільйон євро.

Французька компанія Astronics PGA продовжує обслуговувати літаки високопосадовців Росії, незважаючи на міжнародні санкції, запроваджені проти Росії після повномасштабного вторгнення в Україну. Про це повідомила французька газета Le Parisien, яка покликається на колишнього топ-менеджера компанії.

Astronics PGA, що базується в Шатору в департаменті Ендр, займається передовсім авіонікою – електронними системами, які встановлюються на облавку повітряного судна. Як стверджує джерело газети, з початку війни компанія отримала від чотирьох до п'яти мільйонів євро за обслуговування семи літаків у Росії (від 300 тисяч до півтора мільйона євро за контракт). Йдеться про VIP-літаки російського лідера Володимира Путіна, міністра оборони Сергія Шойгу, заступника голови Ради безпеки Дмитра Медведєва та ще двох авіалайнерів, які належать ФСБ.

«Компанія відправляла обладнання до Москви через Вірменію, дистанційно відстежуючи поставки, а платежі проводила через Дубай», – розповіло джерело. За його словами, постачання здійснювалося потай у контейнерах разом з іншим обладнанням.

Відомо також, що в грудні 2023 року російська влада замовила для путінського літака електронне обладнання на один мільйон євро, поставки заплановані на 2024 рік. Про яке саме обладнання йдеться – точно невідомо. На сайті компанії сказано, що вона постачає системи зв'язку та розваг на облавку, управління салоном та освітлення. Також на сайті йдеться, що представництва компанії з підтримки клієнтів розташовані у Франції, США та Росії. За словами співрозмовника Le Parisien, представництво у Москві з'явилася у 2016 році.