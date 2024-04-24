Французька компанія продовжує обслуговувати літаки Путіна, Медведєва і Шойгу.

Зокрема на пточний рік компанія планує поставити електронне обладнання для путінського літака на мільйон євро.

 

 

Французька компанія Astronics PGA продовжує обслуговувати літаки високопосадовців Росії, незважаючи на міжнародні санкції, запроваджені проти Росії після повномасштабного вторгнення в Україну. Про це повідомила французька газета Le Parisien, яка покликається на колишнього топ-менеджера компанії.

 

Astronics PGA, що базується в Шатору в департаменті Ендр, займається передовсім авіонікою – електронними системами, які встановлюються на облавку повітряного судна. Як стверджує джерело газети, з початку війни компанія отримала від чотирьох до п'яти мільйонів євро за обслуговування семи літаків у Росії (від 300 тисяч до півтора мільйона євро за контракт). Йдеться про VIP-літаки російського лідера Володимира Путіна, міністра оборони Сергія Шойгу, заступника голови Ради безпеки Дмитра Медведєва та ще двох авіалайнерів, які належать ФСБ.

 

«Компанія відправляла обладнання до Москви через Вірменію, дистанційно відстежуючи поставки, а платежі проводила через Дубай», – розповіло джерело. За його словами, постачання здійснювалося потай у контейнерах разом з іншим обладнанням.

 

Відомо також, що в грудні 2023 року російська влада замовила для путінського літака електронне обладнання на один мільйон євро, поставки заплановані на 2024 рік. Про яке саме обладнання йдеться – точно невідомо.  На сайті компанії сказано, що вона постачає системи зв'язку та розваг на облавку, управління салоном та освітлення. Також на сайті йдеться, що представництва компанії з підтримки клієнтів розташовані у Франції, США та Росії. За словами співрозмовника Le Parisien, представництво у Москві з'явилася у 2016 році.

 

24.04.2024

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
Кисень підтримки в скрутні часи
Інесса Кульчицька
Сценічний простір «Атомної русалки» передає атмосферу перебування в невизначеному сюрреалістичному часопросторі й стан людини, яка не розуміє, як їй вижити і прожити, за словами автора п’єси Андрія Бондаренка, «нормальне життя в ненормальних умовах».
22.04.24 | | Штука
Проросійські політичні проєкти Молдови провели з’їзд у Москві.
Вони оголосили про створення виборчого блоку «Перемога», щоб поборотися за посаду президента Молдови.
22.04.24 | | У світі
Від «Азбуки» Федоровича до «Букваря» Мирослави Чорної й Дарія Грабаря
Мирослава Чорна
Цього року минає 450 літ надрукованій у Львові величній за значущістю книжечці
21.04.24 | | Минуле
“Ідоли падуть”: хрещення без... хрещення
Олеся Ісаюк
Ця історія не про Русь, а про падіння і старої імперії, і певного усталеного в її межах кодексу співжиття українців з сусідами на щодень
20.04.24 | | Україна
Музичний образ Страстей Христових
У четвер перед Вербною Неділею відкриття унікальної виставки старовинних плащаниць із галицьких церков супроводжуватиме концерт із творів Василя Барвінського у виконанні вокальної формації “CANTUS”.
19.04.24 | | Штука
«Вино, вино червеноє, хто тя буде пити?»
Левко Довган
Ми вистоїмо, залишимось на нашій землі і, без сумніву, зробимо ще більше добрих і видатних вин. А я сподіваюсь на щедрий врожай порічок цього літа
19.04.24 | | Дискурси
Ідейний матеріалізм
Тарас Прохасько
Основною моделлю усіх радянських інституцій – від дитячих садків і санаторіїв до потужної армії – є тюрма, зона або, кажучи заокруглено, місця позбавлення свободи
18.04.24 | | Дискурси
Поріг
Олеся Ісаюк
Відповідаємо на чергове питання іспиту з предмета “Війна за незалежність і побудова національної держави”. У контексті демобілізації з т.з. історика це питання виглядає дивно і зловіщо
18.04.24 | | Україна

© 2024 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.